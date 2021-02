Sergej Sergio Šotrić: GDJE SU DANAS KOVAČI MOJE SREĆE

GDJE SU DANAS KOVAČI MOJE SREĆE

Noći me noćas noć,

tišti me tiho tišina,

zimi me zimski zima,

sami me samotno samoća…

Gdje su danas kovači moje sreće?

Gdje su danas moje rajske bašte?

Gdje su danas oni, što nikad´ ostavit´ me neće?

Gdje su danas moje bujne mašte?

Tami me tamno tama,

vjetri me vjetrovit´ vjetar,

izda´ me izdajno izdaja,

rani me ranjivo rana…

Gdje su danas kovači moje sreće?

Gdje su danas moje rajske bašte?

Gdje su danas oni, što nikad´ ostavit´ me neće?

Gdje su danas moje bujne mašte?

Hladi me hladno hladnoća,

sniježi me snježno snijeg,

zaboravlja me zaboravno zaborav,

šuti me šutnjom šutnja…

Gdje su danas kovači moje sreće?

Gdje su danas moje rajske bašte?

Gdje su danas oni, što nikad´ ostavit´ me neće?

Gdje su danas moje bujne mašte?

Sergej Sergio Šotrić / 13.02.2021.

Uoči 14. Februara