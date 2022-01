SLIČICA IZ (HRVATSKOG) ŽIVOTA

Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ili: Hašek na cro način

Progone nas.

Evo nas u vlaku, drndamo se, pruge nikako da se obnove, a sredstva propadaju na sporednim kolosjecima naše bezveznosti.

Umjesto Švjeka, u vlaku Štefek. U kupeu jedan gospon čita novine. Štefek pita gospona jel’ on morti predsjednik vlade. Gospon šuti. Štefek lamentira kak je kod nas isti takvi gospon predsjednik vlade i da on dvadeset bedaka oko sebe ima, dok prosječni hrvatski čovjek ima dva ili tri bedaka oko sebe i da je to jedan užasni peh, da jedan tak feš gospon ima tolko bedaka oko sebe i da ga to bude sigurno pokvarilo.

To je grozota, kod nas prosječni lopovi ne mreju, kolko kod se trudili, ukrasti više od nekoliko stotina miljuna, a da je taj njegov predsjednik vlade, koji gosponu tak sliči da je to za krepat, skup s onih dvadest bedaka uspel upropastit pet miljardi, a da nisu niš krivi, jer im ne dozvoljavaju iz Bruxellesa da malo rastežu rokove koji su tak i tak rastezljivi kao i odgovornost, dok se sve ne narihta za naše dečke.

Štefek gleda gospona, gospon novine čita.

On gospona razme i da sigurno on ide u taj Bruxelles da tam sve zrihta, jer tam ima poznatih. S cugom se treba voziti bez obzira na pruge koje su propale, jer su ih upropastili udbaši i srbokomunisti koji se protiv svega našega, i da je to sve jedna zmešarija i da je njemu, Štefeku, užasno neugodno da se jedan tak’ fini gospon mora drndati.

Gospon ga pogleda pogledom otrovnjakom.

Čujte, prosim vas gospon, ak vam ni teško, rečite vi meni kolko kasni taj naš briselski cug, ne bi štel zakasniti, tam vam se navodno neki nofci dijele, a ja ne bi štel zakasnit, ja nofce jako rad imam, ove naše domaće sam zgrabil kolko se moglo.

Je, ak’ vi više volite ženske, ja vam imam jednu poznatu i mogel bi vam ju naštimati, al ne znam jel vam bude pasala. Danas vam je kod nas velka zmešarija pa se ne zna tko koga, to vam jedan velki peh.