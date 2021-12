Tradicionalna Noć knjige u Buybooku 27. i 28. decembra

Tradicionalna Noć knjige i ove godine održat će se u sarajevskoj i tuzlanskoj knjižari Buybook 27. i 28. decembra. Tim povodom će knjižara u Radićevoj ulici u Sarajevu raditi do 22h, a u TC Mercator u Tuzli do 21:30. Izdavačka kuća Buybook ove godine slavi 25. rođendan i tim povodom je za kupce obezbijedila popuste od 20 do 50%. Narudžbe će biti moguće i putem web shopa buybook.ba.

Kao i svake godine do sada, izdavačka kuća Buybook za Noć knjige objavit će veliki broj novih naslova stranih i domaćih autora.

Ove godine najavljuju najnoviji roman nobelovca Orhana Pamuka, „Noći kuge“. Riječ je o romanu na kojem je autor radio više od pet godina i čija radnja je smještena na malo ostrvo Minger u Osmanskom Carstvu početkom prošlog stoljeća. Čitaoci prate pojavu epidemije kuge koja je došla iz Indije i Kine i način na koji ona utječe na živote stanovnika. I u ovom romanu autor istražuje sukobe različitih kultura, strah od smrti, tradiciju i ljubav. Na policama Buybook knjižara naći će se i najnoviji roman jedne od najčitanijih spisateljica današnjice, Elif Şafak. Riječ je o romanu „Otok nestalih stabala“ čija je radnja smještena na Kipar i prati ljubav tinejdžera sa suprotstavljenih strana.

Ljubitelje Orhana Pamuka, Elif Safak obradovat će još dva noviteta – „Pčelar iz Alepa“ autorice Christy Lefteri koja donosi dirljivu priču o putu sirijskih izbjeglica te „Knjižara u Teheranu“ autorice Marjan Kamali, potresan roman koji istražuje gubitak, pomirenje i čudesne obrate sudbine, a u pripremi je i HBO adaptacija ovog romana.

Iz projekta Kreativne Evrope „Od jedne pandemije do druge: 100 godina evropske književnosti u 10 knjiga“ bit će predstavljena dva naslova – „Tuđu krv“ francuske spisateljice Simone de Beauvoir i „Šalu“ češkog književnika Milana Kundere.

Krajem godine bit će prikazana ekranizacija romana „Mračna kći“ Elene Ferrante s Dakotom Johnson i Oliviom Colman u glavnim ulogama i tim povodom bit će objavljen roman u prevodu Jovane Šego, prevoditeljice i ostalih njenih romana već objavljenih u izdanju Buybooka.

Za Noć knjige bit će objavljeno i djelo „Stepen po stepen do susreta s Bogom“, Abdolhosseina Zarrinkouba, iranskog učenjaka i oca moderne perzijske književnosti i poezije. „Stepen po stepen do susreta s Bogom“ prati životnu priču proslavljenog perzijskog mislioca, učenjaka i sufijskog pjesnika iz trinaestog stoljeća Dželaluddina Muhammeda Belhija Rumija, poznatijeg kao Mevlana. Zarrinkoub maestralnim zahvatom oslikava pjesnikov život i duhovni put od djetinjstva pa do trenutka u kojem odlučuje sve ostaviti postrani i u cijelosti se posvetiti duhovnom putovanju.

Sigrid Nunez dobitnica je američke Nacionalne književne nagrade za 2018. godine, a za Noć knjige bit će objavljen roman „Prijatelj“, prema časopisu The New York Times književni događaj koji se ne smije propustiti. Dirljiva priča o ljubavi, prijateljstvu, tugovanju i iscjeljenju, roman „Prijatelj“ istovremeno je i razmišljanje o gubitku i oda odanosti i vezi čovjeka i psa.

Adam Zagajewski bio je jedan od najprevođenijih i najnagrađenijih savremenih poljskih pjesnika, a izdavačka kuća Buybook za Noć knjige donosi njegovu posljednju zbirku poezije „Pravi život“.

Zbirka „Tajna džema od malina“ prerano preminulog Karima Zaimovića, knjiga koja je s vremenom stekla status klasika, bit će objavljena u tvrdom uvezu.

Za Noć knjige bit će objavljena i knjiga „Crveni kofer“ Lane Bastašić, prva knjiga iz edicije „Dnevnik“ Semezdina Mehmedinovića. „Crveni kofer“ je dnevnik u kojem autorica opisuje nekoliko mjeseci provedenih u Zürichu. Između korica ove knjige stao je cijeli jedan život ili – kako Lana s pravom kaže – nekoliko „paralelnih života“.

Za najmlađe čitaoce Buybook je pripremio „Žirafin pozdrav“, knjigu autora Anıla Basılıa čije knjige za djecu i mlade spadaju među načitanije u Turskoj. „Žirafin pozdrav“ dirljiva je priča o porodici, prirodi, odrastanju i umjetnosti fotografije upotpunjena jedinstvenim ilustracijama Mavisu Demirağ.

U 2021. godini izdat je posljednji dio serijala o Harryju Potteru, „Harry Potter i kobne moći“, a za Noć knjige bit će dostupno posebno izdanje za kolekcionare – svi nastavci serijala u posebno dizajniranoj kutiji.

Od prethodno objavljenih knjiga u izdanju Buybooka u ovoj godini izdvoji su i romani „Klara i Sunce“ i „Pokopani div“ nobelovca Kazua Ishigura, „Domovinske elegije“ Ayada Akhtara, „San zvani Jugoslavija“ Michaela Martensa, „Njen ja“, Reze Amirkhanija, „Ešalon za Samarkand“ Guzelj Jahine, „Slatka tuga“, Davida Nichollsa, „Impuls“ Ashley Audrain, „Zemlja drugih“ Lejle Slimani, „Prosvjetljenje stabla zerdelije“ Shokoofeh Azar, „Venera“ Şebnem İşigüzel, „R.U.R.“ Karela Čapeka, „Ponoćno sunce“ Stephanie Meyer te knjige domaćih autora – „Noćna straža“ Darka Cvijetića, „Yesterday“ Namika Kabila, „Ja sam“ Damira Uzunovića, „Gravitacije“ Senke Marić, „Radio Piton“ Samedina Kadića, „Kapija“ Medihe Šehidić, „Čudo u ulici Omera Maslića“ Jasmina Agića, „Tužna felisidada“ Vuka Rodića, „Greta“ Faruka Šehića, „Iza šutnje su planine“ Adnana Repeše, „Me’med, crvena banadana i pahuljica“ i „Ovo vrijeme sada“ Semezdina Mehmedinovića, „Noćni čuvar pasa“ Faiza Softića, „Zemlja pod abažurom“ Dragoslava Dedovića, „Neko drugi“ Envera Kazaza „Ono o čemu se ne može govoriti“ Elvedina Nezirovića „Sve ono što u džepove nije moglo stati“ Adnana Žetice, „zamisli zambezi iz riblje perspektive“ Đorđa Krajišnika i „Predodređenje“ Edina Kukavice.