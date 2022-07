foto: yahoo.com

Bosna i Hercegovina se svela na Trojicu. Trojica su trojica. Numerički gledano 3. To su neka tri (ne) čovjeka koji su to i tu. Bosna i Hercegovina je inače zanimljiva i smislila je način kako da egzistira, a da se pri tomu sve pita i vrti oko Trojice. Ima tu i dalje 4, 5, 6… Ali su ustvari uvijek Trojica. Ta Trojica su pazite, uspjeli pobjediti demokraciju i staviti tri grane vlasti u egzistencijalizam koji se ostvaruje od strane vršitelja dužnosti. Sva vlast je na veresiju, kod Trojice vrijedi pravilo: Čast nikome, veresija svakome!

Trojica su toliko zajasali da se Bosna i Hercegovina komotno i bez imalo stida, srama i čega već ne, može komotno zvati „Trojica“ a ne Bosna i Hercegovina. Možda da se nazove „Trojka“ to je nekako bolje. Ali svejedno Trojica će ustvari odlučiti hoće li biti „Trojica“ ili „Trojka“. Međutim možda u duhu njihove velikodušnosti se nazove „Trojica i Trojka“ da se kojim slučajem ne uvrijede neki koji su emotivno bili vezani za ono „i“ u nazivu Bosna i Hercegovina. Ipak, da ne budem baš totalno protiv Trojice, ne mora baš sve biti po njihovom osim u 100% slučajeva. Ne pita se njih baš sve stvari samo ih se pita 100% stvari. Mali primjer: Kažu trojica da ljudi ne dobijaju otkaze nego samo u tom nekom trenutku raskinu ugovor o radu. Znači Trojica kažu da samo neradnici dobijaju otkaze, a zaboga radnici rade da rade, ne da ne rade, tako da je otkaz jedna ružna riječ koju su izmislili neradnici da nerviraju Trojicu. Kažu Trojica da mladi odlaze ali prvenstveno jer su ljubomorni na divan život u Bosni i Hercegovini, pa idu namjerno vani i rade po dva tri posla na mrskom zapadu samo da bi nervirali Trojicu. Jer Trojica nude da ne radiš ništa, a uživaš u ljepotama Bosne i Hercegovine dok ne ogladniš ili ožedniš ali i to je precjenjena potreba mladih ljudi jer važno je da ne puca. Također, Trojica imaju rješenje i za odlazak mladih: Samo hajte, ne može vas otići koliko mi možemo nabavit robota koji će vas zamjeniti. Pametnom dosta! Međutim, možda bi mogao biti problem kod Trojice da se ne mogu dogovoriti oko „Trojice“, „Trojke“ ili „Trojice i Trojke“. Ustvari Trojica i ispoljavaju svoje najveće sposobnosti upravo tu! Trojica imaju najveću sposobnost ne dogovoriti se. E to je to. Nema na svjetu sposobnijih ljudi za ne dogovorit se od naše Trojice. Sposobni ekonomisti zapada, kojima padne svašta na pamet, sasvim ozbiljno analiziraju da Bosna i Hercegovina tu Trojicu upakuje u proizvod te ga izvozi po svijetu kako bi taj proizvod djelovao na tržištima u kojima je došlo do nevjerovatnog zasićenja kozumenata dogovorom i ugodnim životom. Prve analize pokazuju da bi Trojica „razvalila“ ta napaćena tržišta kojima vlada dogovor, blagostanje pa i mir! Studiju financira vojna industrija. Vojna industrija je došla u takvo stanje da ne možeš više na miru i sa sposobnim ljudima započet rat! Kažu ljudi da već 25 godina traže po svjetu proizvod koji bi bez problema razvalio svaki dogovor, blagostanje i mir! E pa imaju Trojica koji dolaze iz „Trojice i Trojke“ (pod uvjetom da se slože oko naziva). Trenutno je problem tim provoditeljima studije kako to upakovati u proizvod jer na žalost svih tih napaćenih tržišta nije to lako. Trenutno je proizvod u fazi ispitivanja. Trojica za sada u BiH rade dobar posao. Testna faza nije loša ali s vremena na vrijeme se pojave nekakve čudne diskrapance u testu. Pojavi se zdrav razum, čovječnost, nematerijalno, duhovnost ljudi u „Trojici i Trojki“. Trojica na svakom ponovljenom testu te gore navedene „budalaštine“ u početku savladaju ali malim protekom vremena nevidljiva ruka nenapaćenog BiH tržišta ih ponovno izbaci. Nije to lako za Trojicu. Ja ih razumijem. Takva sposobnost ipak zaslužuje da bude savršena prije nego se pođe izvoziti jer nije vala primjereno da se brukamo po svijetu i prodajemo proizvod koji je falš.

Ali tu Trojicu testiraju već 25 godina. I samo po sebi je nezgodno. Ipak nekog, da prostite, testiraš. Međutim, problem je proizvoda. Na našu žalost prije nego se proizvod pođe izvoziti Trojica imaju obvezu uništiti laboratorij u kom su provodili testove nad njima. To je tako! Tako funkcionira tržište. Prije nego pođeš u pohod haranja svijetom sa proizvodom moraš malo i izgubiti. You have to spent some money to make money. Kažu zapadnjaci.

Znači Trojica?

Jedan bi kao trebao biti ono hrabar, ima traume, dolazi iz vrle dinastije stvaratelja, prosvjetitelja i sl. Druga dvojica ga smatraju ispodprosječno inteligentnim ali on je pehlivan, nema to veze sa inteligencijom ali oni to ne kuže. On je high tech od glave do pete ali je u stvari sve suprotno i boji se žene. On ima jaku očinsku figuru ali je ustvari proizvod matrijarhata.

Drugi je kao mudar, vispren, tolerantan, renesansni čovjek, nositelj razno raznih vrijednosti ali je ustvari samoljubiv, nepovjerljiv, kukavica i na nekakvim tabletama ali to se mora dobro sakriti i mora djelovati da je on iznad svega, ono kao ljudi mene zanima da pričamo o bitnom. Znate on ne troši vrijeme na gluposti. On je zadužen da vješto skriva da je „čkapi“ on sve kontrolira ali se vješto pravi da je domoljub i da mu je samo to važno. On ima braću u svim narodima i konfesijama u Bosni i Hercegovini. On je optimist i uvijek veli: ” vidjet ćemo, što bi rekli – inšallah”.

Treći u pravilu ima najtežu ulogu. On mora biti onaj iz Freudove definicije. To je onaj glupi. Ne retardirani, ne kreten, ne budala. Nego onaj koji mora ispuniti stručnu definiciju glupaka po Freudu, a to je da ima apsolutno odsustvo stida! Odsustvo stida se u pravilu događa onda kad se borite za vlast ali ne kad je trebate steći nego onda kad je trebate zadržati! Treba se ipak u potpunosti odreći stida da bi ste zaštitili nelegalno stečene milijarde.

Oni trebaju biti iz naroda ali su ustvari iz pizde materine kao i mi svi pa smo valjda svi onda iz naroda. Pošto je to tako, teško im je natovariti krimen da nisu iz naroda jer logika nalaže da ako su oni iz pizde materine kao i svi mi, a mi smo narod, onda su i oni iz naroda.

E sad, nije lagano podnijeti sve te testove. Valjda. Ne znam? Žao mi je Trojice. Je da će ako prodamo proizvod nastat blagostanje i sve to (za one druge, ne za nas u Bosni i Hercegovini) ali Trojica…

Trojica su tu. Trojica uspješno odoljevaju. Trojica ujašili, utaknuli ga i još uši zavrću. Pa ljudi ne znate vi što znači ostati vazda sposoban. Sa velikom sposobnošću ne dogovora dolazi i velika neodgovornost. Mislim da sam ovo dobro shvatio. U ovim trulim i napaćenim tržištima gdje bi, ja se nadam, trebali uskoro izvoziti naš autotohni proizvod, obično kažu da sa velikom sposobnošću dogovora dolazi i velika odgovornost. Logiciram da onda sa velikom sposobnošću ne dogovora dolazi velika neodgovornost! Jesam, dobro sam napisao.

Što reći? Samo se nadati da će Trojica ipak uspjeti. Ja im doista želim sreću. Izdržite, ne dajte se, ne dopustite da vam išta stane na put. Čuvajte svoju sposobnost i dalje se nemojte ništa dogovoriti, gledam vas i ponosan sam kako vam drugi zavide kad s tolikim emocijama branite vašu sposobnost. Pamet u glavu, ne dozvolite da vas nekakvi kvazi autoriteti, turisti i sl., ne daj Bože skrenu s vašeg kolosijeka.

A da bi dao i svoj doprinos poduhvatu Trojice predlažem izmjene tri zakona robotike koji se moraju odmah implementirati kao nadkrovljujuće pravilo Ustava s temeljnim ciljem očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta „Trojice i Trojke“ (pod uvjetom da se Trojica tako dogovore):

1. Robot ne smije naškoditi Trojici ili svojom pasivnošću dopustiti da se Trojici naškodi.

2. Robot mora slušati naredbe Trojice, osim kad su one u suprotnosti s prvim zakonom.

3. Robot treba štititi svoj integritet, osim kad je to u suprotnosti s prvim ili drugim zakonom.