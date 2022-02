U sjećanje na Antu Zemljara povodom stogodišnjice rođenja

Ante Zemljar na brodu u posjetu Golom otoku 50 godina kasnije – foto: Z.P.

Ante Zemljar (18. 2. 1922. – 1. 8. 2004.) bio je partizan od 1941. do 1945., politički zatvorenik na Golom otoku od 1949. do 1953., a pjesnik nesputana duha i antifašist cijeli svoj život.

Iza Zemljara ostale su zbirke pjesama, romani i filmski scenariji, a sam njegov život, bajronovski pustolovan, uzbudljiva je priča kroz 65 godina hrvatske povijesti. O talentiranom dječaku iz siromašne porodice s otoka Paga koji odlazi na školovanje u Šibenik, pa odatle u klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Kako kao sedamnaestogodišnji đak dolazi u sukob s hrvatskim nacionalistima jer Budakova Ognjišta uspoređuje s Gričkom vješticom. O jedva stasalom mladiću koji iz zadnjeg razreda gimnazije, pred maturu, odlazi u partizane. Kako ga progoni talijanska fašistička policija jer je po ulicama okupiranog Šibenika vodio maturante i pjevao hrvatske pjesme. Kako ga ganja ustaška policija jer je na Pagu stavio vijenac za žrtve ustaša u logoru Slana. Zemljar se borio po velebitskim vrletima i Gorskom kotaru, organizirao zbunjene i nepovjerljive seljake u partizanske jedinice po primorskim otocima, „stajali su postrojeni na pješčanoj plaži na Susku, a svaki je donio sa sobom, za odlazak u partizane, i demižon vina“, a s lokalnim ribarima pretvarao je bracere i leute u naoružane partizanske brodove. Pri svemu tome pisao je i pjesme; zbirku U brazdi Velog Jože poslao je, s nadom mladog pjesnika, partizanskim novinama. Pjesme nisu objavljene ali je Zemljar dobio „književnu kritiku“ AGITPROPa Centralnog komiteta KP Hrvatske koji je pjesme ocijenio kao „nadrealistički eksperiment koji ne može koristiti ni našoj borbi ni Zemljarovoj književnoj budućnosti“.

Poslije rata Zemljar polaže maturu, upisuje Filozofski fakultet, vodi studentsku brigadu na izgradnji pruge Šamac – Sarajevo, a istovremeno buntovni pjesnik u njemu buni se i formom i sadržajem protiv nametnutog partijskog katekizma i podobnosti. Tih kasnih četrdesetih prošlost, sadašnjost i budućnost bile su dogmom zadane, jasne i neupitne, bez previše mjesta za buntovne pjesničke duhove. Već 1948. Zemljar je osuđen, pa pušten, jer je protestirao protiv izbacivanja nepodobnih studenata iz studentskih domova. Na Goli otok poslan je 1949., poslije prijave njegovog dobrog prijatelja da je u privatnom razgovoru Zemljar kritizirao odluke partijskog vodstva. Optužen i obilježen kao informbirovac od dojučerašnjih drugova, iako s Informbiroom nikakve veze nije imao, Zemljar svoju ogorčenost pretače u stihove; „kod sebe ga potražite, ukorijenjena/ u riječi, u cjevanici; iz svake vam pore sija/ uzalud vam bič nad stada pokorena/ Staljin se Staljinom ne izbija.“ Kroz četiri godine Golog otoka Zemljar potajno piše pjesme – potresna svjedočanstva; dio njih bit će objavljen tek 1990. u Beogradu kao zbirka Hajka za mnom po otoku 2, a prošireno i dopunjeno izdanje, pod naslovom Pakao nade objavljeno je u Hrvatskoj 1997. godine.

Nerijetko su talentirani pjesnici i pisci koji su u mladosti bili buntovnici, u svojim poznijim godinama postajali uvaženi književnici bliski vlasti. To ima mnoge ugodne strane osim jedne – obično je pogubno za kreativnost. Zemljara su te ugodne strane mimoišle. Još dvadeset pet godina po izlasku s Golog otoka prati ga stigma „informbirovca“, teško nalazi posao, a prestižne književne nagrade i priznanja dobivaju na natječajima njegova djela samo ako su poslana anonimno. Krajem osamdesetih, kad „politički staž“ na Golom otoku prestaje biti znak nepodobnosti, izlazi njegova knjiga Haron i sudbine i početkom devedesetih opet je na listi nepodobnih, opet ga progone politički podobni; sada zato jer u knjizi govori o događajima vezanim za ustaški logor Slana. Poznati hadezeovski čelnici potiču harange protiv njega, da bi poslije takvih haranga za kojima se povode i mediji, npr. Slobodna Dalmacija od 27.9.1992., „Nanio je zlo Pažanima i cijelom hrvatskom narodu“, nepoznati mu počinioci dva puta minirali i srušili kuću i atelje na Pagu. Opet je sve jasno, a kome nije jasno znači, ovaj puta, da je njegov patriotizam upitan, da nije dobar Hrvat, ili Srbin ili Bošnjak, već kojom ga je etničkom pripadnošću život na ovim prostorima „usrećio“. Službena istina, iako često daleko od istine, postaje jednostavna i obvezatna. Ponavljat će je mnogi bez obzira na obrazovanje, od analfabeta do akademika, i to agresivnije što je veća uvreda zdravom razumu. U takvoj općoj atmosferi postaje nepodobno osuđivati poticanje straha i mržnje, glasno stati u obranu nemoćnih i od vlasti proskribiranih, upozoravati da se pod patriotizmom podvaljuje šovinizam i da se na to prirodno veže relativizacija ustaških zločina i zloćudnosti ideja koje su do tih zločina dovele. Ideja koje su se u svojim početnim oblicima mogle prepoznati u govorima mnogih tada vodećih političara.

Ali za Zemljara to je bilo vraćanje u mladost s praga starosti. Upoznali smo se kad je Zemljar pristupio Odboru za vraćanje imena Trg Žrtava fašizma i postao njegov aktivni član. Kroz dvanaest godina, od 1990. do 2001., članovi Odbora organizirali su skupljanje potpisa građana Zagreba pod zahtjev da se to ime Trgu vrati, slali takve zahtjeve Skupštini grada, govorili na tribinama i pisali brojne članke obrazlažući zašto uklanjanje tog imena predstavlja simbolično i stvarno brisanje sjećanja na žrtve fašizma, zašto je to nedopustivo krivotvorenje povijesti i opasno brisanje dijela kolektivnog iskustva koje ostaje kao naslijeđe budućim generacijama. Jedna od javnih aktivnosti Odbora bila je organizacija proslave Dana pobjede, Dana Europe svakog 9. svibnja na Trgu. Državna vlast je taj događaj uglavnom ignorirala, ali bi se u „državotvornim“medijima redovito prenosile izjave pune uvreda ad hominem i insinuacija o antihrvatstvu organizatora i sudionika skupa. Konačno, bilo je opće poznato da su ploče s natpisom Trg žrtava fašizma uklonjene, bez obzira na formalnu administrativnu proceduru, na izričit zahtjev Zemljarovog vršnjaka i druga iz partizana, Franje Tuđmana, da je Tuđman sve one koji su protiv te odluke iznosili argumente krstio „jalnuškim diletantima“, da bi te ocjene tokom godina eskalirale u „vragove zelene i žute“ i „neprijatelje hrvatske države“. Kad su bile izgovorene te objede nisu bile bezazlene; razne ekstremističke protuhe i divljaci dobro su ih razumjeli kao dozvolu za nasilno iživljavanje na mirnim sudionicima skupova za povrat imena Trg žrtava fašizma, kao priliku da nekažnjeno prebijaju ljude i razbijaju glave u ime hrvatstva i patriotizma.

Za te proslave Dana pobjede i Dana Europe Zemljar bi svake godine napisao pjesmu i recitirao je sa stepenica Meštrovićevog paviljona na, tada, Trgu hrvatskih velikana, a danas ponovo Trgu žrtava fašizma. Pri tom je imao publiku s kakvom bi se rijetko koji pjesnik mogao pohvaliti. Kao u nekoj antičkoj drami na otvorenom trgu pljeskali su mu ljudi kojima su javno izgovoreni njegovi stihovi bili bunt protiv nametnute zabrane na vlastito sjećanje, krik istine protiv damnatio memoriae. U isti čas urlanje prostota i prijetnji, uz uzdignute desnice onih koji su se, svjesno ili ne, poistovjećivali s počiniocima zločina o kojima su Zemljarovi stihovi govorili.

Sve te pjesme, pod radnim naslovom Za Trg žrtava fašizma, postoje kao neobjavljena ostavština Ante Zemljara.

O pjesmama pjesnika najbolje govore pjesme same. Ljepota umjetničkog djela, posebno pjesme, individualni je doživljaj ovisan o našem iskustvu i o interakciji koju s tim iskustvom djelo izazove. Kad sam čitao Zemljarove pjesme prva asocijacija mi je bila slika „Krik“ od Muncha. A pri ponovnom čitanju neke njegove pjesme djelovale su mi kao potvrda nade da će kreativni duh naći načina, preprekama unatoč, a koji puta baš zbog njih, da ugradi po koju žutu ciglu u put za sljedeće generacije.