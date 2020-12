Zdenka Kovačiček: Ako u sebi nosiš ljubav prema glazbi ništa te ne može zaustaviti

Fotografije sa koncerta u NS: ŽELJKO GRAĐIN

Razgovor sa beskompromisnim borcem za umetnost Zdenkom Kovačiček o novom spotu, albumu, koroni, sudbini muzike i muzičara u ovoj novonastaloj situaciji, i nešto o Autobiografiji …

Uljepšavanje stvarnosti…‘’Ako u sebi nosiš ljubav prema glazbi ništa te ne može zaustaviti…’’

Povod za razgovor sa Zdenkom Kovačiček je novi spot pod nazivom Konstatacija jedne mačke, koji se nedavno pojavio. Upoznaćemo se i sa aktuelnim dešavanjima u kreativnom radu svetske muzičke ikone u ovom novom normalnom. Snimanje novih muzičkih brojeva bar malo ulepšavaju ovu surovu svakodnevicu…

Veoma je dirljivo što ste u čast svoje prijateljice, Slavice Maras, muzički obradili tekst njene pesme ‘’Konstatacija jedne mačke’’. Želeo bih da nas upoznate kako se razvijala i realizovala ta ideja, taj vaš emotivni omaž Slavici…

Zdenka: ‘’Ovaj meni poseban i dragi spot realizirali su Ivan Špehar, i Ivan Mokrović, po mojoj ideji. Na mom koncertu u Lisinskom 2017 g.oni su također radili vizualizacije na velikom video zidu, kad su koristili crtiće za pjesmu: ‘’Jesi ili nisi moja draga’’ ( Is you is or is you ain”t my baby). Pošto moja naslovna pjesma na albumu nosi naslov ‘’Konstatacija jedne mačke’’, bilo mi je zgodno da koristimo crtić, iako se ovdje ne radi o maci, već meni kao “mački”, a oni su me i kao lik uklopili u scene sa likovima iz crtića. Sam tekst je iz knjige poezije Slavice Maras u kojoj se nalazi i ‘’Frka’’ , ‘’Volim te kao konja’’, i još neki koje je uglazbio Kire Mitrev i nalaze se na albumu Frka u izdanju Jugotona iz 1984.godine. Nisam ni slutila da će Frka postati ogroman HIT u obradi Neapple people grupe, (ima već preko 11 miliona pregleda na youtubu!), ali sam sačuvala neke tekstove iz te knjige i evo nakon 36 godina uglazbio ih je Marko Tomasović i tako je nastala ideja za novi album. Aranžmane potpisuje Hrvoje Grčević, ostale tekstove D. Borovnjak, osim Markovih pjesama jednu potpisuje Hrvoje Grčević, bonus je ‘’Love, love, love..’’ sa Dore od M. Mihaljevića, a gosti su Remi iz grupe Elemental, Davor Gobac, i mladi pjevač Matija Cvek. Opet ima duhovitih tekstova kao ‘’Hočeš li se sa mnom’’, ‘’Kost’’, ‘’Nisam dobra sa zbogom’’, ima lijepih balada kao ‘’Tvoje usne’’ i ‘’Adut’’ ( ima na youtubu), blues sa Zagreb-festa ‘’Jutarnja frka’’(na youtubu), i super rap ‘’Pozitivan primjerak ‘’(tekst Remi/D.Borovnjak) na youtubu, i već je u proljeće poharala top liste.’’

Navedite nam i ostale članove tima koji su učestvovali u realizaciji spota i albuma.

‘’Moj band, ‘’Greenhouse Blues Band’’ svira začajne dionice, naročito brass dolazi do izražaja a imam i vrhunskog gosta na gitari Damir Šimić-Šime koji je svirao i zapažen solo na pjesmi ‘’Love, love, love’’ na Dori (svirao sa svjetskim imenima i živio dugo u Los Angelesu). To su najznačajnije info. o albumu, treba izaći do kraja godine u izdanju Dancing Beara. Jako se radujem jer ga je radila zaista sjajna ekipa. I sam omot albuma će biti poseban!’’

Možemo li onda zaključiti da ovo vreme korona usporava ili čak onemogućava ljude u realizaciji njihovih planova i kreativnih ideja. Ili uprkos svemu, ide se dalje u nove projekte.

…Upravo sam ispričala, korona 1, pa ljeto, pa korona 2, još gora….sad mjesec više manje, ne igra ulogu, važno je da imamo važan spot spreman za izbacivanje, a to je duet sa D. Gobcem, mislim da će biti pun pogodak.

Na kraju godine se sumiraju rezultati. Za umetnike, ova godina sa koronom je baš katastrofalna! Šta nam Vi možete reći o tome?

Katastrofa… nikad više ništa neće biti isto! Koliko nam je muzičara otišlo… Evo danas (14.12.) vijest – naš najbolji tonac Vlatko otišao – korona. Ko će nas više tako ozvučavati? Imali smo 5 koncerata, spasili neke jazz festivale da se ne ugase, album prolongirali, suradnja sa RTL-om propala…ali ostajemo optimisti, glazba neće utihnuti nikad… idemo dalje.

Šta mislite da li je korona uspela da uništi tu ‘’hemiju’’ koja se uspostavlja između Vas i oduševljene publike?

Ne želim niti izreći tu riječ, još uvijek postoji publika i ta “hemija” pa makar virtualno, javljamo se od kuće, radimo spotove, snimamo u studiju, i nadamo se boljim vremenima.

U vašoj dugogodišnjoj karijeri gostovali ste u Rusiji, i Evropi, i SAD-u i doživeli velike ovacije i emocije. Izdvojte nam neke susrete, anegdote ili poznate svetske lidere i umetnike koje ste upoznali na tim gostovanjima ili sarađivali sa njima.

‘’Pa ne znam baš anegdote, ali ponosna sam na neke projekte ili susrete koje nitko nije i neće ostvariti. To je moj susret sa Gorbačovom, čovjekom koji je promijenio povijest i dobio Nobelovu nagradu za mir! Suradnja sa K. Lagerfeldom modnim kraljem, izdavanjem LP-a u Austriji i prodajom po svijetu… a da ne zaboravim turneju sa Bill Haleyem kao duo Hany. Možda je anegdota da me u serijalu ‘’Naši dani’’ hrv. radio televizije nema niti jednim slovom, a nema ni Boom festivala, da me u dokumentarcu o Bošku Petroviću uopće ne spominju, iako imam originalnu snimku iz kluba Kulušić 70. i neke gdje me Boško najavljuje kao člana ekipe, a u klubu BP-u sam pjevala bezbroj puta , i izdala 7 jazz albuma.’’

Pored velikog broja muzičkih numera, koncerata, gostovanja koje ste ostvarili u bogatoj karijeri, kažete nam da vas nema u raznim emisijama ili dokumentarcima o istoriji džeza, rock-a ili progresive sedamdesetih. Da li ste otkrili zašto je takav odnos prema Vama i vašem radu?

‘’Zašto me nema u raznim dokumentarnim serijalima? To možda treba pitati kreatore serijala. Ne vjerujem da to rade iz neke mržnje. Ja sam sa svim kolegama u dobrim odnosima, i kad ih pitam svi se nađu u neugodnoj situaciji, ne znaju što bi rekli. Ja mislim da sam izvan njihovih ograničenih okvira shvaćanja progresive, i ne znaju kamo da me smjeste. Bila sam po svojim stavovima kako glazbenim tako i životnim izvan vremena, a takva ću i ostati. Ne prihvaćam kompromise, ne podilazim nikome, već radim po svojim kriterijima i svom odabiru. Samo tako mogu izdržati uspone i padove ove profesije koju sam odabrala na početku života ne znajući što me čeka, ali sam opsjednuta samo ljepotom scenske umjetnosti, i ništa me ne može odvojiti od nje dok sam živa…’’

Pri kraju ovog razgovora recite nam dokle ste stigli sa ‘’Autobiografijom’’ koju nestrpljivo očekujemo?

‘’Biografiju pomalo pišem, zapravo bilježim važne epizode iz života kako mi dolaze u sjećanje. Želim da ljudi shvate da najljepša profesija donosi i velika razočaranja, teška životna razdoblja, dileme, padove i uspone, iznenađenja. I da je sve lažno blještavilo i privid sreće i veselja. Ako u sebi nosiš ljubav prema glazbi ništa te ne može zaustaviti… i svemir ti je otvoren.’’

Evo i jedan mali isečak iz biografije: kada su 1971. u Zagrebu svirali u ono vreme svetski popularni ‘’Mango Džeri, otvoreno su govorili da, čuvši Vas, nisu čuli bolju pevačicu! Recite nam nešto o tome…

‘’Vidiš to sam vjerojatno zaboravila, hvala što si me podsjetio, to ću napisati u biografiji, iako ne volim hvalospjeve, samohvale, pretjerivanja…jer sam osjetila i zavist kolega…znaš uspjeh se ne oprašta. Mi smo takav Balkanski mentalitet.’’

I na kraju otvorena molba čitaocima da budu odgovorni, da se čuvaju i da ako poseduju novine u kojima su članci o Zdenki da joj pošalju fotku-skenirano istog, zarad bogatstva sadržaja knjige

