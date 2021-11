DVIJE NAGRADE GEGIĆEVOM FILMU

foto: Azra

Na Internacionalnom Filmskom festivalu BRADOC u Brazilu, doku-film “U borbi, pleši/Through the Fight, Dance” je osvojio dvije nagrade: NAGRADA ŽIRIJA GLEDATELJA ZA NAJBOLJI MEĐUNARODNI DOKUMENTARNI FILM/AWARD OF BEST INTERNATIONAL DOCUMENTARY POPULAR JURY (reditelj Šemsudin Gegić, producent Antonio Sammarco) i NAGRADA ZA NAJBOLJU KAMERU/AWARD OF BEST CINEMATOGRAPHY (reditelj Šemsudin Gegić, kamera Elvir Halilović) – javlja ovlaštena Agencija Save the Cut iz Rima.

Gegićev autobiografski film je snimljen u italijanskoj produkciji Ultraspecialisti i pod bezuslovnim pokroviteljstvom Roche Italia i bio je u konkurenciji za nagrade sa najboljim filmovima iz Amerike, Brazila, Italije i Turske.

Prije ovih, doku-fim “U borbi, pleši” je nagrađen za najbolji film sa ZLATNA NAGRADA MILANA/MILAN GOLD AWARDS, a svoju nacionalnu premijeru je imao u septembru mjesecu u kultnoj Palači kina ANTEO u Milanu.

Nakon Brazila, slijedi još jedan međunarodni događaj za film – 18. novembra, “U borbi, pleši” će biti na Filmskom festivalu zajednice podrške raku (Cancer Support Community San Francisco Bay Area) koji će se održati u San Franciscu, gdje će, zbog svoje kvalitete, jedini, uz tri nagrađena filma čije je trajanje po propozicijama do 10 minuta, a po pozivu američkog organizatora Festivala, biti prikazan van konkurencije u prisustvu – online – reditelja Gegića i Vanesa Gregorc, direktorica Strateškog programa za dijagnostičko-terapijske onkološke inovacije OSR.

Povodom novih nagrada za svoj autorski film, Gegić je izjavio “Danas sam sretan. Živ sam. Film je živ. Živa je ideja da čak i umjetnost liječi – L’Arte di Curare. Rak će kao bolest uskoro umrijeti. Hvala svima koji rade na tome! Smrt je daleko ako ste borac. Pa zaplešimo svoje živote!”