Heroji ulice – Tim volontera, tim koji je u vrijeme pandemije koronavirusa ostavio svoje slobodno vrijeme, svoje poslove i krenuo u pomoć stanovništvu koji su najugroženiji u ovom trenutku. Pokrenut je od strane Omladinskog film festivala i njegovog direktora, Kenana Musića. Od 19.januara, Heroji ulice uspjeli su ući i staviti osmijeh na lice u preko 800 domova i u skoro mjesec dana, imali su preko 800 intervencija, 1000 i više poziva i pokrenuti su timovi u Tuzli, Zenici i Mostaru.

Koordinator Tima volontera Kenan Musić kazao je da je posljednjih pet godina imao priliku da na raznim televizijama, festivalima i drugim projektima rukovodi i koordiniše aktivnostima većeg broja ljudi gdje su svi radili za određenu finansijsku dobit, u strukama i poslovima za koje smo se školovali.

“Nikad, ali nikad nisam imao priliku biti ovoliko sretan, posvećen i zadovoljan dok radim sa više od 100 ljudi u četiri Kantona u FBiH. Energija, posvećenost, požrtvovanost i ta volja kod svih naših volontera je nešto što meni lično daje snagu za svaki novi dan koji dolazi. Svu operativnost, resurse i spremnost OFF-a stavili smo na raspolaganje ovoj akciji i zbog toga ne žalimo niti u jednom trenutku. Ovo je priča svih mladih koji su proaktivni i koji su svjesni da moraju biti nosioci pravih i odgovornih ideja. Ovo je priča nas koji ćemo uskoro voditi ovu zemlju, bolje nego ikad iko. Ovo je priča o humanim ljudima koji se slatko osmjehuju svojim očima uvijek i svakome”, istakao je Kenan Musić za tačno.net.

Njegova koleginica, Vanja Mihajlović kaže da njen dan počinje u 7.00 ujutru gdje sa prvom kafom već počinje raditi.

“Svakog jutra počinjem sa sastancima različitog tipa, i tako više od 20 dana koliko traje naš tim. Izrazito sam ponosna na sve heroje koji iz dana u dan neumorno pomažu našim najugroženijima. Imam svakodnevno razne pozive koje dobijam. Neki te rastuže i pokažu ti koliko je ovaj svijet okrutan, do onih koji ti uliju vjeru da će ipak sve biti uredu. Od ljudi kojima je pomoć potrebna, od ljudi koji su sami i spas vide u tebi i samo tebi, do onih koji su puni snage i pričaju svoje priče u kojima ličiš i sam na njih. S druge strane, naš dan se sastoji od naše ekipe, monitoringa nad njima, pozivanja i pomaganja u iznalaženju najboljeg rješenja za svakog korisnika”, istakla je Mihajlović.

Saša Magazinović poslanik u državnom parlamentu priključio se volonterima “Kažu da loše vrijeme na površinu izbaci loše ljude. Međutim, isto tako u lošem vremenu je prilično lako prepoznati ljude koji vrijede. Pokažu se oni dobri, solidarni, spremni da pomognu koliko mogu, učine nekome pažnju. Drago mi je da je puno takvih oko mene. Oni se zovu Heroji ulice. Pridružio sam im se jer sam shvatio da za razliku od većine onih koji čine moje profesionalno okruženje, ovi ljudi ne traže način da objasne kako nešto ne može, nego “okrenu svijet naopako” da nekome pomognu. Oni su odličan model kako bi politika i političari trebali funkcionisati: brzo, operativno, solidarno, radeći dobre stvari i ne gubeći vrijeme na besmislice. Kad sve ovo prođe i neko me upita kako sam proveo vrijeme corone, biće mi zadovoljstvo reći da sam pored svega ostaloga, vrijeme provodio na terenu zajedno sa herojima, pomažući dobrim ljudima.”

Monitoring i call centar

Svakodnevno, Heroji ulice primaju preko 100 poziva, a kako bi sve prošlo odlično i kako bi svaka intervencija bila proslijeđena volonterima i zapisana ista u bazu, tu su dvije vrijedne djevojke Denisa Delihasanović i Kana Čustović.

“Čar mog posla je što upoznajem konstantno nove ljude i razgovaram sa našim sugrađanima. Nekada pozivi traju 30 sekundi, a nekada i do 3 minute. U toku razgovora mnogo novih stvari čujem i saznam, i u nekim momentima jako se vežem za sugrađane koji nas pozivaju, ali i dalje zadržavam profesionalna donos. Od momenta od kada sam počela raditi u operativnom centru pa do danas razgovarala sam sa preko 500 sugrađana, nudeći im našu pomoć i pomažući da što bolje prebrode izolaciju. Nakon što primim poziv isti uputim u grupu intervencija koji onda kolege preuzimaju po raspoloživosti. Dostupna sam 14 sati dnevno kolegama za asistenciju pri izvršenju intervencije, a građanima sa zajedno sa još nekoliko kolega javljam na telefon svaki dan od 7 do 21 sat. Volim ovaj posao jer činjenica da mogu nekome pomoći je ljepša od bilo čega drugog”, kaže Denisa Delihasanović.

Sa druge strane, Kana nakon svake urađene intervencije podatke zapisuje u bazu podataka kako bi sve bilo na jednom mjestu. Komunikacija se odvija putem viber grupe gdje volonteri preuzimaju intervencije.

“Drago mi je što sam dio priče Tima Volontera Sarajevo. U momentima kada našu državu, kao i većinu drugih država u svijetu, pogađa pandemija virusa COVID19, mislim da je najmanje što mi kao volonteri možemo učiniti, pomoći našim sugrađanima i nadležnima u sprovođenju odluka. Sve ovo radimo sa ciljem ublaživanja posljedica i efekta pandemije, vodeći računa o našem zdravlju, zaštiti i prije svega sigurnosti. U sklopu Tima Volontera obavljam posao monitoringa intervencija u sklopu Operativnog centra. Moj posao se bazira na praćenju i arhiviranju intervencija, te pružanju operativne podrške kolegama na terenu ako je potrebno asistirati sa informacijama ili uputama za određene slučajeve. Volim biti dio ovakve priče jer me ispunjava u potpunosti jer na kraju krajeva, pamte Vas po Vašim djelima, a mislim da nema ljepšeg djela nego biti nekome razlog za sreću”, rekla je Čustović.

Volonteri u službi građana

U timu volontera u Sarajevu rade mobilni timovi kao i tim pješaka. Svaki mobilni tim pokriva jedan dio grada i dnevno urade preko 15 intervencija po timu.

Kerim i Ajša su mobilni tim koji pokrivaju dvije općine u Sarajevu. Oni odlaze u apoteku, kupovinu namirnica, dostavljaju humanitarne pakete.

“Naš dan uobičajno započinje u okolini Grbavice uz lokalne intervencije stalnih korisnika. Gledamo na to da pokrijemo većinu terena u Novom Sarajevu te Novom Gradu kako bi imali određeni tok dana. Kao i svaki dan do sada, i danas se nalazimo poslijepodne na pumpi sa ostalim kolegama da odmorimo i napunimo baterije za daljnji rad. Dan obično završavamo nekom laganom intervencijom i sa osmijehom na licu koji je tu od početka dana. Ne postoji ništa vrijednije od tople ljudske riječi i osmijeha koji nam čini zadovoljstvo, sreću i motiviše nas da se iznova budimo svako jutro spremni za nove pobjede”, istakli su Kerim i Ajša.

Drugi mobilni tim su Milan i Eldar. Oni pokrivaju veći dio grada i nisu bazirani na jednu opštinu. Eldar kaže da mu volontiranje ne predstavlja problem nego užitak dok pomaže drugima.

“Moj i kolegin radni dan u timu volontera počinje od 9 i završava u 17h u zavisnosti od posljednje intervencije. Kada vidite osmijeh na licu ljudi kojima ste pomogli, nema veće sreće. Sutra kad sve ovo prođe, u srcu ćeš imati zadovoljstvo da si nekome pomogao i olakšao mu život tokom pandemije”, rekao je Eldar.

Hanan i Mahmud su u timu pješaka i pokrivaju sve intervencije u naselju Dobrinja.

“Svaka intervencija koju preuzmemo je priča za sebe. Dolazimo u susret sa uglavnom starijim osobama, a nerijetko su to ljudi koji imaju i dodatne poteškoće pri kretanju pa i bez ovih preventivnih mjera zaštite od COVID-19, kako nam ispričaju. Naš zadatak je uglavnom da preuzmemo novac i obavimo kupovinu nekih osnovnih namirnica za njih, produžimo terapiju ili podignemo u apoteci, platimo račune i slično. Do sada su svi korisnici zadovoljni i za cijeli tim volontera Sarajevo imaju samo riječi hvale zbog toga što radimo za njih. Naravno da dolazimo u susret sa osobama koje žive same, osjeti se kako imaju toliko toga ispričati ali nemaju kome. Tu smo i da ih saslušamo i da porazgovaramo sa njima i makar malo olakšamo ove dane, nakon čega po našoj procjeni možemo kontaktirati tim USPIT koji sarađuju sa nama te se njima također mogu obratiti ukoliko im je potrebno da razgovaraju sa nekim zbog svojih tegoba i misli koje ih okupiraju. Najljepši dio svega jeste osmijeh na njihovim licima i riječi hvale koje upute, što nam daje snagu i elan da nastavimo dalje sa osmijehom”, istakli su Hanan i Mahmud.

Osim ovih timova, tu su i drugi volonteri koji iz dana u dan pomažu starijim i pokrivaju Kanton Sarajevo.

Psihološka pomoć tokom pandemije koronavirusa

Udruženje za sistemsku praksu i terapiju Bosne i Hercegovine (USPIT), kao strukovno udruženje koje okuplja sistemske porodične savjetnike, terapeute i supervizore sa područja cijele BiH, je, od početkom izbijanja stanja krize izazvane pandemijom COVID-19 virusa, pokušalo pronaći način da svoja znanja i vještine stavi na raspolaganje našim građanima.

“Tragali smo za najboljim modalitetima djelovanja koji bi bili najefikasniji i najpristupačniji za osobe, parove i porodice koji su u potrebi za psihološkom podrškom i psihološkim kriznim intervencijama. USPIT je među prvima reagovao i usvojio model proaktivnog pristupa osobama u potrebi psihološke potrebe – umjesto da sjedimo i čekamo da se nama osobe direktno obrate, jedna od prvih aktivnosti je bila saradnja sa Timom volontera Sarajeva (TVS). Nakon što su uvedene mjere zabrane kretanje za osobe preko 65 godina starosti, TVS je našao na usluzi za naše sugrađane u vidu praktične i logističke pomoći ali paralelno sa tim i pružanje psihološke podrške i psiholoških kriznih intervencija kroz terapeute i savjetnike USPITa. U slučaju da volonteri koji rade direktno sa korisnicima na terenu primijete da postoji uznemirenost, zabrinutost, preplašenost, preplavljenost neugodnim emocijama, savjetnici i terapeuti USPITa su odmah reagovali i telefonski uspostavljali kontakt sa našim sugrađanima koji najčešće žive sami i osjećaj izoliranosti, bespomoćnosti, preplavljenosti i usamljenosti su najčešće teme i intervencije. Do sada USPIT je kontaktirao i pružio podršku za skoro 100 osoba i naši terapeuti i savjetnici su obavili preko 200 telefonskih poziva. USPIT, zajedno sa Timom volontera razvija slične modele i sisteme podrške za Mostar, Tuzlu, Bihać i Banja Luku. Starija populacija je u našem društvu uveliko marginalizirana i dodatne mjere izazvane pandemijom COVIDa – 19 je dodatno uvjetovala narušavanje mentalnog zdravlja, osjećaja korisnosti i bliskosti sa porodicama, prijateljima, komšijama i zajednicama. USPIT proaktivno pokušava, za osobe preko 65 godina, proširiti sisteme socijalne podrške, stabilizovati reaktivna emotivna stanja, pružiti osjećaj pripadanja i značaja i ohrabriti naše sugrađane da istraju u pridržavanju mjera i poštivanju odluka kriznim štabova”, kaže Tanja Tankosić-Girt iz USPIT-a.

Heroji ulice u Mostaru

U Mostaru je trenutno jedan od timova koji su se priključili Sarajevu. Koordinatorica u Mostaru Emina Ćorić kaže da joj je izuzetno drago što je ova organizacija počela djelovati i na području Mostara, a nada se da će se proširiti i po cijeloj državi.

“Što se tiče posla koordinatora, on je sam po sebi vrlo često stresan i težak, ali s obzirom da smo mi u Mostaru tek počeli djelovati, nije bilo teško organizovati akcije. Kako vrijeme bude odmicalo očekujemo više poziva i intervencija, ali ne sumnjam da ćemo to moći da odradimo vrhunski i u nekom optimalnom vremenskom periodu. Trenutno na području Mostara djeluje mala grupa volontera, ali nadam se da će se ona uskoro proširiti i da će se još naših sugrađana priključiti našoj organizaciji kako bi svi zajedno pomogli onima koji zbog nastale situacije ne smiju da napuštaju svoje domove. Iskoristila bi priliku da pozovem građane i građanke Mostara, koji su u mogućnosti, da nam se pridruže, jer osjećaj kad pomognete nekome u potrebi je jedan od najljepših osjećaja”, istakla je Ćorić.

Sve će ovo jednom proći. Ali će na ulicama naše zemlje ostati trag heroja koji su zapostavili svoje poslove i vrijeme kako bi pomogli drugima. Ostaće tragovi pređenih kilometara i na stotine obiđenih adresa i na hiljade ljudi koje su Heroji ulice bar malo usrećili. Heroji nisu političari. Heroji su mali ljudi koji u ovim situacijama postaju najveći.