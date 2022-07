Još jedan veliki uspjeh Balet Mostar Arabesque na svjetskoj sceni

Od 08. do 12.07. je u italijanskom gradu Mesagne održano međumarodno natjecanje International Dance Talent Competition Italy 2022 (IDTCI) koje je bilo podijeljeno u dva dijela: uživo i online.

Nakon polufinala od 800 učesnika, u finale se plasiralo 130 natjecatelja. Sinoć u 20 sati je održana ceremonija proglašenja pobjednika u kategorijama klasični balet, suvremeni i karakterni ples, a Balet Mostar Arabesque (BMA) je osvojio fantastično prvo mjesto u kategoriji Junior II duo sa koreografijom „Logic of String“ koju su plesale Nika Banović i Lana Kožul. U kategoriji suvremeni ples ansambl, BMA je opet zablistao i djeca: Marija Šunjić, Amina Habibija, Nina Čuljak, Tadeja Jelčić, Bojana Bogdan i Gabrijela Kvesić, su osvojile prestižno treće mjesto sa koreografijom Boja vjetra.

Umjetnička direktorica, profesorica baletske pedagogije Arleta Ćehić je tom prilikom izjavila: „Veoma sam ponosna ovim rezultatom, najprije što dolazi od respektabilnog svjetskog žirija sa dignitetom koji daje armaturu kompletnom natjecanju. Ako imamo na umu da smo stale rame uz rame sa djecom i omladinom koja svakodnevno imaju časove i ogromnu podršku države iz koje dolaze, onda je naš uspjeh frapantan. I na kraju, znači mi da su moje autorske koreografije od ovakvog žirija prepoznate i najvišom ocjenom vrednovane.“

Glavni cilj ovoga natjecanja je da se učesnici „ umreže“, da ih vide njihovi vršnjaci, nastavnici, direktori škola i prestižnih kompanija, i naravno, da se angažuje publika. Sem prvog, drugog i trećeg mjesta, podijeljene su prestižne školarine i vrijedne specijalne nagrade za najnadarenije natjecatelje. Ove godine je prijavljeno 50 država iz cijelog svijeta: USA, Tajland, Indonezija, Malezija, Japan, Filipini, S. Koreja, Novi Zeland, Meksiko, Australija, Južna Afrika, Egipat, Tunis, Singapur itd.

Prestižni žiri čine:

Aram Manukyan, Director Alberta Ballet Trainee Program

Yan Wang, Founder & Artistic Director of Yan Ballet Academy, Singapore

Ilir Kerni, Director of the ballet of the Croatian National Theatre, Split

Marco Laudani, Artistic Director at ODM – Ocram Dance Movement – Italy

Lucia Pasquini, Copenhagen Contemporary Dance School

Mónika Barna, Professor of Hungarian Dance Academy

Jae Keun Park, President of the Korea Ballet Foundation

Ovidiu Dragoman, General Manager Sibiu Ballet Theatre

Cosma Levi, Lennon Director UDO Romania

Ahmed Yehia, Deputy manager of Cairo Opera Ballet Company

Allyne Veraz, Teacher and Choreographer of Ganzish and Mad Minds Crew, Brazil

Valentin Bartes, Artistic Director | President of Bell Art Cultural Association, International Choreographer, Italy

Tatiana Anton, Co-Artistic Director | Co-President Bell Art Cultural Association, International Choreographer, Italy

Organizator je Bell Art asocijacija, na čelu sa umjetničkim direktorom i internacionalnim koreografom Valentinom Bartesom, koja se i ovoga puta potrudila da ponudi veoma respektabilni žiri sa svih strana svijeta, koji daje posebnost ovog događaja. Inače ovaj vrsni umjetnik, uz pomoć svoje suradnice Tatiane Anton, je osnivač i prestižnog italijanskog natjecanja Domenico Modugnio, koje također promovira klasični balet i suvremeni ples.