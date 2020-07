Predrag Kojović: Mostarski sporazum trebao je biti zasnovan na evropskim, a ne na dejtonskim vrijednostima

Zastupnici Kluba Naša stranka – Nezavisni blok glasali su protiv Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH koji su na dnevni red uputili SDA i HDZ, a koji se tiču izbora u Mostaru. Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, obrazložio je njihovu odluku:

„Irma Baralija, potpredsjednica Naše stranke, najodgovornija je što smo danas imali priliku raspravljati o izborima u Mostaru. Presuda Suda za ljudska prava, koja je donijeta na osnovu njene tužbe, vratila je ponovo mogućnost demokratije u Mostar. To je ujedno dokaz da nema te političke opcije kojoj je više do izbora u Mostaru stalo od Naše stranke. Međutim, dogovor SDA i HDZ-a nismo podržali jer od mogućnosti istinske demokratije, on stvara njen privid. Radi se o nastavku politike stvaranja etnički dominantnih sela, gradova, entiteta, a sad i izbornih jedinica.

Četvrt vijeka nakon Dejtona, svakome u ovoj zemlji je jasno da on nije postigao efekte koje je trebao imati. Niti je došlo do suočavanja sa činjenicama iz perioda 1992 – 1995, niti je došlo do pomirenja, niti je došlo do izgradnje povjerenja među etničkim grupama kao ni do reintegracije države.

Mostarski sporazum između SDA i HDZ-a, s obzirom na to da je donijet 25 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, morao je biti zasnovan na evropskim, građanskim principima, a ne na najrigidnijim primjerima upravo iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kao što Dejton razara bosanskohercegovačko socijalno tkivo, cijepajući ga po etničkim šavovima, to će isto uraditi sporazum SDA i HDZ-a Mostaru. Takav sporazum nismo mogli podržati.“

Naša stranka