Smajo Safić Gupta: Naše društvo još uvijek nije sposobno za političku auto-refleksiju

Fotografije: Iz privatnog albuma

Jedan od najozbiljnijih problema BiH svakako je činjenica da društvo još uvijek nije sposobno za političku auto-refleksiju, za spoznavanje vlastite podijeljenosti – njezina povijesnog porijekla, prirode, suvremene tipologije, te mogućnosti demokracije u takvom tipu društva. Takve težnje najbolje se pokazuju kroz spontanu odbojnost spram nacionalnih i kulturnih različitosti. To je veoma čest stav, koji se čuje i od običnih ljudi, i od akademika, i od političara: da se u BiH jedino vjerska pripadnost može priznati kao kriterij grupnoga razlikovanja, a da su hrvatski i srpski politički nacionaliteti „uvezeni“, neautohtoni. Ovdje je i u metodičkom i u političkom smislu od ogromne važnosti podsjećanje na turbulentnu historijsku krivulju, koja nam govori kako je odnos prema različitostima kroz cijelu modernu južnoslavensku i bosanskohercegovačku povijest bio i ostao jedan od ključnih i određujućih faktora stabilnosti/nestabilnosti, povjerenja/nepovjerenja, kazao je za naš portal Smajo Safić Gupta, Vaidya (tradicionalni je ajurvedski terapeut i liječnik – www.dr-gupta.in).

Razgovarala: Štefica Galić

Živite između dva svijeta, Istoka i Zapada, majka Vam je Bosanka a otac Indijac, sa porodicom živite u Sloveniji. Šta ste ponijeli iz Bosne a šta iz Indije i Slovenije, šta Vas je najviše odredilo da budete to što jeste?

S obzirom da znam šta znači tj. kako balansirati Reinkarnaciju i Karmu, je moj svakodnevni život most bivanja – disanja na životnom putu usmjeren da sam sretan bez obzira gdje sam u tom trenutku. I kada čovjek zna od kojega je „tijesta“, rekao bih da bez obzira gdje se nalazim jedem jednako svoj kruh od „toga tijesta!“ A sva ta kombinacija takvog mojega rođenja tj. miješanoga „tijesta“, daje meni toplotu i dosta radosti sam ostavio kroz tu toplotu ljudima, posebno koje srećem na svojem radnom polju – indijske i tibetanske medicine. A na pitanje šta me je najviše odredilo mogu reći – bilo je to što sam doživio 2019. godine kada sam dobio priznanje za moj 20-godišnji rad od strane ministra globalne Ajurvedske medicine od gospodina, Shripad Yesso Naika, državnog ministra (nezavisna služba) za Ajurvedu, Jogu & Naturopatiju, Unani, Siddha i Homeopatiju (AYUSH) i od gospodina, Biradar Ananta, predsjednika Međunarodne organizacije za Naturopatiju (INO).

Šta znači biti ‘tradicionalni ajurvedski terapeut i liječnik’? Kako se prenose ajurvedska znanja? Kako ih Vi prenosite svojim učenicima? Možete li nam reći više o tome?

Teška su to pitanja, da bi ih ukratko mogao opisati. Ali ipak evo sažeto! U ajurvedskoj medicini se sreća podrazumijeva ZDRAVLJE, tj. čovjek sve vrijeme da održava i osnažuje svoje tjelesno, mentalno i duhovno zdravlje. Sreća – zdravlje je mir, ljubav i harmonija s onim što nas svakodnevno okružuje. Sreća nije izvan nas, već stanje blaženstva živi u nama. Nekome sretan život predstavlja bogatstvo i materijalne benefite, dok bi netko drugi mogao reći da za njega sretan život predstavlja ljubav i prisustvo obitelji i prijatelja, pa makar i u najvećem siromaštvu. Opisano je temelj ajurvedskoga načina života u Aziji – Istoku! Ayur-Život kao Veda o životu se prenosila kao učeničko naslijeđe s učitelja na učenika kroz generacije, kao i sva vedska znanost.

A na svjetskom Zapadnom nivou ovaj medicinski sistem i u sklopu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u brojnim kulturama prepoznat je kao jednostavna i učinkovita preventivna metoda. Dok školska (zapadna) medicina liječi na razini stanice i liječi posljedično stanje, tradicionalna medicina pokušava doprijeti do izvora bolesti, odnosno poremećaja tjelesnog zdravlja čiji je izvor u čovjekovoj duši, svijesti, odnosno osobnosti, koja je nerijetko uzrok bolesti (samo stanje). Ajurveda se može prevesti kao „znanost života”. Kako je u biti znanost liječenja, ona se koncentrira na ono što je potrebno za vođenje zdravog i normalnog života. Ajurvedu je moguće prakticirati samostalno ili kao dopunu alopatskom liječenju. U zemljama gdje ajurvedski stručnjaci surađuju sa službenom, zapadnom medicinom, ajurveda uspješno sprečava i liječi kronične bolesti.

Kroz moje učenje i prenošenje tako tradicionalnoga znanja izlazi iz temelja AJURVEDE – misli, okolina, hrana, način života su sastavni dijelovi onoga što danas nazivamo zdravlje. Edukaciju unutar Instituta za Ayurvedu, Ayur Ashram pod mojim vodstvom je namijenjen svima koji su uključeni u neku vrstu terapeutskog rada, i koji bi voljeli postati bliskiji tradicionalnom ajurvedskom pristupu u svom radu. Ajurvedski medicinski sistem jedan je od najvećih rastućih „smjernica i brendova“ u zdravstvenom turizmu u svijetu – program Panchakarma (duboki očišćavani-detoks program cijeloga tijela). Ajurvedski kadar je jako tražen u medicinskim institucijama svugdje po svijetu tj. u praksama, bolnicama, spa i wellness centrima (turizam), salonima ljepote i holističkim centrima (usluge tijela i duše), psihološkom i prehrambenom savjetovanju (životni stil, prehrana). A što je sve na naj… donese velike probleme – čitaj novac (prečac, ne ulaganje,.. ljubomoru, zavist,..) Tako sam se i ja našao na sudu, da dokazujem svoju stručnost/diplomu – jer sam odbacio neke studente i dao do znanja da se ne ide takvim putem… da se ne može učiti kraćim putem edukacije/novca. To je za mene bila jedna od najboljih edukacija u životu „kada ti neki trenutak baca na put prepreke“, ali u uvodu sam rekao kada znaš od kojega si „tijesta“ na životnom putu i taj put te vodi-nagradi od svojega poslanstva rada je to najveća nagrada/smjer!

A samo učenje za tako veliku tradiciju, je na prvom mjestu potrebno poštovati AJURVEDU, i dodatno (to je moje mišljenje), biti pozvan od „višega!“ I naravno svaki pacijent da ti bude „učenik – edukacija!“, a „fakulteta“ – doktorat je i samo učenje terapeuta… ili mentorstva drugim kadrom doktora u Indiji ponosan sam da sam Vaidya. Malo za šalu bi neki rekli, ja ne – potrebno je stvarnoga najmanje 5 i pol godina učenja i velikoga ulaganja u praksi! Zapravo mene već dvadeset godina „nazivaju dr ajurvedske medicine“ – zapravo sam ja specijalizirao doktorat – kojega koristim kroz prakticiranje ajurvedske medicine – tradicionalnu akupunkturu koja je bazirana na naturopatskoj tehnici liječenja Sushiveda (jedan segment tibetanske medicine – Sowa Rigpa).

Istražujete različite programe prirodne medicine u Indiji, u okruženju Himalaja, Nepala i Tibeta. Pa i kod nas u BiH. Kako komentirate piramide u Visokom ili Međugorje u odnosu na ono što ste vidjeli i naučili na svom putu?

Visoko – Piramide i Međugorje – Marijina ukazanja, ima samo jednu grešku a to je da ljudi „masovno“ traže preveliku pomoć „ozdravljenje“. Sva opravdanja da postoji „nešto“, je O.K. ali to trebaju obje strane usmjereno i stručno tako davati i primati. Ne može se samo oblikovati to je to, i samo moje dvorište je najbolje. Na jednom svjetskom forumu Integrativne medicine rekao sam: Sve što je ezoterično tako stručno/integrativno/znanstveno treba davalac osvijestiti „svoj rad do primaoca“ da može pomoći do 30%, a i istovremeno primalac tj. ljudi tragači za alternativnim zdravljem, da se mogu dopuniti „sreća i zdravlje“ do 30%. Sve je kasnije moguće i više i više ako je čovjek svjestan kako živi, misli,.. Nema čarobnoga štapića, ali ima svijest i učenje svojega života do sebe i najbližih – to je svakodnevno ulaganje u svoj život – a ne očekivati od drugih. Neka Visoko i Međugorje bude jedan ili više puteva tj. ulaganje u svoju svijest života. Čovjek kao dušobrižnik treba izmjenjivati, na prvom mjestu, ljubav i razum u svim segmentima (počev od svojih misli, do svojih najbližih) i u međusobnim odnosima na ovom planetu. Nažalost, u tim odnosima donosimo neprestano (životne i karmične situacije) krive odluke i koliko god one bile često nerazumne, dolaze od tog jedinog čovjeka kojeg treba voljeti, ako zaista želimo voljeti Boga, odnosno, Božanstvo u čovjeku. Kroz kvantno energetsko polje sve stvari u univerzumu i mikro-univerzumu u čovjeku su povezane. Tako upravo sada dok sam u BiH, u Visokom moja malenkost i energo terapeuti: Sarvan Daughter i Tayfun Kesgin, koji imaju svoj kod/znanje u duši da rade samostalno na novom projektu Aktivacijskih drevnih energetskih polja za Aktivaciju tjelesnog, mentalnog i očuvanju duhovnog zdravlja ljudi, uz podršku i znanje dr. Semira Osmanagića.

Kako u ova ‘koronska vremena’ putujete, držite predavanja, stižete na sve strane, zdravi i pozitivni uvijek i još pomažete ljudima?

Imam doktorsku iskaznicu, negdje pali na graničnim prelazima, a negdje moram i praviti test na Covid 19, i sve drugo što znate kako je sa putovanjem „epidemije“. Da ne „obolim od Virusa“, upotrebljavam kao i za sezonu gripe stari recept: kriška limuna, kriška đumbira i dvije do tri bobice kleke – smreke (Juniperus communis) i žvačem/pojedem – ujutro i na večer po potrebi i u toku dana. Taj recept toplo preporučujem u tom kaosu „virusa“. Svoje studente učim preko Skypa, Zoom-a, Messenger-a kao i moje stare (ili nove) pacijente korigiram njihove upute za stanje boljega osjećaja-zdravlja na životnom putu. Eto dva predavanja imam u Sarajevu drugi tjedan za njihove članove preko Zoom-a. Koliko znam mene si upoznala u Mostaru na jednom predavanju, koje je bilo besplatno tj. za moje služenje karme već 15 godina besplatna predavanja održavam… i tako će biti i dalje do kraja mojega života „tu na zemlji“ s ciljem da se odselim živjeti vječno na Himalaje 2025. gdje ste dobrodošli u moj dom u sjevernom djelu Nepala. Do tada čekam da „odlete zabrane-virusi” i svoja predavanja da obogatim sa svojom novom knjigom: Ajurvedska medicina za fizičko, mentalno i duhovno zdravlje.

Da li su ljudi sa Zapada sposobni razumjeti one s Istoka, njihovu filozofiju, kulturu, stil života? U našem gradu Mostaru to se čini nemoguće ako čitate medije koji su u službi vladajućih. Ako šetate gradom i govorite s građanima nema razlike. Kako pomiriti ‘Istok i Zapad’ i normalno živjeti gradeći bolje odnose među ljudima, državama, kontinentima?

Moj savjet je/su svijest – učenje „profesora i vodstva“ srednjih i više fakulteta / univerziteta. Šta mislim, a to je da kroz svoje etične, ljudske, odgojne momente naprave smisao PROGRAM SVIJEST ŽIVOTA BIVANJA za dolazeće generacije života u Hercegovini – u Ajurvedi su to TRI PRANE. Prva prana: ODGOJ UZ HRANU i pristup samoopskrbe za svoje zdravlje sebe i svojih potomaka koji „su posvađani na one i one“ i što meni smeta da se ta hrana ne prodaje i ne živi od nje prerano i umjetne obrade do cilja novca… preko turista… Druga prana: OKRUŽENJE GDJE SMO ROĐENI, zadnji put kada sam bio u Mostaru su izabrali gradonačelnika Mostara, pomislio sam da mu pišem, da zabrani sve plastične kese koje su u trgovini na veliko, na tržnici nudi-pakuje… kako bi bilo za vrijeme vjetrovitih dana čista okolina zapravo cijela Hercegovina. Treća prana: PROSTOR, koje utječe na veliko „kada smo rođeni“, utjecaj planeta, meridijani presjek na našu sredinu kroz četiri sezone prirode, noć/dan, uh ovdje su i posebne temperature,…

Za one koji poznaju Ajurvedu, čuli su za Doše tjelesne tekućine koje balansiraju zdravlje žlijezda i vitalnih organa, koje se imenuje Vata, Pitta i Kapha. Da bi bili zdravi osviješćeni su da Prane – prehrana, način života, klima, zagađeni okoliš, posao, ljudski odnosi, čak i priroda-vrijeme univerzuma mogu izazvati disbalans doša u organizmu. Doše u prirodi postoje ne samo unutar našeg tijela, nego i unutar cijele kreacije, u biljkama, životinjama i u prirodi: Kiša njeguje zemlju vlagom (kapha); Uz pomoć sunca (pitta); Sve biljke rastu i sazrijevaju, vjetar (vata) oprašuje biljke. Harmonija između tri doše je vrlo bitna za život na zemlji. I suprotno, neravnoteža između tri doše i univerzuma katastrofalna je za životni okoliš čovjeka: Poplave (kapha; Vrućine (pitta); Oluje (vata) razaraju zemlju. I što je najbitnije kod ishrane valja znati da najviše zdravlju daju začini.

Često ste u Mostaru u našem yoga centru Sundari koji vodi Zlatan Smajić, držite predavanja ili liječite ljude. Koliko nam joga i meditacije mogu pomoći spoznati sebe, sačuvati unutarnji mir i zdravlje, smanjiti stres u ovakvom okruženje i stanju svijesti u kojemu smo?

Da ne zanemarim ostale, dosta sam ja educirao „jogije“, ali sa Zlatanom koji je imao od mene zadatak/učenje da smjesti dvije vjere islamske (asana) i pravoslavnu (mudri) u diplomski rad i odradio je to sa najboljom ocjenom. Veliki utjecaj da često dolazim u Mostar joga centar Sundari kroz moja predavanja i radionice još uvijek razvijamo odnos učenja i svoja poslanstva očuvamo. Zlatan kroz svoje i druga ulaganja-učenja (Švedska, Danska), i daj bože uskoro i Indija, Nepal će svaki dan sebe razvijati, na radost dalje vas članova u joga centru. A moju prisutnost u Centru su doživjeli njegovi članovi i drugi na preporuku da su prošli kroz terapeutski naturopatski program iz tibetanske medicine za svoje bolje zdravlje. A dosta smo oba ljudima „nekako dali smjer“ da kroz susret u joga centru, da je čovjek Sam sposoban analizirati sastavne dijelove Univerzuma. Da bi sačuvali svoj mir, potrebno je da spoznajemo da je naše pravo Ja, Duša različita od ostalog svijeta uključujući tijelo i um. Ako promotrimo prirodne tijekove cijelog Univerzuma, postat ćemo automatski sasvim ravnodušni prema tjelesnim i psihičkim stanjima ili uzroku teškoća ljudske egzistencije (topli dom). Joga je jedan od najvećih indijskih „izvoznih proizvoda“, a možda i najveći doprinos te zemlje čovječanstvu. Na žalost, sve više ide u dvije energije slabe – jedan je da se brzo dolazi do diplome joga instruktora, i drugi da se učesnici više hvale da su „jogiji“ a ne da se mijenjaju/ulažu u razvoj tj. da osjete dobrobit kroz dugoročno djelovanje joge, da osjete dublje svoju dušu-poslanstvo na životnom putu koja izlazi iz niti – pravilnoga zaključivanja, odnosno genetskoga koda koji utječe na um i posljedično na životni put.

Čini mi se danas da je u pitanju globalni opstanak čovječanstva, ne samo zbog korona virusa već i zbog fašizma koji se širi gotovo kao i virus. Javni prostor je pun mržnje prema svakoj drugosti, puno je netačnih informacija, straha, nepovjerenja, čemu mediji i društvene mreže doprinose. Građani su sluđeni. Kako spasiti čovjeka, društvo, vratiti povjerenje među ljudima i moralni kompas?

Uz pomoć odgojnoga segmenta roditelja, učitelja od vrtića do fakulteta dati smjer mladima „bez politike“, radne navike već u svojem okruženju-doma. Potom „nekako živjeti“ bez prevelikih i nerealnih očekivanja. U Indiji djecu uče da anđeli stalno lete nebom i neprestano ispunjavaju naše želje i zato moramo paziti šta mislimo-želimo. Npr. mit o kralju Midi, koji je poželio da sve što se dotakne pretvori u zlato, pa je skoro umro od gladi i žeđi pošto se hrana i voda zaista pretvarala u zlato dodirom. Najbolji smjer života je da čovjek sluša svoju dušu/poslanstvo u formi STRASTI (dosta ljudi zamjene strast za ekonomske i trenutke ugode na životnom putu) koje mu duša nalaže i radosti. Okrenuti se i gibati u prirodi i učiti se od prirode, šuma i rijeka, vode, zraka … prepustiti se karmi tj. vašem trećem oku/intuiciji. Karmičke nakupine se najviše gomilaju oko izvora prane/energije srčane čakre tj. „od ljubavi“, zbog čega s vremenom postajemo emocionalno otupljeni, bezosjećajni i kruti, materijalisti, netolerantni i odbojni za ljubav i sve druge dobrobiti u životu, kao što je zdravlje i blagostanje. Tri (3) najteže stvari za čovjeka nisu tjelesne sposobnosti, ni intelektualna dostignuća, nego:

uzvraćati ljubav za već potencijalnu mržnju, ljubomoru (biti istinit) prihvatiti odbačene tj. razumjeti njih i pomoći (biti pošten) priznati da si u krivu tj. prihvatiti kritiku (biti zahvalan)

Taj grafikon nepotkupljivim jezikom činjenica kazuje: svako potiranje i nepriznavanje različitosti ovdje završava u unitarističkom nasilju, a na drugome polu kao reakciju rađa apsolutizaciju različitosti, koja po pravilu završava u političkom separatizmu. Iz ovoga više nego jasno izlazi kakav bi odnos prema različitostima morale razvijati one političke snage koje bi istinski htjele da budu probosanske. Istovremeno, trebala bi to biti i važna pouka za međunarodnu zajednicu, koja do sada uopće nije uložila intelektualni i politički trud da istinski razumije BiH kao višenacionalnu zajednicu i sve probleme koji iz toga proizlaze.

Da završim intervju u duhu Azije i mojega načina života-misli, da čovjek kao biće nije paket mesa i krvi (tijelo) lokaliziran u vremenu (um) i prostoru (duh). Um „iznad glave“ Sahasrare se gradi u čovjeku tj. 80% vanjskoga svijeta se svakodnevno upisuje-utiče na njegove misli. Velik utjecaj-zapis kroz energiju, Prane na misli-reakciju ima utjecaj planet Neptun koji utiče na spiritualnost, spoznaja duhovnih svjetova, kozmičko sjedinjenje, samo ispunjenje, prosvjećenje; povezanost s univerzumom, duhovnom snagom, okretanje spiritualnom, religioznost, vjera, sveobuhvatno znanje, introspekcija. Um uvijek ima plan, namjeru ili motivaciju. Uvijek nešto konstruiše i uvlači nas u neku vrstu angažmana, koji je po prirodi vanjski orijentiran. Iz uma proizlaze skriveni motivi koji remete naše akcije i uklanjaju spontanost. To nas čini proračunatima i okrenutima ka sebi u svemu što radimo. Rezultat je da ne dostižemo pravu radost u onomu što radimo, koja može doći samo neočekivano i ne traženo (očekivanja).

Um upravlja višim namjerama, uključujući i volju da činimo ono što je pravo, a mentalna aktivnost se ogleda u imanju dobrih namjera i njihovom sprovođenju. Stvaranje dobrih namjera i dobrih stavova nam pomažu da pravilno razvijemo um. To podrazumijeva da uskladimo um sa našom dubljom inteligencijom tj. ona postaje volja za Istinom i daje nam snagu odricanja. Osvijestite svoje misli da „nisu non-stop u očekivanju“ jer kvare energiju dolazeće sreće i pretvara se u sebičnu osobu vezanosti jedinstva sa svime što je ispred čovjeka. Iskren čovjek je danas kao istrijebljena vrsta, tu i tamo nađe se po neki primjerak. Na žalost i taj se pokaje što je prema nekome bio iskren, jer biti iskren prema nekome ne znači da će taj neko biti iskren prema tebi.

I tako iz dana u dan nastavljamo da živimo u svijetu sagrađenom na Lažima drugih ljudi (svakodnevno se to vidi u političkom životu svugdje po svijetu) i pored toliko laži ja se nadam da se duboko ispod njih krije istina i pri tom ne čitajte razne forume i klevete „jer danas sutra“ upadaš u tu sferu neistinitoga svijeta i po Ajurvedi postaješ kapha tip lijen čovjek. Ako ste žalosni zaradi Istine ili Laži – prvo što morate učiniti jest da uništite tvrdu ljušturu oko sebe, ona vas ranjava i lijek je strast koja radi za tebe – „tijesto“ s čim hraniš sebe i sve druge koje sretneš u životu! Okrenite svoj zdrav razum-put na ono što imate u sebi ljubav, koja se tiče vašeg identiteta i trošite – izmjenjujete je sa najbližima. A za „naše politike“ Gandhi edukacija: Religija je za Gandhija značila “ono što pojedinac čini“, a ne “ono u što pojedinac vjeruje“. Djelovanje je za njega bilo ključno.