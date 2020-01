Tirkizno-zeleni ministar Alma Zadić: Od djeteta izbjeglice do ministra pravde

Alma Zadić će biti prva austrijska ministrica sa doseljeničkim porijeklim – Foto: APA/Punz

35-godišnjakinja biće najmlađa šefica u palači Trautson, sjedištu Ministarstva pravde. Već sada je meta desničarskoekstremističkih napada.

Piše: Fabian Schmid

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Prije tačno šest mjeseci Alma Zadić se odlučila za taj korak: Nakon dugog oklijevanja okrenula je leđa svojoj listi Sada, koja je bila u raspadanju, i najavila da će se boriti za kandidaturu kod Zelenih. Na početku nije bilo velike radosti ni na jednoj strani. Šefica liste Sada Maria Stern govorila je o „iznevjerenom povjerenju“; zelena baza koja je skoro neprijateljska prema Peteru Pilzu, čudila se zašto jedna „prebjeglica“ treba da igra prominentnu ulogu.

Međutim, šef Zelenih Werner Kogler osjetio je kod Zadićke isto ono što i prije toga Peter Pilz: upornost, angažman, idealizam. Kod Pilza se to izrazilo time što je on Zadićku postavio za svoju desnu ruku u BVT istražnom odboru. Kogler je otišao korak dalje: On je obradio bazu da treba vjerovati Zadićki i postaviti je na peto mjesto savezne liste. Nakon uspješnih izbora on je nominovao Zadićku u šestočlanu upravljačku grupu a sada ona treba da bude jedna od četiri zelene ministrice i preuzeti resor pravde.

Ona vjerovatno tamo neće biti dočekana raširenih ruku. U svojoj aktivnosti u istražnom odboru pokazala se izuzetno kritički prema važnom gospodarsko – anti korupcionom tužilaštvu (WKStA) i prema šefu sekcije Christianu Pilnaceku, koji važi kao siva eminencija u palači Trautson, sjedištu Ministarstva pravde. Međutim, Zadić je već u pregovorima o vladi pokazala da se rovovi brzo mogu zatrpati – hvalila je ipak humor i raspoloženje svoga tirkiznog suparnika Wolfganga Sobotku.

Interni razdori i „tiha smrt pravde“

Zadić će sa 35 godina postati najmlađa ministrica pravde svih vremena. Očekuje je puno posla. Pravosuđe je hronično podfinansirano i prema riječima aktuelnog ministra Clemensa Jablonera stoji pred „tihom smrću“. Usto dolaze interni razdori, naprimjer između Pilnaceka i WKStA – razlog su bile istrage oko afere Eurofighter.

Iako Zadić osobno djeluje suzdržano ona se ne boji velikih zadataka: Ona je bila praktikant u Međunarodnom tribunalu za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, studirala je na Kolumbija univerzitetu u Njujorku i radila je u međunarodnoj advokatskoj kancelariji Freshfields Bruckhaus Deringer, gdje je postala stariji partner. Sve to je uspjela Zadić iako je njena polazna pozicija bila teška. Imala je deset godina kada je sa roditeljima pobjegla od rata u Bosni u Austriju gdje je njena porodica morala izgraditi novu egzistenciju.

Meta napada ekstremnih desničara

Njeno porijeklo pravi od nje metu čak i u parlamentu. Tamo joj je dovikivao tadašnji poslanik ÖVP Johann Rädler: „Mi ovdje nismo u Bosni.“ Nakon toga se nije htio izviniti a i dalje je tirkizni gradonačelnik u Bad Erlahu. Proteklih dana Zadić je bila zatrpana porukama mržnje nakon što su se FPÖ političari kao što je šef partije u Tirolu Markus Abwerzger o njoj kritički izjasnili. Ona je bila po zakonu o medijima osuđena u prvoj instanci za klevetu jer je uz jednu fotografiju dodala da „ona nema tolerancije za neonaciste, fašiste i rasiste“ a na fotografiji se vidi mladi čovjek koji pozdravlja Hitlerovim pozdravom. Mladić je to osporio – on je „samo mahao“ – i to iz kuće jednog udruženja mladih u pravcu antifašističkih demonstracija. Sudac je povjerovao njemu a Zadić je uložila žalbu na presudu.

U subotu savezni kongres Zelenih treba da glasa o nominovanju Zadić. Međutim to će biti stvar forme: U međuvremenu odvjetnica uživa široku podršku u redovima zelene baze. A njeno postavljenje bi imalo veliku simboličnu snagu: Zadić je prva austrijska ministrica koja ima doseljeničko porijeklo.

derstandard.at