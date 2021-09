KO JE SAKRIO SLUŽBENU ZABILJEŠKU: Alisa Mutap je prepoznala napadača?

Očekuje se da Tužilaštvo BiH preuzme i istragu o ubistvu Dženana Memića, a Muriz Memić otkrio da ovo tužilaštvo traži dokumente koje je sakrilo Tužilaštvo KS

Iako još nema zvanične potvrde, sve su glasnije priče da će Tužilaštvo BiH preuzeti i istragu ubistva Dženana Memića.

Ifet Feraget, advokat porodice Memić, još ranije je za Žurnal izjavio da bi to bilo najlogičnije i da Tužilaštvo KS ni u kojem slučaju ne bi moglo opet voditi ovu istragu s obzirom na njihovu involviranost, ali i činjenicu da je on protiv devet kantonalnih tužilaca na čelu sa tadašnjom glavnom tužiteljicom Dalidom Burzić podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH.

“U normalnoj zemlji ti tužioci bi davno bili krivično procesuirani i kažnjeni kao primjer šta se ne smije i ne treba raditi”, naglašava Feraget

Lažna amnezija i lažni dokazi

Strane u postupku još nisu dobile pismeni opravak presude Vrhovnog suda FBiH kojom su Ljubo i Bekrija Seferović oslobođeni optužbe za saobraćajnu nesreću koja je za posljedicu imala Dženanovu smrt.

“Nijedan od nalaza nije potvrdio van razumne sumnje da se događaj dogodio onako kako je to opisano u optužnici”, stoji u presudi od 27. jula ove godine.

Feraget: Tužilaštvo KS se nikada neće moći oprati od onoga što je uradilo u predmetu Memić

Feraget navodi da su u ovom slučaju, nakon dvije oslobađajuće presude Kantonalnog suda u Sarajevu i obaveze tužioca da svakako odustane od optužnice jer za to postoje razlozi, pogaženi svi zakonski principi na kojima počiva Zakon o krivičnom postupku.

Ponovio je da se radi o montiranoj optužnici, lažnim dokazima i vještačenjima, a pred nama je, kaže, “vrijeme koje će sve to i potvrditi”.

On očekuje da će Tužilaštvo BiH uskoro preuzeti i istragu samog ubistva.

O slučaju Memić bilo je riječi i na posljednjoj sjednici Skupštine KS na kojoj je oboren izvještaj o radu Tužilaštva KS za 2020. godinu, a istovremeno je usvojena inicijativa za smjenu glavne tužiteljice Tužilaštva KS Sabine Sarajlije. Ova inicijativa bit će upućena prema Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Prisutnima na Skupštini obratio se i Dženanov otac Muriz Memić, ističući da borba za istinu i pravdu o smrti njegovog sina traje od 2016.. On je, između ostalog, kazao da su ga na razgovor primili, čak, i bivši predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, ali i Dalida Burzić, ali da to nikad nije učinila i aktuelna glavna tužiteljica Tužilaštva KS.

“Pa, eto i Dalida Burzić me je primila i rekla mi “vaš sin je ubijen”, jedino se Sabina Sarajlija našla da me ne primi kao oca ubijenog djeteta. Mislim da to sve govori o Sabini Sarajliji. Sve što je pričala je vješto ušminkala”, rekao je Muriz Memić za skupštinskom govornicom, te pozvao sve političke partije da ga podrže u subotu na protestima.

Koje dokumente je sakrilo Tužilaštvo KS?

On je naveo i to da Tužilaštvo KS više ne može raditi na ovom predmetu, a da je Državno tužilaštvo tražilo dokumente koje su sakrili.

Borba Muriza Memića traje još od 2016. godine

“Službena zabilješka Sanele Hasanbegović (inspektorica MUP-a KS, op.a.) od 20. februara 2016. u kojoj stoji da zove Zijad Mutap da je Alisa prepoznala jednog od napadača, a već 21. februara je tražio zaštitu za svoju kćerku. Koga je Alisa prepoznala? Taj su dokumenat sakrili, a mi ga sada imamo”, naglasio je Muriz Memić.

Advokat Feraget je na Skupštini ukazao na konkretne propuste u slučaju Memić na osnovu kojih, naglasio je, “svaki normalan čovjek može izvesti zaključak da se radi o namjernom zataškavanju ubistva”.

“Rekao sam da su same povrede na Dženanu ukazivale na to da se ne radi o saobraćajnoj nesreći, da nikada nije saslušan dr. Čeljo, da su naši vještaci mašinske struke potvrdili da to ne mogu biti oštećenja od kontakta tijela i vozila”, potvrdio je Feraget.

Postavio je i niz pitanja – šta je sa nestalim dokazima, zašto je Alisa vještačena nakon što je utvrđeno da nema amneziju, zašto nisu sankcionisani tužitelji koji insistiraju na amneziji, a imaju najboljeg vještaka u državi koji kaže da Alisa nema amneziju, zašto su policajci pred državnim tužilaštvom optuženi, a optužnica potvrđena, a tužilac Sead Kreštalica im je donio naredbu o obustavljanju istrage…

Sarajlija je, tokom izlaganja Ferageta, dobacila “da ne bi trebao da govori da se radi o zataškavanju ubistva”, nakon čega je opomenuta, te je napustila sjednicu.

“Imam informaciju da je izašla iz zgrade Skupštine KS, a nakon toga se opet vratila. Zašto? To samo ona zna. Ali tim činom je narušila svoj integritet, ali i cijele institucije. Pogotovo kada je rekla da je stav njenog Tužilaštva da je Dženan stradao u saobraćajnoj nesreći. Dakle, nakon presude Vrhovnog suda FBiH i više je nego jasno da nije bilo saobraćajne nesreće i da je davno postojala potreba da se procesuiraju tužioci kako disciplinski tako i krivično”, navodi Feraget.

Kantonalni i državni tužitelji različito gledaju na iste dokaze

Došli smo u situaciju da je Tužilaštvo BiH, na osnovu istih dokaza (kojim je raspolagalo i Tužilaštvo KS, op.a.) podiglo optužnicu.

“Svi oni principi na kojima počiva rad Tužilaštva dovedeni su u pitanje i smatram da Sarajlija nije dorasla funkciji koju obnaša, pogotovo jer su ovo neke konkretne primjedbe jer mi više ne govorimo o svojim razmišljanjima i o nečemu što pretpostavljamo. Treba uzeti u obzir da je Vrhovni sud FBiH potvrdio sve ono što mi govorimo punih pet i po godina”, istakao je.

Posebno bolno je bilo, navodi Feraget, kada je Sarajlija rekla da “ukoliko ne postoji zavisnost njenog Tužilaštva, istragu će preuzeti Tužilaštvo BiH”.

“Ukoliko tvrdi da postoji nezavisnost, a očigledno je da je izgubljena, onda je trebalo poduzeti određene mjere protiv tužilaca koji su do toga doveli. Zbog nekoliko tužilaca koji su doveli do ove situacije sad ispašta cijela insistucija i ispaštaće sljedećih 10 godina. Nikada se oni ne mogu oprati od ovoga što su uradili u predmetu Memić, dok svi tužioci ne budu disciplinski procesuirani”, dodao je Feraget, podsjećajući da je disciplinska odgovornost u odnosu na Dalidu Burzić bila neadekvatna.

Sve ovo je dokaz, tvrdi, da “postoji sistem koji štiti moćnike koji kontrolišu rad pravosuđa, a to je nešto što samo mogu promijeniti građani”.

Alisin krvavi džemper

U Sudu BiH je za 7. oktobar zakazano prvo ročište Zijadu Mutapu, njegovoj kćerki Alisi Ramić, policajcima Hasanu Dupovcu i Josipu Bariću, te uposleniku Crystal hotela Muameru Ožegoviću. Optuženi su za organizirani kriminal i zataškavanje Dženanovog ubistva, a nedavno su negirali krivicu.

Na Skupštini je, između ostalog, spomenut “policajac koji je nezakonito činovan ili nagrađan”. Podsjetimo da se radi upravo o Bariću, koji se tereti da je sakrio Alisin krvavi džemper, a koji je mogao biti krunski dokaz u dokazivanju Dženanovog ubistva.

Advokat Feraget ističe da Barić nije mogao postupiti kao istražitelj jer nije imao odgovarajući čin.

“Čuli smo na Skupštini da ga dovode u vezu sa čitavim nizom drugih slučajeva, što ja ne želim da tvrdim, niti da osporavam, ali to treba ispitati. To samo potvrđuje tezu da se radi o uvezanoj grupi ljudi, i ne mislim samo na Barića nego se pozivam na ono što se čulo na Skupštini, Tužilaštvo je dakle moralo ispitati sve okolnosti. Ovdje očigledno imamo na sceni da se zaštite oni koji su pokušali očigledno nezakonitom istragom da zataškaju ubistvo”, zaključuje Feraget.

Ili si na strani istine i pravde – ili na strani ubica i saučesnika

“Budi na strani istine i pravde grupa Pravda za Dženana i Davida” moto je protesta zakazanih za subotu 11. septembar, a očekuju se dolazak građana iz svih dijelova BiH.

Dženan Memić je ubijen prije više od pet godina, a David Dragičević prije više od tri godine, a da nadležne institucije do danas još nisu otvorile istragu o ubistvima.

Porodice Memić i Dragičević sve građane BiH pozivaju na proteste ističući da na taj način iskazuju prosvjed protiv sistema koji štiti počinioce ubistva.

Sad je ili nikad!

Ili si na strani istine i pravde – ili na strani ubica i saučesnika. Treće nema, napisano je na stranici Pravda za Dženana Memića.