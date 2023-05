PIŠAMO VAM SE NA GRAD I KULTURU

Recimo to jasno i glasno. Da, turizam, kao i zločinačka organizacija koja vlada ovom zemljom, izravni su krivci za demografsku kataklizmu iste. Turizam ovakav kakav jest izravno je odgovoran za egzodus mladih ljudi konkretno iz Splita, no to će vam malo tko priznati. Turizam kojem je nusprodukt apartmanizacija.

Dakle nedostupnost nekretnina za mlade ljude koji su prisiljeni odlaziti konkretno iz Splita zbog apartmanizacije. Demografska slika Splita se tako ubrzano mijenja, Splićani napuštaju svoj grad, u grad se useljavaju sezonci, u ono malo stanova koji su još za rentanje. Ne za turiste.

No Splićani su se toga ionako nagledali, pa više nikoga nije briga. Zdrpi i briši, moto je u gradu pod Marjanom. Tko se ‘snaša’, ‘snaša’. Politici, državnoj ili lokalnoj ne pada na pamet mijenjanje srrategije jer je vlasnika apartmana više nego onih koji ih nemaju. Pa se politika prilagođava novim biračima. Apartmanskim. Nagledali su se Splićani u svojoj povijesti tako svega, ali ovog i ovakvog Splita nikad.

Splićani su se svega nagledali u svom životu, ali ovo je i za njih previše. Što je to za Splićane dakle previše? Turistinja koja se kupa u popularnoj pirji i par turista koji su mrtvi hladni svoju djecu pustili da obave nuždu na pločniku Peristila umjesto da ih odvedu u nekakav zahod ili javni WC.

Mogli bi o nekakvim zahodima ili javnim WC-ima po Splitu pričati i što ih nema, ali taj podatak Splićane neće niti zgroziti niti zabrinuti.

Splićani su tako konačno pobjesnili kao i većina ono malo ostalog Splita zgroženi nekulturom turista, ali i činjenicom da naših vrlih komunalaca kao i policije na najfrekventnijim mjestima po gradu nema ni za lijeka.

Bijes Splićana, kao i bijes ono malo preostalog Splita mogli ste osjetiti na društvenim mrežama, a peti mjesec je i ova suluda sezona tek je krenula. Biloo je istina nekih Splićanaa što je branilo turiste riječima „ma pustite jadnu dicu“ smatrajući da im je „potriba pa mogu razumit“ ali buržoasko iznajmljivački Get zgrozila je nonšalancija roditelja koji su se, kako smo vidjeli na fotografijama – razdragano smijali.

Sretni turisti u Splitu nisu rijetkost u petom mjesecu, kao što ni sretni Splićani u peti mjesec nisu više rijetkost, naša vrla turistička zajednica, sa još vrlijom predsjednicom najavljuje nenadjebivu sezonu, pikameri rade sve u šesnaest, nakon crne zime svi gosti su dobri, pa je uriniranje dječice nasred Peristila, gađanje ljudi bocama i pokazivanje golih guzica više postalo Splitski folklor.

Ponavljam, sve mjere koje politika namjerava provesti i kazne prilagodit će se apartmanskim biračima kojih je sada više u Splitu od običnih, ne apartmanskih birača. Tako da ne očekujete mnogo, kao ni strategije o suzbijanju masovnog turizma koja će se donijeti sa figom u džepu. Danas krenuti u ozbiljni rat protiv apartmanskih birača značilo bi izgubiti sljedeće izbore. Na nacionalnoj i na lokalnoj razini jer Split po glavi stanovnika ima više apartmanskih birača od cjelokupnih birača HDZ -a.

Bijes Splićana smirili su i euri, a gradske komunalce i policiju ionako nitko u Splitu nije vidio. Da postoje sjetile su nas kazne za nepropisno parkiranje i prekoračenje brzine od 20 na sat. U gluha doba izađu iz svojih postaja da opale koju kaznu. Čisto da se zna da postoje.

Početkom srpnja, a zna se po tome kakva će sezona biti, i koliko suluda, grad Split se priprema da ugosti i Ultru. Za neupućene elektronički festival iste takve i glazbe, i mladost čitavog svijeta sjatil se u grad pod Marjanom, specijalno u Get u kojem će spavati, urinirati, partijati od zore do zore.

Zanimljivo, kad sve to krene neće biti ni Getanina, a bogami ni ono malo preostalog Splićanina koji će vapiti na pravdi Boga i Zuckenberga kako se taj teror i nekultura više ne mogu izdržati. Izdržalo se naime ta tri dana uvijek iako se doslovno tresao čitav grad i okolica, a parkinzi u Splitu neobično ispraznili od ono malo Splićana što su pobjegli na svoja sela kad krene Ultra.

Bio sam naravno na Ultri, promatrao tu otkačenu mladost, i bilo mi je potpuno razumljivo da pišaju gdje stignu jer ste u okolici stadiona mogli pišati ili u par kafića u koje se ionako nije moglo ući, ili u grmlje što je nekom od sedamnaest svakako prihvatljivija opcija. Komunalnih redara ni za lijeka, policije istina je bilo ali im pišanja nisu smetala, i nakon ta tri nesnosna dana Getani i Splićani su zadovoljno trljali ruke, bolje reći novčanice od sto i pet stotina eura.

Pišalo se, ostavljalo dušu gdje se stiglo, ali jebaji ga, isplatilo se, a tko zna što nas čeka. Onaj ludi Putin navalio ko blesav da nam sjebe sezonu, na Lučkom svi nestrpljivi novinari još broje ulaske na autoput, a grad Split polako prekriva nesnosna vrućina, smrad zagorenog ulja, i nesnosni, teški miris kanalizacije koja se nadvila na grad kao zlokobni signal da se populacija u gradu udvostručila. U petom mjesecu. Što će bit u sedmom?

Sam je početak srpnja i kao papige svi su u Turističkoj zajednici zajedno sa nenadjebivom predsjednicom iste grada Splita, obećavali ako ne istu predpandemijsku 2019. onda barem nekih devedeset posto do te rekordne.

U eurima, pardon, u brojkama. Isti kurac.

Ovih dana ponosa i jeze hoće li Getani i ono malo preostalih Splićana iznajmiti svoje apartmane, garaže i šupe, dolazi nam još jedna sezona.

Svima nama koji imamo privilegiju da doživimo turističku kataklizmu u Splitu i preživimo, duga kao dvije godine. Grad Split, a posebno Get, preplavit će mladost čitavog svijeta, mladost od nekih sedamnaest pa do nekih dvadeset, i pišat će se hvala dragom Bogu gdje se stigne i gdje ne. Biti će tu osim pišanja i konzumiranja droge usred bijela dana i noći i otvorenih porno scena, seksa na javnim mjestima i na povijesnim i kulturnim spomenicima ali jebaji ga. Što smo tražili to smo dobili jer što bi mi bez turizma? Bili bi gladni kruha i bili bi prisiljeni zaključati Split, konzervirati ga i svi skupa u Njemačku .

Iz godine u godinu traje taj neviđeni teror raskalašene omladine po Splitu i nitko ne zna ni tko ih je doveo ni zašto? Nitko u Getu, a bogami ni u ostatku Splita ne zna ni tko je i što je „Pub Crawl“ , tko to vodi i masno zarađuje na dolasku maturanata iz cijeloga svijeta, i nikome, a najmanje našoj Turističkoj zajednici zajedno sa plemenitom predsjednicom pojma da bude od kuda i zašto ti i takvi turisti što povraćaju, seru i pišaju gdje stignu?

Tko ih je doveo?

Valja im grad Split bio lijep na slikama pa sami došli.

Čitav jedan novi fenomen koji ni nauka ne može objasniti sada smo upoznali, a zove se grad koji je infrastrukturno ostao isti, ali je u deset dana utrostručio broj svojim građana koji da izvinete seru i pišaju.

Strpljenja se kako vidite ima, rijetki koji su se usudili da osude taj i takav turizam dobili su što ih ide po društvenim mrežama. Grad Split živi svoje nenadjebive turističke trenutke, i Getani, a bogami i ono malo preostalih Splićana broje eure i zadovoljno trljaju ruke. Istinabog, zasmeta koga tu i tamo što netko piša po Grguru Ninskom i nasred Peristila ali Bože moj, javnih WC-a ni za lijeka.

Dokle dakle?

Dokle dakle grad Split misli tolerirati taj i ovakav turizam, i dokle dakle Get i Split misle imati turiste, istina platežne moći, ali premlade? Dokle taj isti Split misli čekati komunalne redare da se vrate sa godišnjeg, predsjednicu Turističke zajednice da se probudi iz zimskog sna, i policiju da malo prošeta gradom? Dokle dakle?

No zašto bi turiste bilo briga za naše probleme i naše famozno – dokle?

Zato jer su to platili.

Platili su točno što im se nudilo. Grad u kojem nema reda ni zakona. Grad po kojem mogu pišati i pijani ostavljati dušu, grad u kojem se mogu jebati nasred ulice i grad u kojem nema komunalnih redara, policije. Platili su da dođu u grad u kojem se predsjednica Turističke zajednice naslikava pred kamerama i broji krevete umjesto da toj djeci barem pokaže gdje je javni WC.

Grad kojem nisu smetali njihovi euri, ali eto smeta im ako se skinu goli. Grad, a stoji to u brošuri koju su dobili, koji će se jebati za eure. I to javno, usred bijela dana. Grad po kojem se može pišati za šaku eura.

Pa što takvima da se ne pišamo i na kulturu kad su nam je već stavili pred nos? Kulturu u obliku pirje koja nekako i izgleda kao wc školjka ako si dovoljno pijan.