Bez odgovora nadležnih: Nelegalna deponija još uvijek pred Višegradom

Foto: Alen Bajramović/RSE

Mještani sela Holijak, u blizini Višegrada se već 30 godina bore sa problemom nelegalne gradske deponije. Iako su se građani, okupljeni oko neformalne Inicijative „Uklonimo nelegalnu deponiju pred turističkim gradom – Višegradom“ obraćali vlastima sa zahtjevom da se nelegalna deponija ukloni, nadležni još uvijek nisu poduzeli nikakve korake kako bi ovaj problem riješili.

Nelegalna deponija, koja se nalazi na ulazu u Višegrad i odmah uz rijeku Drinu najveći problem predstavlja mještanima sela Holijak, jer su prinuđeni da prolaze pored deponije da bi došli do svojih kuća. Smrad i dim, koji dolaze iz ove deponije, guše stanovnike Holijaka. Zbog animalnog otpada koji se često može pronaći na ovoj deponiji, također imaju problema i sa psima lutalicama.

DEPONIJA BEZ IJEDNE DOZVOLE

Ramiza Karčić, jedna od predstavnica neformalne grupe građana „Uklonimo nelegalnu deponiju pred turističkim gradom – Višegradom“ u razgovoru za Tacno.net istakla je kako nema pomaka u rješavanju ovog problema te da su predali Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu slučaj. Ističe da je jedan od glavnih problema to što oni moraju prolaziti pored deponije jer se ona nalazi pored lokalnog puta.

„To je jedini put koji mi imamo prema našem selu. Nije to deponija koja je izmještena i koja ne smeta. Nama je u interesu da se ona ukloni. Oni nemaju nikakve dozvole. Od inspekcije smo dobili informaciju da nikakve ekološke dozvole nemaju. Čak i sa Komunalcem, ovi što dolaze Komunalac a.d. Višegrad, i oni su nam rekli da nemaju ništa, da samo plaćaju kazne kad im dođe neka inspekcija. Oni to deponuju stalno, s tim da ono što bude u rijeci Drini i jezeru, i to Hidroelektrana dovozi i na drugu deponiju, prekoputa te, istresa. To je ruglo. Oni se samo brane šutnjom“, istakla je Karčić.

Članovi Inicijative također su prošle godine pokrenuli peticiju radi uklanjanja nelegalne deponije. Peticiju su, sa 1164 potpisa, predali Skupštini Opštine Višegrad.

„Ništa se nisu oglasili u vezi toga. Bili smo na Skupštini pa su rekli da će neka komisija da se oformi, da se nađe lokacija, negdje, jer to nema nikakve dozvole. Nije sad da mi tražimo što nije tu. Isto tako mogu odvući sebi pred vrata i istresti košto tu dovlače“, dodala je Karčić.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je još 2021. godine potvrdilo da deponija ne posjeduje ekološku dozvolu. Skoro godinu dana nakon toga, tačnije u augustu 2022. godine, odbornici u Skupštini Opštine Višegrad raspravljali su o ovome problemu, kada je rečeno da će se formirati Komisija koja će se baviti rješavanjem problema nelegalne deponije. Iako je tada načelnik opštine Višegrad predložio sanaciju te deponije i pronalazak lokacije za novu, do danas nije bilo nikakvog pomaka u rješavanju ovog problema.

Aktivista za zaštitu okoliša iz Višegrada Dejan Furtula za Tacno.net je istakao da je prije dva mjeseca u Višegradu održan sastanak na kojem je učestvovao i Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva i onda je rekao da će pomoći oko uklanjanja kako plutajuće deponije tako i ove gradske u Holijacima.

„Jedino što znam da se plutajući otpad čisti svaki radni dan i da on završi opet na deponiji, bez bilo kakve reciklaže ili mogućnosti transporta na neku od regionalnih deponija u BiH“, dodao je Furtula.

Furtula je također naglasio da po Strategiji upravljanja otpadom još 2017. godine predviđena je deponija za gradove u gornjem slivu rijeke Drine ali još uvijek malo je urađeno po tom pitanju. Najveći problem predstavljaju protesti stanovništva Foča i Rogatice jer je prvobitno regionalna deponija bila predviđena u Foči pa je odluka promijenjena na Rogaticu, ali i tu postoji dosta poteškoća.

„Mislim da prije svega narodu treba objasniti o čemu se radi, dati neki primjer iz regiona (recimo reg. deponija Duboko – Užice) održati predavanja na tu temu i dati garancije po bezbjednost, zdravlje i kvalitet vazduha“, pojasnio je.

Karčić je također pojasnila kako ova nelegalna deponija ugrožava život mještanima Holijaka. Pored zdravstvenih problema, deponija je utjecala i na samu poljoprivredu u ovom selu. Istakla je kako je ona sama oboljela od šećera i da ima problema sa srcem.

„U nas u selu ništa ne rađa. To je vlaga. Oni su prije palili da bi više prostora dobili. Međutim, mi smo se žalili, pa su se žalili i s one strane Drine jer i njima ide niz Drinu više pa su onda prestali paliti kako smo se žalili. Međutim, oni to i dalje dovoze, dovlače. Tu je bilo jezero s ove strane, to je povezano s rijekom Drinom. Ima postojeći potok koji sapira sav taj otpad i ulazi u rijeku Drinu. I to je zagađeno. Ovo je stvarno van svake pameti.“

Najbolje bi bilo da nađu lokacija koja ne smeta nikome, tih lokacija ima koliko hoćete, mišljenja je Karčić.

„Njima nije u interesu jer im je daleko od grada, a ovo im je pet minuta i oni su tu. Imaju pare u džepu i njima to ne smeta. Napravili su ogradu pa im kao ne smeta. A ne razume da im smeta, da im guši njihovu djecu, da niz Drinu silazi u grad. Djeca idu u grad, dim kad je bio to se ništa u gradu nije vidjelo. Ali oni zažmire na to. Oni misle da nama najviše smeta pa nam to namjerno dovode. Jer mi kad smo se vratili, 2000. godine, ja ne znam je li bila tona smeća. Oni su namjerno počeli da se tamo to dovozi. Ja ne znam gdje su dotad vozili“, zaključila je Karčić.

Portal Tacno.net je poslao upit Opštini Višegrad da li je bilo nekog pomaka u rješavanju pitanja nelegalne deponije te zbog čega još uvijek nije osnovana Komisija, ali do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.