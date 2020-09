BROJAČ NOVCA METAFORA JE MOĆI I NEDODIRLJIVOSTI

„Više smo puta u ovoj sabornici upozoravani da smo novi i da se baš ne snalazimo kako treba, a jučer nas je i predsjednik države upozorio da smo samodopadne provokatorice, jer smo se usudile biti ispred prostorija u kojima je on bio s druge strane vrata. No mi se trudimo učiti od iskusnijih, pa smo danas nabavile brojač novca kako smo vidjeli da je to običaj u klubovima. Nama je žao što nam nitko nije rekao da klub treba imati brojač novca, pa ga nismo na vrijeme nabavile“, poručila je u srijedu u Saboru zastupnica Stranke s Imenom i Prezimenom Dalija Orešković.

Kako je dodala, brojač novca u banci ili mjenjačnici je tehnička naprava i na neki način simbol transparentnosti ispravno prebrojanog novca. „Pomoćno suvremeno sredstvo. I ništa više. No što je brojač novca u jednom privilegiranom klubu u kojem se miješaju karte i valute raznih grana vlasti i razina političke elite. Nitko se ne bi sjetio domaćinu poklanjati brojač novca da u klubu ne postoji nekakvo nedvojbeno strujanje svijesti da se tu vrti nekakva para. I da je to uglavnom svima jasno. Brojač novca je ovdje metafora moći, nedodirljivosti i uzvišenosti, pa je bez problema i pred očima bilo kojeg uobičajenog gosta mogao vidljivo stajati na polici“, rekla je.

Poručila je da tu počinje problem za sve posjetitelje kluba u Slovenskoj 9. „Ispričavam se, tu bi počeo problem za sve posjetitelje kluba da smo iole prosječno normalna europska država.

A zapravo bi u problemu bila cijela država, jer bismo ostali bez dvije i pol grane vlasti i glave Oružanih snaga u jednom istom trenutku. U iole normalnoj državi predsjednik koji odlazi usred lockdowna jesti i piti u ilegalnu zalagaonicu bio bi nakon dva-tri dana javnih pritisaka, čak i bez aktivnosti oporbe, bivši. A naš predsjednik prijeti i vrijeđa one koji upozoravaju na što je sveo instituciju predsjednika. Ne samo to, on čak kaže da je tamo bio i dva dana nakon potresa, kada mnogi Zagrepčani nisu mogli mirno ni zaspati u oštećenim zgradama, traumatizirani izolacijom i korona karantenom s jedne strane, a strahom od stalnih podrhtavanja tla s druge strane. Baš u to vrijeme, preko volje solidaran sa svima nama, Predsjednik je prema vlastitim riječima natjerao načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga da s njim tuče neprijateljsku silu morskih plodova u ilegalnom klubu“, smatra Orešković.

U normalnoj državi, naglasila je, sada bismo ostali i bez načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, jer profesionalni časnik ne bi mogao braniti čast sastajanja u kvazi stožeru, u kojem se tuče bela i mjerkaju hostese, dok građani ne mogu ni do starih roditelja u susjedni grad ili općinu. „U prosječno normalnoj državi u jednom bismo danu ostali bez najmanje tri ministra koje bi sam premijer ispratio iz Vlade da uopće spasi i samu Vladu. U prosječno normalnoj državi jedan bi županijski sud ostao bez predsjednika brže nego da ga lovi i najbrži presretač u zemlji. U prosječno normalnoj državi predsjednik parlamenta i premijer svaku bi svoju izjavu za javnost tjednima počinjali i završavali jednom te istom sintagmom bez iznimke: ispričavamo se javnosti za ono što su učinili svi oni koji su dali ostavke ili su smijenjeni“, navela je.

„Ali mi živimo u Hrvatskoj. U Hrvatskoj vladajuću većinu čini 76 zastupnika, taman jedan preko praga potrebne većine. I većina je, uz ovakvu sramotnu aferu – očito stabilna. Hoće li se u Hrvatskoj na strani vladajuće većine naći samo jedan jedini zastupnik koji će reći da ovakvo što više ne može svojim obrazom podržavati?“, upitala je Orešković, podsjetivši da je jedan zastupnik javno rekao kako je jedini uvjet njegove potpore ovoj vladajućoj većini transparentnost.

„On se u hrvatskoj javnosti izbrendirao kao nedvojbeno i neupitno čist i transparentan gradonačelnik. Ovaj brojač novca je zato ovdje kao simbol omalovažavanja te transparentnosti. Treba sad to progutati i dati potporu vladajućoj većini čiji zastupnici usred lockdowna kartaju, piju i jedu u ilegalnom klubu i ostavljaju mobitele na ulazu. Ministri ne ostavljaju mobitele niti ih itko može pregledati ni na ulazu u Vladu ni na ulazu u Sabor. A očito postoji mjesto nad kojim vlast, odnosno jurisdikciju nema regularna država, pa se i ministri moraju pokoriti poslovniku te kuće. Potpora Vladi čiji se ministri pokorno podređuju paradržavi i skrivaju od vlastitih mobitela ne da se pokriti nikakvom alkemijom trasparentnosti, kolega Dario Hrebak. Ako u Vama ima političke dosljednosti, Vi ćete kolega Hrebak sigurno prijeći na ovu stranu Sabora. A ujedno ćemo svi vidjeti postoji li već taj netko tko će odmah na onu drugu stranu. Ovim brojačem možemo i brojati kad koja strana ima 75, a kad 76 ruku“, zaključila je.