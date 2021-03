Brojne reakcije zbog hapšenja: Šta je snimila Nidžara Ahmetašević, a nije smjela?!

Ministar Katica je potvrdio da je vidio snimak, ali ne zna sam ništa o tome reći, premijer Forto se sakrio od javnosti dok ne prođe “opasnost”

Novinarka i aktivistica za ljudska prava Nidžara Ahmetašević, koja je uhapšena danas u Zagrebačkoj ulici u Sarajevu, puštena je na slobodu nakon što je posljednjih nekoliko sati provela u prostorijama za zadržavanje MUP-a Kantona Sarajevo.

I dok su iz MUP-a KS u saopćenju za javnost izvijestili da je novinarka Ahmetašević, koju nisu imenovali nego su naveli inicijale N. A. lišena slobode jer je kako tvrde “narušila javni red i mir na način da je bez ikakvog povoda i razloga omalovažavala i vrijeđala ovlaštena službena lica ometajući iste pri vršenju službenih poslova i zadataka, na taj način počinivši prekršaj propisan Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo”, pojavio se video snimak na kojem se vidi kako je došlo do hapšenja Nidžare Ahmetašević.

PIŠE: SEMIRA DEGIRMENDŽIĆ- Fokus

Iz sad već javno dostupnog snimka vidi se i čuje kako je došlo do hapšenja novinarke.

Dok policajac sa nekim razgovara putem telefona, govori da “ona cijelo vrijeme snima i kaže ima nepropisno…”

Također, Ahmetašević pita da li može da ide, a policajac joj govori da “ne može” i da ga nelegalno snima, na što novinarka uzvraća da ga ima pravo snimati i da ništa nije uradila.

Policajac dok pokušava prići Ahmetašević, nema propisno stavljenu zaštitnu masku na licu na što ga ona upozorava i govori mu “stavite masku, opasni ste po moj život”.

Potom, prvo uz tvrdnju da ima masku, policajac ipak stavlja masku i na nos, na što Ahmetašević konstatira da ponovo nije propisno stavio masku i da joj ne prilazi.

No, uprkos tome policajac drugom kolegi naređuje, uz pogrdne riječi “Stavi lisice, budali, stavi lisice budali,u čemu sudeći po snimku i uspijevaju, a prije toga čuje se kako novinarka govorili policajcu i da ju je povukao za ruku, te da je ponašanje prema njoj nasilno.

U svom saopćenju MUP KS, ne navodi zbog čega je Ahmetašević snimala policajce i da li su oni bili eventualno na nekom uviđaju ili drugom policijskom zadatku ili intervenciji, te da li je ona obavljala svoj, novinarski posao.

U saopćenju MUP KS, nijednom rječju ne spominje ni ponašanje policajca u ovom slučaju, koje zasigurno izlazi izvan zakonskih okvira, barem kada je u pitanju način postupanja prema Ahmetašević.

Međutim,iz MUP-a KS su naveli i da s “obzirom da su se u javnom prostoru pojavile informacije kako lišenje slobode ove osobe ima veze sa njenim građanskim aktivizmom, ovom prilikom ističemo da u potpunosti i s gnušanjem odbacujemo takve navode i insinuacije, uz napomenu da se radi o lišenju slobode zasnovanom na Zakonu o prekršajima i ovlastima policijskih službenika propisanim Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.Uprava policije MUP-a KS i policijski službenici neće tolerisati protivpravno ponašanje bilo kojeg pojedinca, bez obzira o kome se radi.”

Pokušali smo više detalja o ovom događaju koji je uznemirio novinarsku zajednicu, ali i općenito javnost dobiti više informacija od komesara KS Nusreta Selimovića, ali on nije odgovarao na telefonske pozive.

Kontaktirali smo i Admira Katicu, ministra unutrašnjih poslova KS , koji je kazao da “ u ovom trenutku ne može davati nikakve izjave dok se ne upozna podrobno s događajem”.

Na našu konstatciju da je začuđujuće da ministar o ovom slučaju nema više informacija, Katica je potvrdio da je vidio sporni snimak, ali ipak je kazao da će se o svemu očitovati naknadno

Na našu opasku da smo iznenađeni da prvi čovjek MUP-a KS nema nikakav komentar na viđeni snimak, ministar Katica nam je pokušao pojasniti da je za ovaj slučaj nadležna Uprava policije,što za nas, kako smo mu i kazali nije bila informacija ni od kakve pomoći kada je u pitanju ovaj slučaj.

U pokušaju da kontaktiramo premijera KS Edina Fortu kojeg smo namjeravali pitati kako on komentira hapšenje novinarke, dok primjerice mnogi koji krše zakon, kako pri brzoj vožnji ili nepoštivanju epidemioloških mjera nekažnjeno smetaju, nismo uspjeli, jer nije odgovarao na telefonske pozive.

Iz MUP-a su saopćili i da je o svemu navedenom upoznat i dežurni sudija Prekršajnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, uz čiju saglasnost je nakon prethodno izvršene trijaže u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, Ahmetašević smještena u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode Uprave policije MUP-a KS.

Najavili su i da će protiv nje u zakonom propisanom roku protiv biti pokrenut prekršajni postupak zbog činjenja prekršaja propisanih Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo.

Nidžara Ahmetašević je dugogodišnja novinarka i aktivistica, posebno aktivna na polju ljudskih prava, i zaštiti prava ljudi u pokretu. Ovo nije prvi put da zbog svog angažmana biva saslušavana ili prijavljivana, a odnedavno je zbog toga pod zaštitom Front Line Defendersa.

– Više od 25 godina pišem o ljudskim pravima. Sve to vrijeme, manje-više, trpim razne pritiske. Najčešće mi prijete silovanjem i vrijeđaju me na razne načine (odavno sam svjesna da sam i vrlo zanimljiva policiji i raznim drugima koji prate sve što napišem i kažem, sve znači i moje privatne kontakte putem društvenih mreža). No, nekako sam mislila da je to dio posla koji volim i koji sam izabrala. Ali nije i ne smije biti. Ukazivati na kršenje ljudskih prava smatram obavezom. Moj posao je da informišem javnost o onom što se dešava. No, čini se da to nije dobro raditi u BiH.

Ne mislim prestati. Samo se nadam da će mi se još ljudi pridružiti – napisala je nedavno Ahmetašević.