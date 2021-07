BUDUĆNOST SU KONSTITUTIVNI NARODI

Zašto konstitutivno a ne građansko? Pa to je jasno ‘k’o dan! Građanin može biti svak’, a pripadnik konstitutivnog naroda može biti samo pripadnik konstitutivnog naroda sa certifikatom. Svi ‘ostali’ su ‘(za)ostali’, ‘(pre)ostali’, ‘(ne)ostali’… Manjine. A mi ‘konstitutivni’ smo tu: Konstitutivno svoji, sa svojima, na svome. Ako još nismo – bit ćemo. Bit’.

Naziv mog konstitutivnog naroda potiče iz mog etno-plemenskog porijekla/podrijetla.

Cijeli svijet mora da zna za moj konstitutivni narod.

Ako ne znaju, imaju da saznaju na najbrži mogući odgovarajući način: internet, mobilni internet, radio, televizija … Ili posredstvom drugih verbalno-pisanih medija.

Kad’ saznaju da sam pripadnik tog’ konstitutivnog naroda, moraju da mi daju na značaju i važnosti više nego svakom ljudskom, građanskom ili drugom važećem uvjerenju.

Važnost i utjecaj mog konstitutivnog naroda je iznad važnosti, utjecaja i značaja ljudskih, građanski ili drugih manje važnih naroda, narodnosti, nacionalnih manjina i oni’ koji ne pripadaju mom konstitutivnom narodu.

Na svakom pedlju tla na kojem žive pripadnici mog konstitutivnog naroda moraju postojati oznake da to ‘tlo i što je na njemu i iznad njega’ pripada mom konstitutivnom narodu. Da bi to bilo primjenjivo i izvedivo, granice ‘našeg tla i krvi’, moraju biti obilježeni na odgovarajući način: zastavicama, zastavama, gr(o)bovima, rovovima… ili po potrebi bodljikavom žicom, minskim poljima… I svemu drugom što je u funkciji zaštite i očuvanja ‘tla i krvi’ mog konstitutivnog naroda.

Javne institucije, ustanove, organizacije… do javnih WC-a moraju nositi prefiks/oznaku mog konstitutivnog naroda. I u njima moraju biti uposleni/zaposleni pripadnici mog konstitutivnog naroda. Sem u javnim WC-ima. Te i druge slabo plaćene i prljave poslove će raditi i obnašati građani pripadnici nekonstitutivnih naroda i nacionalnih manjina. Oni mogu biti obrazovani, stručni i kvalificirani al’ nisu toliko obrazovani, stručni i kvalificirani kao neki pripadnici konstitutivnih naroda. Neki od nas ‘konstitutivni’, znamo mnogo, znamo sve – samo ne znamo koliko ne znamo. Mi završavamo i pohađamo visoke škole (čak i do sto metara visine) i fakultete za 10 – 30 dana. I to po povoljnoj cijeni.

Neki konstitutivni narodi imaju svoje vođe, autokrate, to jest, one koji vladaju konstitutivnim narodom. ONI ih predstavljaju, zastupaju i iznad su (U)stava, zakona i svakog prava… Znaju sve i vode sve sa svojim istomišljenicima: Gospodarstvo/privredu, zdravstvo, školstvo, sport/šport, turizam… Ja i kulturu. Malo je konstitutivnih naroda bez konstativnih Vođa. ONI moraju da se uvijek, svuda i svagdje u svijetu bore i izbore za svoj konstitutivni narod. I svoj interes. Bilo kako i bilo kojim sredstvima. Neki naši konstitutivni narodi imaju pravo na mnogo toga, ili barem na svoje nacionalne entitete. A poslije entitete transformiraju/pripajaju svojim nacionalnim državama. Onda su svoji na svome. Inače, osuđeni su da žive s drugim i drugačijim. A to nije lako. Vidite kako je ‘onima’ koji su pripadali konstitutivnim narodima i otišli u te „građanske i demokratske države“. Sad’ moraju da žive od svog’ znanja, rada i zalaganja, a konstitutivni narodi – pomalo rade, malo misle, te malo promišljaju… al’ uživaju u autokratkom krilu svojih Vođa. Siju netoleranciju i mržnju a žanju kredite dobivene od tih demokratskih građanskih država i njihovih gazda. Kredite će im vratiti kad’ se te demokratske i građanske države raspadnu. Onda će im vraćat’! Hoće. Boga mi!

O religiji ne bih pisao i govorio. Kažu da je nama monoteistima Bog jedan. Nije nam drago, al’… Doći će i to na red! Hoće. Garant! To ćete i čuti i vidjeti preko sredstava javnog priopćavanja i obraćanja u vlasništvu konstitutivnih naroda.

I ne treba slušati i gledati ove iz demokratski i građansko uređenih država… Oni pričaju što bi željeli i kako bi trebalo da bude… a „zna se“ tko će vas izvesti iz Srednjeg vijeka i izbaviti od tog’ građanskog i demokratskog zla. Samo se još malo strpite.

Zašto konstitutivno a ne građansko? Pa to je jasno ‘k’o dan! Građanin može biti svak’, a pripadnik konstitutivnog naroda može biti samo pripadnik konstitutivnog naroda sa certifikatom. Svi ‘ostali’ su ‘(za)ostali’, ‘(pre)ostali’, ‘(ne)ostali’… Manjine. A mi ‘konstitutivni’ smo tu: Konstitutivno svoji, sa svojima, na svome. Ako još nismo – bit ćemo. Bit’.

Tekst: pripadnik visoko (ne)obrazovanog konstitutivnog naroda.