Bura u Crnoj Gori zbog izjave vicepremijera o ljudima bez djece u politici

Foto: Danas.rs/tvcg/printscreen/arhiva

Dio crnogorskih parlamentarnih stranaka optužio je vicepremijera Vladimira Jokovića za diskriminaciju zbog izjave da osobe koje nemaju djecu ne mogu da vode državu, dok ga je premijer Dritan Abazović pozvao da se izvini.

Joković koji je i lider prosrpske Socijalističke narodne partije (SNP) je 28. avgusta, gostujući na Srpskoj TV objašnjavao zašto građani ne treba da glasaju stranku Demokrata:

“Ne možete glasati za nekoga da vodi vašu djecu, ko nema svoju djecu. Ni kučeta, ni mačeta… Kakva odgovornost, prema kome? Pasoš u džep, mogu gdje god hoće da odu, a mi smo utemeljeni tu. Više ja i naš potpredsjednik Dragoslav Šćekić imamo djece nego čitav poslanički klub Demokrata”, rekao je on.

Joković je 1. septembra saopštio da nije mislio nikoga da uvrijedi ko nema ili ne može da ima djecu, a želio bi. Kako tvrdi, to je rekao u kontekstu da klub Demokrata nema političke zrelosti i odgovornosti.

Osude ombudsmana i premijera

Premijer Dritan Abazović koji je ranije danas pozvao Jokovića da se izvini, rekao je novinarima u Beogradu da ne podržava stav vicepremijera, ali da mu je drago što se Joković izvinio:

“Vjerujem da se on (Joković) u trenutku pogrešno izrazio ali svakako je takva izjava za mene neprihvatljiva.”

“Apsolutno je neprihvatljivo javno preispitivanje porodičnog statusa, kao najintimnijeg ljudskog pitanja, a posebno kada dolazi od nosilaca najvećih državnih funkcija koji imaju veću odgovornost za izgovorenu riječ i uticaj na javno mnjenje”, saopšteno je iz kancelarije crnogorskog Ombudsmana, povodom izjave vicepremijera Jokovića.

Predsjednica parlamenta iz SNP, Danijela Đurović je bez konkretnog određenja rekla da “u osjetljivom trenutku moramo sa posebnim senzibilitetom davati izjave, ali ih i tumačiti bez želje za stvaranjem dodatnih loših osjećanja.”

Ko je Joković?

Niko od Jokovićević partijskih kolega nije osudio njegov istup.

Joković je lider prosrpske SNP koja je bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC). On je u više navrata isticao da je glavni razlog za ulazak SNP u Abazovićevu manjinsku Vladu bio usvajanja Temeljnog ugovora sa SPC.

U jeku političke debate o sadržaju tog ugovora, Joković je izjavio da je SNP prihvatljivo sve u tom dokumentu što je prihvatljivo SPC.

SNP je na izborima 2020. godine bila dio liste koju je predvodio prosrpski Demokratski front (DF), a koja je sa listama Demokrata i Građanskog pokreta URA osvojila većinu i Demokratsku partiju socijalista (DPS), predsjednika Mila Đukanovića, poslala u opoziciju.

Ko je osudio, a ko odćutao?

Jokovićeva Izjava je izazvala brojne negativne reakcije javnosti i dijela poslanika, dok se dio njih, poput prosrpskog Demokratskog fronta i pored poziva da osude ovakav način političke borbe, nije oglasio.

Iz Demokrata su kazali da izjava Vladimira Jokovića, upućena njihovim poslanicima sadrže elemente diskriminacije, mizoginije, ali i čistog fašizma, i kao takva zaslužuju “najoštriju osudu domaće i međunarodne javnosti”.

Poslanica Zdenka Popović upitala je zašto nema reakcija ministarki i poslanica dijela partija:

“Gdje ste da osudite ovakav fašizam potpredsjednika Vlade i zatražite da odmah odstupi sa tog mjesta? Boli tišina vašeg ćutanja”, saopštila je ona.

Dan kasnije, oglasio se Ženski klub Skupštine ocjenjujući izjavu uvrjedljivom za one koji ne mogu , ali i za one koji ne žele da imaju djecu.

Ivana Raščanin-Radičević iz Socijaldemokrata ocijenila je Jokovićevu izjavu slikom i prilikom njegovog vrjednosnog sistema, tradicije i patrijarhata:

“Očekujem (od SNP) nešto poput toga da svi ispod 175cm visine primaju manje plate ili da žene tokom provjere za prijem u radni odnos obavezno pokažu da znaju da skuvaju kafu i umijese hljeb.”

Predsjednica Alijanse žena DPS Drita Lola ocijenila je da nikad kao u prethodne dvije godine nijesu zagovarane “retrogradnosti minulih vjekova”, i to sa najznačajnijih državnih adresa.

‘Ovo nije lapsus’

Političke promjene u Crnoj Gori prije dvije godine su dovele do pojave “estradne religioznosti” i jačanja klerikalizma pod patronatom vlasti, kaže za Radio Slobodne Evrope (RSE) izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević:

“Svjedočimo razgradnji građanskog društva i skretanju u desno. Ono što mene brine jeste što to nije površinski proces jer vicepremijer nije napravio lapsus, nego on to zaista misli. I njegova izjava i njegovo navodno izvinjenje potvrđuju diskriminatoran stav prema ljudima bez djece.”

Uljarević je reakciju premijera Abazovića na istup Jokovića nazvala mlakom, dok odsustvo osude od Jokovićeve SNP i prosrpskog DF ocijenjuje kao prećutnu saglasnost sa onim što je rekao:

“Bilo zbog toga što u cjelosti dijele njegov vrijednosni okvir ili su vrijednosti stavili u službu kratkoročnih partijskih prioriteta. Naši političari ne razumiju da sa vrijednostima nema trgovine. Vi imate određeno vrijednosno određenje ili ga nemate. Ne možete ga imati malo i koristiti ga kako vam politički odgovora.”

Psihološkinja Aida Perović kaže za RSE da su izjave poput Jokovićeve “povratak u srednji vijek.”

Ona kaže da izjavu treba posmatrati šire jer cilja i druge građane čija se svojstva i način života ne uklapaju u ideološku i religijsku matricu kako Jokovića tako i njemu bliskih političkih i vjerskih struktura u društvu:

“Psihologija apsolutno dokazuje da se ovo nikada ne odnosi samo na one koji nemaju djece nego i na osobe drugačije seksualne orijentacije, i one koji nijesu nacionalni i vjerski mejnstrim.”

Ranije sporne izjave iz redova SNP

Nije lider SNP Joković jedini funkcioner te partije koji je izazvao rekacije javnosti zbog svojih stavova.

Naime, u maju prošle godine na udaru kritika našao se poslanik iste partije Dragan Ivanović zbog izjave da svaki građanin ima pravo da utiče na pol svoje djece.

“Jedan kolega poslanik reče da se u Crnoj Gori sve manje rađa ženske djece. To je neki projekat koji ja ovako iskreno osuđujem, ali to je ono što je pravo svakog građanina da on utiče na reprodukciju i pol svoje djece”, rekao je Ivanović tokom skupštinske rasprave 24. maja.

Ovakvi Ivanovićevi stavovi u Crnoj Gori koja se godinama bori protiv selektivnih abortusa naišli su na oštre kritike dijela parlamentarnih stranaka i nevladinog sektora, nakon čega se on izvinio javnosti.

RSE