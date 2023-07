DO SADA SMO SE BOJALI BRANITELJA, SADA SE BOJIMO VLASNIKA APARTMANA

Ono što oni ne žele da vi znate nažalost znamo mi. Kao što znamo kako će nam život izgledati za mjesec dana u gradu koji će se zatvoriti kao tematski park sa prvim kapima kiše, u zemlji u kojoj su komunalije skuplje od sahrane, pod ministarstvima koje će zbrajati noćenja dok će vaša djeca odlaziti u Irsku jer će sve nekretnine u kojima bi zasnovali obitelj biti ili zatvorene da čekaju sezonu ili im potpuno nedostupne financijski.

Piše: Ivo Anić

Ono što vaša Vlada i svi njeni resorni ministri žele da znate jest to da smo sustigli rekordnu 2019. koja nam se tako činila apstraktnom u peti mjesec po broju turista, noćenja i ulazaka u našu zemlju. Ono što vaša Vlada i svi njeni resorno preplanuli ministri, upravo pristigli na plovila svojih prijatelja, žele da znate jeste to da je oporavak hrvatske ekonomije od korona-krize nikad bliži i brži, da je došlo do snažnog dvoznamenkastog rasta BDP-a i pada nezaposlenosti, da je prema procjenama Hrvatske turističke zajednice uprihođeno preko 7 milijardi eura, što bi bilo onako od oka 50 posto više u odnosu na prošlu godinu.

Ono što vaša Vlada i njeni resorni ministri žele da znate jest to da bi hrvatsko gospodarstvo moglo porasti za 6,8 posto, jer smo do sada ostvarili 6,3 milijuna dolazaka i 36,9 milijuna noćenja, odnosno čak pedeset posto više dolazaka i 40 posto više noćenja nego lani.

Ono čime se vaša Vlada i svi njeni resorni ministri kurče ovih dana turistička su dakle noćenja koja recimo samo u Istarskoj županiji iznose 6,7 milijuna, a u mojoj Splitskoj 4,7 milijuna noćenja.

Unatoč krizi u Europi, pohvalit će se vaša Vlada i naravno, svi njeni resorni ministri, uz dobru pripremu i suradnju svih sudionika u turizmu, Hrvatska je ovo ljeto sigurna i uspješna destinacija.

Ruže kako vidimo cvatu, trendovi su veoma dobri, a rujan, tj. post sezona obećava. Bombardiraju nas naši ministri i žele da svi saznamo te impresivne brojke, a posebno ministrica turizma Nikolina Brnjac koja ističe osim što smo najsigurnija destinacija na Mediteranu, da smo i najpoželjnija, posebno za goste iz Njemačke koji su ostvarili noćenja od 6,8 milijuna, Poljske koji su premašili 3,3 milijuna noćenja i Austrije koja bilježi nove rekorde sa čak 1,9 milijuna noćenja.

No ono što vaša Vlada i svi njeni resorni ministri ne žele da vi znate, zapravo je prava priča, no nju nažalost ionako jako dobro znaju svi građani ovakve nenadjebive i rekordne Hrvatske, a posebno oni u rekordnoj Splitskoj županiji.

Dakle mi obični sisavci kojima će svi ti rekordi itekako doći na naplatu.

Ono što vaša nenadjebiva Vlada i svi njeni resorni ministri ne želi da vi znate, sama je struktura tog i takvog turizma koji je kao prvo stihijski, potpuno neplaniran i kaotičan, a kao drugo nomadski. Nomadski u toj mjeri da nije slučaj kako turist u trgovini na upit prodavačice da obuče majicu izvadi spolovilo i pljune je, već je to nažalost – pravilo.

Ono čemu smo svjedočili ovo ljeto, posebno mi koji volimo Split i Bačvice, potpuni je sumrak civilizacije koja je prvo izmislila vatru, pa zatim kotač i parni stroj, te na koncu – turizam.

Ono što vaša Vlada i svi njeni resortni ministri ne želi da vi znate, potpuna je i bojim se dugoročna devastacija naše obale, naših plaža sa kojih se trgaju noću tamarisi, našeg mora u kojeg se samo ovo ljeto izbacilo tone i tone fekalija i smeća sa 6,8 milijuna jedrilica i trabakula koje plove po tom nesretnom moru.

Ono što vaša Vlada ne želi da vi znate jest stranac koji je u Skradinu skočio s jahte ravno na labuda i ubio ga. Namjerno, planirano, snimljeno sa te iste jahte od strane njegove obitelji i djece koja su se smijala.

To naličje našeg turizma naša Vlada i svi njeni resortni ministri ne želi da vi znate, i vjerujte mi, ono je puno gore od ta dva slučaja koja sam istaknuo kao primjer. Turisti spavaju po parkovima, divljaju noću po gradu, a posebno Bačvicama, grad Split je doslovno zagušen smradom, i da, skinuli smo gaće za kako vole istaknuti naši ministri rekordima koje obaramo, ali kako i po koju cijenu?

Za poludjele turiste još ćemo mi i lako, more smo ionako devastirali pa je više svejedno, no ono što oni ne žele da vi znate jest naš život iza rekordne turističke sezone. Kada ona, suluda kakva već jest, konačno i završi. Naš premijer broji noćenja iako se to u svakoj turističkoj zemlji ne radi. Već se broji potrošnja. Tih i takvih turista. Ta infantilna zbrajanja kreveta ne govore nam ništa i ona su isključivo proizvod HDZ-ove analitike koja nam ama baš ništa ne govori niti znači. Koliko turista noći u Hrvatskoj podatak je potpuno irelevantan za bilo što. Relevantna je jedino potrošnja. A ona je mizerna.

Ono što oni ne žele da vi znate Plenković i njegova bratija na moru, jako dobro vidite svakoga jutra u svojoj trgovini. Obično suncokretovo ulje više nije eur, već 2,5 eura. Kruh, bijeli najobičniji koji je stajao 0,5 eura sada stoji euro. A vaše su plaće ostale iste. Jer niste sretnik kojem je baba ostavila nekretninu, pa ste je iznajmljivali ovo ljeto za potrebe rekorda Hrvatske, a i svojih osobnih.

Kvadrat novogradnje na samoj periferiji Splita dosegnuo je vrtoglavih 4000 eura. Kvadrat. Dakle ne u centru grada, ne u turistički poželjnoj zoni za noćenja i rekorde, nego potpuno van grada, a ako imate pogled na more sa tih kvadrata oni se penju i do 6000 eura.

To je cijena života u Splitu iza turističke sezone, i to je priča koju vaša Vlada i svi njeni resorni ministri ne žele da vi znate, no ako imate djecu, a nemate apartman, tada ćete itekako ove zime znati o čemu vam pričam kada se konačno spreme za Irsku. Jer nemaju mogućnost da zasnuju obitelj u stanu u najmu.

Podstanarstva u Splitu više nema. Samo apartmani.

Ako niste imali sreće da vam baba ostavi stan koji ćete davati u najam, niti ste sudjelovali u rekordima naše Vlade i svih njenih resornih ministara. Nekontrolirani masovni turizam koji nas je tako usrećio, a sam normalan život stavio na čekanje do jeseni, ima svoje naličje i ono će nažalost pogoditi sve one na koje se vade penisi i koje pljuju, dakle blagajnice i sličnu kukavelj koja nije imala tu sreću da uđe u rekordnu statistiku.

No tu priču vi ionako znate. Samo šutite. Do sada ste se bojali branitelja, sada se bojite vlasnika apartmana.