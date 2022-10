Ekskluzivno: Istraga prijetnjama smrću predsjedniku senata La Russi, uklanjanju fotografije Mussolinija iz ministarstva razvoja i portretu fašističkog zločinca u palači Chigi!

Fotografija osnivača i vođe fašističke stranke Benita Mussolinija stajala je na zidu sjedišta ministarstva razvoja i uklonjena poslije 90 godina

Fašistički portal Secolo d’Italia, koji povremeno objavljuje i istoimeni list, jučer je navečer objavio članak novinarke Alessandre Parisi: “Prijetnja La Russi, u Gradskoj vijećnici VIII. lijevi centar protivio se prijedlogu osuda izravnih stranih ulaganja”. Članak se odnosi na uvrede i prijetnje smrću Ignaziju La Russi, novoizabranom predsjedniku Senata Republike Italije. Iako smo već objavili članak da djelatnici Digosa, Odjela policije za opće i specijalizirane operacije zajedno s državnim tužiteljem u Rimu, istražuju uvrede i prijetnje La Russi, informacije cure iz dana u dan, ali zasad nisu otkriveni počinitelji. Tako Secolo d’Italia piše: “Fasade solidarnosti opovrgnute činjenicama. PD (Demokratska stranka), 5 stele (politička stranka 5 zvijezda) i Terzo Polo (Treći pol) paradiraju od osude spisa i prijetnji smrću upućenih predsjedniku Senata La Russi do nostalgičnih BR (Crvene brigade – op. A. Č.) i anti (antifašisti – op. A. Č.) anarhističkih skupina. Dogodilo se to danas na VIII rimskoj Općini (koja uključuje okrug Garbatella) gdje se većina lijevog centra nije pridržavala prijedloga osude koji je predstavila Fratelli d’Italia (Talijanska braća), koja u bilješci osuđuje epizodu kao ‘vrlo ozbiljnu’ i ‘sramotnu’.”.

Giorgia Meloni osudila lijevi centar i stranku 5 zvijezda

Secolo d’Italia nadalje piše da je skupina FDI Municipio VIII. (Talijanska braća) u Gradskom vijeću VIII. Općine predstavila zahtjev kojim se osuđuju spisi, koji su se pojavili u sjedištu Garbatelle, protiv predsjednika Senata Ignazija La Russe i da je sramotno da se tomu nije pridružila većina lijevog centa i stranka 5 zvijezda. Takvo ponašanje tih stranaka osudila je predsjednica stranke Talijanska braća i buduća premijerka Giorgia Meloni i zastupnik u Zastupničkom domu Massimo Milani, predsjednik Kluba vijećnika u VIII. Općini Franco Federeci te vijećnici Buoniccotro, Mevi, Scine i Vicno.

Međutim, kako je prijedlog stranke Talijanska braća odbijen, a dio vijećnika je uzvikivao da je to sramotno, rečeno je da za to najviše optužuju Enrica Letta, tajnika Demokratske stranke, druge najjače političke stranke u Italiji, i negdašnjeg talijanskog premijera. On i Meloni stalno su se međusobno kritizirali za vrijeme predizborne kampanje političkih izbora i nakon nje, a u kritikama je čelnica Talijanske braće bila znatno oštrija. S obzirom, kako sam već ranije iznio, da je prijedlog Talijanske braće odbijen, rečeno je da će biti stavljen na dnevni red iduće srijede.

La Russa: Samo Giorgija može voditi Italiju!

Zanimljivo je da je predsjednik Senata La Russa bio gost televizijske emisije Porta a Porta, urednika i voditelja Bruna Vespa na državnoj televiziji RAI1, jednoj od najgledanijih emisija na sva četiri kanala RAI. U svezi napretka Republike Italije, La Rusa je o Meloni izjavio: -Ako postoji netko tko može nešto učiniti u Italiji, to je ona. Ne znam hoćemo li uspjeti, bio bi drzak, ali ako postoji netko tko to može učiniti, to je Giorgia.

Zatim je, između ostalog, rekao da ju je upoznao dok je pravila prve korake u politici i da je bila vrlo mlada i sposobna aktivistica (nije spomenuo da je bila aktivistica i čelnica Fronte mladih (neofašistička mladež neofašističke političke stranke MSI-DN, koja je rasformirana! – op. A. Č.) . -To nije samo političko poštovanje, postoji naklonost i smatram je mlađom sestrom.

Govorio je o “kutiji” Ministarstva pravosuđa, a problem je tko će postati novi ministar. Inače, Ministarstvo pravosuđa godinama je vrlo oštrim jezikom kritizirao Silvio Berlusconi, predsjednik političke stranke Forza Italia (Naprijed Italija), vlasnik i “kralj medija” Grupe Mediaset i bivši premijer, jer je više puta tužen sudu ali se uvijek izvukao od kazni zbog toga što je imao najbolje odvjetnike koje je i dobro platio. Bio je glasan i u kritici nadležnog suda i sudaca koji su na višegodišnju zatvorsku kaznu osudili jednog djelatnika Grupe Mediaset zbog suradnje s jednim mafijaškom klanom.

La Russa došao ispred zgrade RAI-ja u pratnji policije Digos!?

Inače, kada je riječ o Ignaziju La Russi, iz mojih talijanskih izvora – novinara i prijatelja iz Hrvatske koji rade u Rimu – saznao sam da se predsjednik Senata automobilom dovezao sa zaštitarima u pratnji ispred zgrade RAI-ja, došlo je i policijsko vozilo s naoružanim pripadnicima Digosa, Odjela policije za opće i specijalizirane operacije. Samotno je od voditelja Bruna Vespe da nije spomenuo da je Ignazio La Russa bio militantni član bivše neofašističke stranke MSI-DN koji je s pokojnim predsjednikom Giorgiom Almiranteom i Ginanfrancom Finijem (koji ga je nakon smrti naslijedio) s ostalim članovima sudjelovao u mnogobrojnim prosvjedima u Rimu i drugim gradovima, a najviše u Trstu gdje su govorili protiv talijanske vlasti i nikada se nije dogodilo da nisu vikali da su Titovi partizani okupirali Trst. Povijesna istina je da su ga oslobodili! I još jednom da spomenem izjavu nekadašnjeg talijanskog predsjednika Francesca Cossigu, koji je u Trstu izjavio da bi Tršćani predsjedniku Titu trebali podignuti spomenik u središtu Trsta. No, u Trstu uglavnom postoje spomenici i nazivi ulica i trgova iredentista i fašista te stoga ne iznenađuje da su neoiredentisti, neofašisti i postfašisti te čelnici i članovi brojnih neoiredentističkih udruga Istrana, Riječana i Dalmatinaca, koji izbjegli u Italiji i mnogi emigrirali u SAD, Australiju i druge države, simpatizeri Mussolinija. Pulske, talijanske i tršćanske novine od 1946. do ove godine kritiziraju maršala Tita, komuniste i partizane i nazivaju ih zločincima. Novinarka privatne i nezavisne televizijske postaje La7 Alessandra Sardoni prva je objavila da je maknuta fotografija Mussolinija koja je od 30. studenog 1932., dakle, uskoro će biti 90 (devedeset!) godina, bila u prostoriji Ministarstva gospodarstva i razvoja! To je skandal u Italiji, Europi i svijetu da fotografija fašističkog vođe i ratnog zločinaca stoji još iz doba njegove vlasti do jučerašnjeg dana!!

Izbaciti portret Mussolinija iz palače Chigi u Rimu

U svezi objavljene informacije o uklanjanju fotografije Mussolinija – može li normalan čovjek vjerovati toj sveopćoj sramoti i skandalu – prvi se oglasio nitko do Ignazio La Russa, predsjednik Senata, koji je ljutito izjavio: – RADIMO LI I MI ‘OTKAZUJEMO KULTURU’ (pod. A. Č.). Iz toga se može izvući samo jedan zaključak: Fašist ostaje uvijek fašist! I to se onda ne treba čuditi da taj isti La Russa u svom domu drži poprsje Benita Mussolinija i druga odličja i znakovlja. To su prvi otkrili novinari milanskog dnevnog lista Corriere della Sera, najčitanijeg talijanskog lista (naklada je veća od 800.000 primjeraka) još 2018. godine, a tada je La Russa izjavio da su on, njegova supruga i trojica sinova ponosni na te povijesne uspomene. Ali jučer navečer je prvi put objavljena nesvakidašnja informacija da se portret Mussolinija nalazi i na zidu u palači Chigi, sjedištu talijanske vlade i ministara, točnije u galeriji predsjednika Vijeća i to punih 76 (sedamdeset i šest!) godina!!

Kada svjetski mediji budu prenijeli o tom povijesnom skandalu narod će upitati je li to moguće za Italiju, koju su smatrali demokratskom državom, da u službenim prostorijama drže fotografiju i portret Mussolinija. O tim skandalima uvelike se govori u cijeloj Italiji – u kafićima, restoranima, tvrtkama i drugim mjestima. Tome se raduju i istodobno žaloste neofašisti i drugi desničari jer je jedna fotografija fašističkog diktatora uklonjena. Nadajmo se da će biti maknuta u palači Chigi.

O skandaloznoj aferi talijanski povjesničar Franko Cardini održao lekciju službenoj Italiji!

O skandaloznoj aferi oko fotografije i portretu Mussolinija u palači Chigi za rimsku novinsku agenciju AndKronos dao je opširnu izjavu povjesničar, sveučilišni profesor i esejist Franko Cardini, u kojoj stoji: – Da se nalazimo u civiliziranoj zemlji te kontroverze ne bi postojale i povijest bi bila poštovana (…). Ili odlučite suditi o povijesti s moralnog stajališta kako žele oni iz kulture raka. U ovom slučaju trebali bismo početi učiti odvikavati se od Engleske i portreta kraljice Elizabete II. i kraljice Viktorije koja je napravila kolonijalnu politiku što je uzrokovala na tisuće mrtvih. Što se Francuske tiče, spomenici posvećeni Clementeau, koji je želio Prvi svjetski rat, trebali bi biti eliminirani. I na kraju valja postaviti pitanje jesu li birači u Italiji svjesni za koga su glasovali na zadnjim političkim izborima 25. rujna ove godine? Očito nisu, jer trojac Liga Salvini, premijer-Naprijed Italija-Talijanska braća, koji su u predizbornoj kampanji obećavali, kako naš narod veli, brda i doline, će izgleda doživjeti potpuni krah! Podsjećam da je u tv emisiji Porta a Porta na RAI1, La Rusa rabio riječi “ako uspijemo…”, što najbolje govori o njemu i njegovoj predsjednici Giorgi Meloni.

Gdje su sada Giorgio Napolitano i Sergio Mattarella??

Međutim, u svezi skandala s uklonjenom fotografijom Mussolinija i još postojećim njegovim portretom u palači Chigi, za koji ljevičarske minorne političke stranke i Demokratska stranka zahtijevaju da se uklone, moj novinarski stav je da bi to pitanje trebalo staviti na dnevni red Europskog parlamenta! I na kraju moje novinarsko pitanje je: JE LI TOČNA ČINJENICA DA REPUBLIKA ITALIJA IDE FAŠISTIČKIM PUTEM (pod. A. Č.)? I gdje su sada doživotni senator i bivši talijanski predsjednik Giorgio Napolitano, bivši visoki funkcionar bivšeg Partito Comunista Italiano (Komunističke partije Italije) i talijanski predsjednik u drugom mandatu Sergio Mattarella, koji su napadali Tita i “krvoločne Slavene” koji su počinili etničko čišćenje (sic) Talijana u Istri, Rijeci i Dalmaciji. Oni, koji drže slike Benita Mussolinija u službenim prostorijama Republike Italije, nemaju nikakvo pravo da dijele lekcije Hrvatima i Slovencima koje je fašistička okupatorska vojska pod čizmom Mussolinija mučila i tamanila!!

