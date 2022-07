Ekskluzivno: Kako mr. Drago Kraljević, bivši komunist, član SDP-a i veleposlanik Republike Hrvatske u Rimu može biti stalni suradnik “La Voce del popola” koji uzdiže neoiredentizam i neofašizam te pisati za proustaški nezavisni news portal Hop?

Foto: gku-bcu.hr

Normalan čovjek ne može vjerovati svojim očima da bivši komunisti, članovi SDP-a, veleposlanici i sveučilišni profesori surađuju u hrvatskim medijima koji uzdižu talijanski neoiredentizam i neofašizam i ustaštvo! Dok Hop, nezavisni news portal, širi govor mržnje i prapagira ustaštvo istodobno državni odvjetnik, umjesto da pokrene kazneni posupak, za to vrijeme “spava” na radnom mjestu…

Piše: Armando Černjul

Na dva portala u Hrvatskoj i jednom u Bosni i Hercegovini već više mjeseci objavljujem kritičke osvrte o dnevnom listu La Voce del popolo i polumjesečniku Panorama koje na talijanskom jeziku izdaje riječka tvrtka “Edit”, da svojim napisima uzdižu talijanski neoiredentizam i neofašizam. Budući da te i druga izdanja sufinancira talijanska vlada, Odbor za nacionalne manjine i Ministarstvo kulture i medije Republike Hrvatske i Republika Slovenija, dvaput sam se obratio Ministarstvu kulture i medija RH s upitom kako mogu sufinancirati dvije novine, odgovor nisam dobio. Čak sam kritizirao ministra Ninu Obuljen Koržinek, ali nije bilo nikakvog reagiranja! Obratno, ta dva lista, a posebice La Voce del popolo i dalje “gura” svoju uređivačku politiku koja je protiv Republike Hrvatske! U hrvatskoj Vladi i Saboru sigurno su pročitali jedan od mnogobrojnih mojih kritičkih osvrta, ali oni se ponašaju kao da je sve u najboljem redu.

Zaprepaštavajuća je činjenica da riječki nakladnik i listovi imaju podršku od Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije te hrvatske Vlade. Čule su se posebne pohvale župana Zlatka Komadine i premijera Andreja Plenkovića, koji vrlo dobro govori talijanski, ali sto posto (!) sam siguran da on ne čita te novine. Ali zato je tu Ministarstvo kulture i medija, čiji bi djelatnici trebali kontrolirati što sve objavljuju navedeni mediji. Ali, možda sve to prikriva i pokriva potpredsjednik Sabora dr. Furio Radin koji na tu dužnost nije slučajno izabran. Kad već govorimo o starosjediocu Sabora, nije li odavno prošlo vrijeme da je on trebao otići u mirovinu, a već ima 72 godine! Zašto je dramskog i filmskog glumca Dragana Despota, prvaka drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu država potjerala u mirovinu sa 65 godina. Čini se da zakon ne vrijedi za saborske zastupnike i političare!! No, što se tomu treba čuditi kad oduvijek, točnije od 1991. do 2022. godine postoje dva aršina. Ali nije to samo u svezi mirovina…

Bivši veleposlanici Drago Kraljević i Damir Grubiša stalni suradnici La Voce del popola

Nevjerojatno da su stalni suradnici tog istog La Voce del popola bivši veleposlanici Republike Hrvatske u Rimu. Riječ je o mr. sc. Dragi Kraljeviću, diplomati u mirovini iz Buja i prof. dr. sc. Damiru Grubiši. Obojica vide što se u tom listu tiska, ali oni ne reagiraju kao bivši diplomati. Grubiša je profesor na Američkom sveučilištu u Rimu, autor je brojnih knjiga, urednik i prevoditelj, a Kraljević, magistar sociologije, u dva mandata bio je saborski zastupnik SDP-a, bivši član Ekspertne grupe za granice Republike Hrvatske, član Mješovite hrvatsko-slovensko-talijanske komisije za provedbu Udinskog sporazuma, publicist, autor triju knjiga i dr. Obojica žive, kako se veli, kao bubreg u loju, ali nikad dosta. Možda (!?), stoga, ne vide nikakve probleme u listu u kome su redoviti suradnici. Oni, zapravo, nisu prepoznali što je neoiredentizam i neofašizam, ali zasigurno znaju njihovu povijest. Međutim, iako su bili izvanredni i opunomoćeni veleposlanici u Italiji sa sjedištem u Rimu, San Marinu, Malti i Cipru, oni nisu prepoznali što se od 1991. do 2022. godine događalo s Talijanima izbjeglicama i Talijanima koji su ostali!! Oni se sa mnom možda neće složiti, ali čisto sumnjam da znaju o čemu govorim.

Bez obzira što će na moje pisanje najvjerojatnije imati primjedbe, mr. sc. Kraljević, koji je još 14. siječnja 2015. u Državnom arhivu u Pazinu imao predavanje na temu “Ezuli i optanti (1947.-2014.), već u naslovu teme čini veliku grešku što je nedopustivo! Kao prvo, imam dvije primjedbe; ne piše se ezuli, već esuli i ne znam zašto tako obrazovani intelektualac, političar i diplomat rabi riječ esuli kad to znači prognanici. Ispada da mr. sc. Kraljević govori jezikom talijanskih neoiredentista i neofašista jer oni u svojim knjigama – objavili su ih više od 150 – pišu o talijanskim prognanicima iz Istre, Rijeke i Dalmacije. To je notorna laž i povijesna krivotvorina jer se radi o izbjeglicama (profugi), a njih, nota bene, nitko nije tjerao, nego su sami odlučili napustiti mjesta i gradove zbog toga jer su se bojali komunizma kao vraga!!

Davor Grubiša (Foto: Autograf.hr)

Ništa ne vide ispred sebe i važno im je da žive dobro

Njima je, čini se, dobro, Grubiši čak odlično, i koga vraga će se miješati u uređivačku politiku i zadavati probleme glavnoj i odgovornoj urednici Christiani Babić.

Postavljam, stoga, pitanje mr. sc. Dragi Kraljeviću i prof. dr. sc. Damiru Grubiši, bivšim članovima Saveza komunista Jugoslavije i članovima SDP-a (ne znam je li Grubiša član SDP-a) i bivšim veleposlanicima, kako to da niste zamijetili da La Voce del popolo gotovo 30-ak godina, nekad više, nekad manje, objavljuje napise o ljudima, izbjeglicama, koji su članovi neoiredentističkih udruga? Jeste li znali, a trebali biste znati, da su u tim istarskim, riječkim i dalmatinskim udrugama bili članovi, dok su bili živi, pripadnici Mussolinijeve fašističke vojske (zločinci!)? Spomenuti mr. sc. Kraljević i prof. dr. sc. Grubiša kao stalni suradnici tog lista morali su pročitati više članaka u kojima se veliča Gabriele D’Annunzio, pjesnik i osvajač Rijeke! Najvjerojatnije su pročitali opširan članak o knjizi – biografiji fašistkinje i atentatorice Marije Pasquinelli, koja je s pištoljem ubila britanskog brigadnog generala Roberta William Michael de Wintona u Puli, 10. veljače 1947. godine, autorice Rosane Turcinovich Giuricin. Ako su pročitali članak mogli su ustanoviti da je autorica članka pohvalila knjigu novinarke i spisateljice Turcinovich Giuricin, a ova u knjizi nije napisala da je ona bila fašistkinja špijunka i ubojica te da je zaslužila smrtnu kaznu koju je donio Saveznički sud u Trstu, a nakon nekog vremena promijenio presudu u doživotnu robiju. Ta okorjela zločinka provela je u zatvoru u Italiji, a poslije pomilovana i živjela sto godina.

Rosana Turcinovich Giuricin ni jednom riječju nije kritizirala potpredsjednika Italije koji je pomilovao Mariju Pasquinelli, jer je ubojica, koja je u “demokratskoj” Italiji slavljena kao heroina pristala, da o njoj napiše knjigu!! Siguran sam da Kraljević, koji je Istrijan kao Rosana Turcinovich Giuricin, i Grubiša, koji je Riječanin, nisu znali da je signora R.T.G., koja je do 1991. radila u La Voce del popolo u Rijeci, s mužem, također novinarom i s članovima obitelji utekla u Trst. Očito se radilo o izbjegavanju odlaska u Domovinski rat ili bijeg od rata. Ljudi čine što im je najbolje, ali bivši diplomati, stalni suradnici La Voce del popola, trebaju znati da je R.T.G. postala stalna dopisnica lista iz Trsta, a bivši veleposlanici odlično znaju La Voce del popolo, a to znači R.T.G., sufinanciraju talijanska Vlada, Odbor za nacionalne manjine i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Republika Slovenija.

Zašto postoje “Slobodna općina Rijeka u egzilu” i druge općine u Italiji s kojima surađuju Talijani u Hrvatskoj?

Usput ću kazati da je R.T.G. dobila posao u regionalnoj neoiredentističkoj udruzi izbjeglica u Trstu, a sada je odgovorna direktorica La Voce di Fiume, glasila neoiredentističke Associazione Fiumani nel Mondo – Libero Comune di Fiume in Esilio (Savez Riječana u svijetu – Slobodna općina Rijeka u egzilu) u Padovi.

To ne smeta bivšim veleposlanicima mr. sc. Kraljeviću i prof. dr. sc. Grubiši, a zašto bi im smetalo kad hrvatska vlast u Zagrebu od dr. Franje Tuđmana do Zorana Milanovića (i oni koji su obnašali predsjedničku dužnost u različitim razdobljima) 30-ak godina po tom pitanju nije poduzimala nikakve mjere. Kako će vlast biti upoznata s političkim stanjem kad je većina veleposlanika i generalnih konzula u Italiji došla obavljati posao da prije toga nisu radili u diplomaciji nijedan dan!!! Pa je tim i takvim diplomatima i njihovom nadležnom ministarstvu u Zagrebu (na Pantovčaku u kabinetu predsjednika RH) bilo svejedno što su te udruge izbjeglica “Slobodna općina Rijeka u egzilu”, “Slobodna općina Pula u egzilu”, “Slobodna općina Zadar u egzilu”, itd. Tako da sam se bezbroj puta upitao: ako, primjerice, “Slobodna općina Rijeka u egzilu” postoji u Italiji, onda je valjda hrvatska “Neslobodna Rijeka doma”… Šalu na stranu, hrvatska vlast igra se politikom kao da igraju nogometnu utakmicu, a hrvatski diplomati u Italiji (posebno problematično u odnosu na druge države!) čak posjećuju te neoiredentističke udruge Istrijana, Riječana i Dalmatinaca u kojima su, dok su bili živi, članovi bili vojnici i oficiri Mussolinijeve fašističke vojske, čak i ratni zločinci kojima nije nikad suđeno za počinjene zločine na današnjim teritoriju Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova!!!!!

Tko je Kraljevića angažirao da piše za proustaški HOP

Može drug mr. sc. Drago Kraljević biti magistar sociologije, političar i napisati još 10-ak knjiga, održati stotinu predavanja i objaviti stotine članaka, ali ne može se više nikad oprati vodom ni kišnicom. On uopće nije svjestan da otprije nekoliko dana njegov životopis ne znači ništa!

Čitatelji će se sigurno upitati što se dogodilo s ovim novinarom, mojom malenkosti, kako je često rabio te dvije riječi prijatelj Igor Mandić, po ocu i materi Istrijan?

Nije za vjerovati, ali carta canta, rekoše Talijani. Budući da pratim zbivanja o talijanskom neoiredentizmom i neofašizmu, a u mojoj zemlji niču prijatelji i suradnici ustaša kao gljive poslije dažlja! Tako je na red došao HOP, nezavisni news portal, prava, pravcata proustaška elektronička publikacija koja non-stop piše najgore tekstove protiv Tita, partizana i komunista. Radi se o jednom od najzloglasnijih portala u našoj zemlji. Tako naiđem na naslov da u prvi mah nisam mogao doći k sebi. Napisano je velikim slovima “Mr. Drago Kraljević: ‘Je li scijentizam najveća opasnost za društvo?’” (13. srpnja 2022.). Isti članak objavljen je istoga dana na zagrebačkom portalu Hazard.hr (Hrvatska akademska zajednica domovine i dijaspore), čija je glavna urednica Emilija Herceg, a novinarka i urednica Nada Landeka. To je isti naslov, a autor opširnog članka je dakako Drago Kraljević, onaj isti iz La Voce del popola…

Nisam vjerovao svojim očima i pitam se što se dogodilo s bivšim komunistom, SDP-ovcem i diplomatom?! Je moguće da se on preobratio od komuniste i SDP-ovca u ustašu? Je li ga namamio na suradnju urednik portala Igor Drenjančević ili zamjenica urednika mr. sc. Arna Šebalj? Najbolje mu je da se sakrije kako ga više ne bi ugledali njegove kolege! Toliko o mr. sc. Dragi Kraljeviću, ali on to zasigurno neće učiniti i koračati će naprijed, ali kamo…?

Ustaše optužuju Tita da je kriv za ubojstvo 570.000 ljudi!

Tko je D.K., suradnik HOP-a, najveći dokaz da su klevetnički napisi koji je taj proustaški portal objavio o pokojnom predsjedniku Josipu Brozu Titu, kojega je kao bivši član SKJ također izdao! Stoga objavljujem nemali broj naslova bljutavih članaka objavljenih na portalu HOP; “Nikolaj Tolstoj: ‘Tito je bio u jednakoj mjeri kao Hitler i Staljin” (12. svibnja 2015.), “Srbi nazvali Tita carem, jer je Srbima dao carske povlastice” (15. svibnja 2015.), “‘Povjesničar’ Hrvoje Klasić od Mike Špiljka Tita oslobodio krivnje za Križni put!” (17. svibnja 2015.), “Tito odgovoran za ubojstvo 570.000 ljudi” (30. kolovoza 2015,), “Hans Peter Rullmann: Tito je morao mirne duše pobjeći u Kumrovec, rodno mjesto Josipa Broza, nitko od njih ne bi znao da je to Tito krvnik hrvatskog naroda!” (15. rujna 2015.), “Petrina: Titu trebamo zahvaliti za stvaranje temelja današnje hrvatske države, a ne Tuđmanu!” (9. listopada 2015.), “Joshua Ambroz Tito – istiniti životopis ‘Druga Tita’.” (26. listopada 2015.), “VRLJIČAK: Tito iz Ljubljane i Kumrovca nije isti” (14. prosinca 2015.), “Rudan hoće ‘Jugu’, jer ne može utažiti tugu za Titom i njegovu ekipu zločinaca (9. rujna 2015.), “HIZ-no UD-pismo predsjednici HBK-i: U stopostotni sljedbenik zločinačke Titove KPJ.SDP/SKH!” (10. listopada 2015.), “HKDU odbija suradnju s Petrinom zbog njegovog veličanja zločinca Tita” (14. listopada 2015.), “Krazler:’ SDP – velezločinac Tito, manijak Milanović i mirnodopski zločinac Račan’.” (22. listopada 2015.), “Kovačić štiteći Tita otvoreno ideološki stao na stranu SDP-a” (15. veljače 2016.),”Danas primitivci slave krvoloka Tita čiji zločinci su pilili udove i pljačkali narod” (25. svibnja 2016.), “Ukleti dvori – zločinac Tito prisvojio tuđu vilu u kojoj su danas predsjednički dvori” (26. svibnja 2016.), “Ekskluzivno: Titova vila u Sloveniji pokraj masovne grobnice Hrvata na izvoru Bistrice” (30. svibnja 2016.).

SAD i Vatikan su izbavili Stepinca iz Titovih kazamata za današnjih pola milijarde dobiti

“Skandal: Slavko Goldstein na njemačkoj TV veliča Tita i naziva Hrvate ekstremnim desničarima” (13. lipnja 2016.), “Tolstoj Australiji: Za pokolj Hrvata na Bleiburgu odgovorni su komunistički zločinac Tito” (18. kolovoza 2016.), “CIA: Predsjednik bivše Jugoslavije Josip Broz Tito nije bio jugoslavenskog porijekla” (18. rujna 2016.), “Jezivo bezličan spomenik Tuđmanu u Zagrebu, dok je zločinac Tito prikazan kao Augustinčićev remek-djelo” (7. veljače 2017.), “SAD i Vatikan su izbavili Stepincu iz Titova kazamata za današnjih pola milijarde dobiti” (21. ožujka 2017.), “Ako je Pavelić bio veliki zločinac, zašto ga nema na listi 30 najvećih” (17. travnja 2017.), “Ljevica se uzda u Pupovca da će srušiti HDZ preko Tita” (28. lipnja 2017.), “Katolički svećenik Svetozar Rittig sukrivac Titove politike prema katoličkoj crkvi i veliki predstavnik Alojzija Stepinca ( 17. prosinca 2017.), “Skandal: Rijeka (Europska prijestolnica kulture 2020.), za par dana otvorena izložba zločinca Tita” (29. travnja 2017.), “Komunistička kulturna revolucija u Rijeci i izložba slika o Titu, u Zagrebu predstava” (30. travnja 2017.), “Koga oni slave u Kumrovcu, niti je dan rođenja niti s sigurnošću mogu govoriti…” (27. svibnja 2017.), “Profesor Vidović: Sutjeska je klaonica partizana i teški vojni poraz” (17. lipnja 2017.), “Teško se Bandiću maknut od Tita i njegovog trga” (20. lipnja 2017.), “Uhićen titoist koji je pozivao na mržnju i ubijanje” (21. lipnja 2017.), “Smrt titoizmu – Sloboda naroda. Priopćenje Hrvatskog centra za istraživanja zločina komunizma” (23. lipnja 2017.), “Bandić kapitulirao, hokštapler Tito gubi trg u Zagrebu” (26. lipnja 2017,), “Babić: Tito nije Hrvat” (28. lipnja 2017.), “Zločinac Tito izgubio trg u Zagrebu i njegovi obožavatelji puni mržnje prema Hrvatskoj” (21. srpnja 2017.), “Josip Broz je micao s puta komuniste, političke stranke, građane, samo…” (25. rujna 2017.).

Bivši oficir JNA Domazet – Lošo govori gluposti i laži

Suradnik HOP-a u jednom falsificiranom članku piše o Davoru Domazetu – Loši, 74-godišnjem umirovljenom admiralu HV, te geostrateškom i geopolitičkom analitičaru, koji je svojevremeno bio Titov vojnik. Naime, Domazet je završio vojne škole u SFR Jugoslaviji i obnašao dužnost pročelnika za obavještajnu analitiku i prosudbe u zapovjedništvu Vojnopomorske oblasti u JNA, a 1991. godine pribjegao je u Hrvatsku vojsku. Tom portalu da je izjavu o Titu i svećenstvu koja je puno gluposti i laži te povijesna krivotvorina! To ne bi mogao izvaliti nijedan pametan čovjek, pa je stoga Domazet – Lošo veoma loš političar i analitičar, poglavito jer ne poznaje povijest. Bolje da se smiri i uživa u velikoj mirovini koju prima od ove države!! Da nije bilo predsjednika Tita nikad ne bismo dobili Istru i dio Dalmacije, koju je prodao – poklonio fašističkoj Italiji poglavnik NDH-a dr. Ante Pavelić. Taj vođa ustaških i domobranskih krvnika i izdajnik hrvatskog naroda je junačina za ovaj tobožnji nezavisni news portal i njegove suradnike! Svakako da, uz Tita, valja istaknuti da su poznati istarski svećenik mons. Božo Milanović i poznati pisac prof. dr. sc. Mijo Mirković, redoviti predavači na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, bili motorna snaga u Komisiji koja je sudjelovala u radu Mirovne konferencije u Parizu (prvi čovjek komisije bio je Eduard Kardelj, ali on je bio samo politička figura – op. A.Č.), najviše doprinijeli da smo dobili Istru! Prema tomu, admiral u mirovini Domazet, nema pojma o čemu govori, hvaleći hrvatsko svećenstvo. To svećenstvo, nažalost, zajedno s Vatikanom je zaslužno da je velik broj ustaša i domobrana te njemačkih nacista i talijanskih fašista (krvnici i koljači!) dobilo falsificirane putovnice da mogu slobodno otići u inozemstvo, naročito u države Južne Amerike!!!

Glede izjave Davora Domazeta skoro zaboravih dokumentirano dokazati o njegovu lupetanju koje je vidljivo iz naslova članka u HOP-u (10. listopada 2017.): “Domazet poruka Staziću: Istru nije oslobodio Tito, nego hrvatsko svećenstvo”. Poručujem Domazetu, bivšem oficiru JNA, da mu bolje da zauvijek začepi gubicu jer govori gluposti i laži!!

Mr. sc. Draga Kraljevića treba izbaciti iz SDP-a”!

Je li političar, povjesničar, novinar ili druga osoba koja se bavi politikom može zamisliti ovakvog prljavog i klevetničkog naslova; “Russia Today u svom članku zagovara novu Šugoslaviju po uzoru na Tita” (5. siječnja 2018.), zatim “NAPOKON: Ovo je istina o Josipu Brozu Titu! Evo kakav je njegov biološki otac (VIDEO)” (22. veljače 2018.), “Mirela Holy tvrdi da nema Isus svog groba, glavno da ne zna gdje je Titov grob” (8. travnja 2018.), “Instanbulska šargorepa – Borić u Parizu sutra pozdravlja Titovim zločinima, a Bernardić bi zabranio Bleiburg” (2. svibnja 2018.) “Budale, Bernardičevci i dalje slave izmišljeni rođendan Tita, a političari i medijske budale šute” (28. svibnja 2018.), “Ranko Ostojić na Sutjesci sa svojim srboslavenima slavio genocidnu Titovu vojsku” (28. lipnja 2018.), “Titova zločinačka partija osudila ženu na zatvor jer se molila Bogu” (5. prosinca 2018.), “Tito je Britancima najavio da će pobiti fratre” (4. svibnja 2019.), “Titovi najbliži suradnici i savjetnici bili su masoni i Židovi” (21. svibnja 2019.), “Fred Copenan je u svojoj knjizi objavio fotografiju Josipa Broza, na kojoj se jasno vidi da mu nedostaju dva prsta!” (25. svibnja 2019.), “Pogledajte kako je zagrebačka televizija u Jugoslaviji po cijeli dan isprala mozgove s Titom” (5. studenog 2019.), “13.000 ljudi ubijeno ili umrlo u logoru Knićanin Titove Jugoslavije” (13. svibnja 2020.), “Srbija širi po svijetu priču o strašnom koljaču, u skladu s Titovim pogledima” (4. svibnja 2020.), “Titov vlak imao je oznaku 666” (8. svibnja 2020.), “Titov režim u koji je u srcu EUROPE osnovao i raspolagao koncentracionim logorom – Goli otok” (18. lipnja 2020.), VIDEO: Pokopane još 84 žrtve Titovih partizana, policija ‘obranila’ spremne spomenik Titu u Kumrovcu” (6. lipnja 2021.).

Da je kojim slučajem Titov sin Mišo Broz tužio sudu autore navedenih članaka, koji su ustvari skribomani, urednike i vlasnike tih medija za kaznena djela uvrede i klevete te tražio novčanu odštetu, držim da bi ništarije dobili više godina zatvora i morali platiti novčanu odštetu od najmanje milijardu kuna!! Nekome će ove riječi zvučati čudnovato ili glupo, no ne zaboravimo da bi u drugim demokratskim zemljama portali bili zabranjeni, a novinari, urednici i vlasnici dobili zatvorske kazne koje su kud i kamo veće, a novčane odštete iznose u desecima milijuna eura ili dolara!! To je zabilježeno u mnogobrojnim slučajevima, tako da to nije moje mišljenje.

“Novinarskom” smeću je mjesto na smetlištu!

Međutim, shvaćam gospodina Broza, jer u ovoj nedemokratskoj državi on bi morao, po mom mišljenju, tužiti najmanje 15-ak različitih vrsta medija koji su od 1991. do 2022. godine u svojim gnjusnim napisima uvrijedili i oklevetali njegovog pokojnog oca. To je, dakako, fizički i psihički neizvedivo. Pa će se ultradesničarski i proustaški mediji sa svojim nazovimo novinarima i suradnicima nastaviti iživljavati!! Da sam nekim slučajem na mjestu Miša Broza, štovani čitatelji, budite sigurni da bih itekako znao kako riješiti problem u svezi bar jednog portala i odgovorne osobe…! Tako da preostalim proustaškim medijima i njihovim vlasnicima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ne bi više palo napamet da objavljuju gnjusne, morbidne i manijačke tekstove!!! Tog smeća ima podosta i na stranicama HOP-a, a zna se gdje mu je mjesto – na smetljištu! Nadam se da će najveći dio čitateljske javnosti iz mnogobrojnih naslova zaključiti o čemu je problem, a oni kojima se gade takva štiva, bolje da ne čitaju… Previše su odurna i gadljiva!

Na kraju nije mi poznato je li mr. sc. Drago Kraljević, član političke stranke SDP, ali ako jest, tada, nadam se, njegova bi ga stranka trebala izbaciti iz članstva! Međutim, ako je u njemu ostalo minimum poštenja, trebao bi dati neopozivu ostavku.

SABH.hr