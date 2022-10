EKSKLUZIVNO: PROSVJEDNI MARŠ PARTIZANA, ANTIFAŠISTA I GRAĐANA U PREDAPPIO, RODNO MJESTO FAŠISTIČKOG DIKTATORA BENITA MUSSOLINIJA!

(Foto: 361 Magazine) Prosvjed u rodnom mjestu Ducea Predappiju

MIRO GORI, PREDSJEDNIK ANPI-ja FORLI-CESENA U POVODU 100 GODINA FAŠISTIČKOG “MARŠA NA RIM”, IZJAVIO JE: “NEMA VIŠE FAŠIZMA, NEMA VIŠE RASIZMA“

U petak, dana 28. listopada 2022. prošlo je 100 godina kako je vođa fašističkih jurišnika te osnivač političke stranke Partito Fascista (Fašistička partija) Benito Mussolini spomenutog datuma organizirao glasoviti fašistički “Marš na Rim”. Bijaše to povod da je Pokrajinski komitet ANPI-ja Forli-Cresena (dva grada) organizirao prosvjed u Predappiju, rodnom mjestu Benita Mussolinija. Prema izvještaju Amalije Vingoni, novinarke lista 361 Magazine i istoimenog portala od 28. listopada ove godine na prosvjedu je sudjelovalo nekoliko tisuća partizana, antifašista i građana, mladih i starijih koji su došli iz cijele Italije. U izvještaju pod naslovom “Predappio, 100 godina nakon Marša na Rim, demonstracije partizana”, list je nadalje objavio izjavu predsjednika ANPI-ja Forli-Cesena Mira Goria koji je rekao: “Sto godina nakon Marša, 28. listopada 1922. na Rim, drugu godinu slavimo oslobođenje Predappija, prisjećajući se 28. listopada 1944. kao oslobođenje Italije i protjerivanja Mussolinija iz njegovog rodnog grada. Simbolički snažno oslobođenje jer je Predappio rodno mjesto Ducea i zato što su partizani ‘izabrali’, recimo, 28. listopada! (…). Svake godine slavili smo oslobođenje Predappija, ali s namjerom težine odabrali smo taj datum jer je stota obljetnica Marša na Rim, odaziv je bio tu i bio je u Ducevoj kući”.

Marš na Predappio sa zastavama i pjesmom “Bella ciao”

Prema izvještajima brojnih medija u Predappio su došli partizani iz cijele Italije: od Lombardije, ali i iz Marša i iz svih provincija Emilia-Romagna (to je poznata i bogata regija koju čine gradovi i mjesta Forli, Cesena, Predapprio i drugi gradovi – op. A. Č.), od Piancenze do Riminija.

– Marširali su mašući zastavama Pokreta otpora, s crvenim maramicama na note “Bella ciao”. Prikazan je transparent s potpisom ANPI-ja s riječima: NEMA VIŠE FAŠIZMA, NEMA VIŠE RASIZMA” (pod. A. Č.). Rimski dnevni list Il Fatto Quotidiano, koji je poznat po tomu da kritizira ljevičarske stranke, Partito Democratico (Demokratska stranka), lijevog centra, druge najveće političke stranke, odmah iza Fretelli d’Italia (Talijanska braća), čija je predsjednica novoizabrana premijerka Giorgia Meloni. Kada god neka stranka počini neku veću pogrešku, koja šteti Italiji, oni su objektivni. List je dan prije 100-godišnjice “Marša na Rim” (27. listopada) objavio članak pod naslovom “Marš na Rim, slavljenički plakati za 100. obljetnicu pojavljuju se u glavnom gradu i uklonjeni.

Segre: „Bila je to najveća katastrofa”

Piše da gradonačelnik Predappija Roberto Canali iz desnog centra nije službeno odobrio pokroviteljstvo iz razloga vezanih za cestovni promet (sic). Radi se o Liliani Segre, 92-godišnjoj talijanskoj političarki i spisateljici, Židovki, koja je preživjela Holokaust i svjedokinji Shoahe, koju je talijanski predsjednik Sergio Mattarella 2018. proglasio doživotnom senatoricom. Sudjelovala je u inauguraciji premijerke Giorgie Meloni kojoj je morala pružiti ruku i čestitati na novoj dužnosti. Kažu da je to za nju bio najteži poslijeratni dan. Naime, u vrijeme rata umro joj je otac, a baka i djed su deportirani u koncentracijski logor u kojem su ih nacisti bacili u plinsku komoru. Nju su fašisti zatvarali u više talijanskih zatvora da bi potom bila deportirana u radni logor Dachau koji je bio u sastavu koncentracijskog logora Ravensbruck. Nacisti su joj na lijevoj podlaktici tetovirali serijski broj 75180. Oslobođena je s ostalim logorašima 1. svibnja 1945. godine od vojnika Crvene armije.

Fašistička komemoracija odgođena za 30. listopada, a govor će održati nećak brata Ducea!

Il Fatto Quotidiano je objavio i zanimljiv detalj da je fašistička komemoracija odgođena za nedjelju, 30. listopada, a organizator je Udruga Arditi d’Italia iz Ravenne (i taj grad je u regiji Emilia Romagna – op. A. Č.), a govor će održati Orsole Mussolini, nećak brata Benita Mussolinija. A u Republici Italiji kunu se, a među njima i nova premijerka Meloni, Matteo Salvini i Silvio Berlusconi, trojac koji voljom talijanskih birača došao na vlast! Kad k tomu dodamo da portret Benita Mussolinija još stoji u prostoriji u kojoj sjede premijerka Meloni i njeni postfašistoni!! TAJ PORTRET, KAKO SMO NEDAVNO OBJAVILI, STOJI 76 GODINA U ČUVANOJ RIMSKOJ PALAČI CHIGI!! (pod. A. Č.). Njihova je kletva, nadam se da sam dovoljno iznio podataka, da je FAŠIZAM U ITALIJI UVELIKE PRISUTAN! (pod. A. Č.). Međutim, stanoviti honorarni suradnik umaškog portala Tirtamola (nasiljudi-gentenostra) i koji nikada nije bio profesionalni novinar, 25. listopada 2022. objavio je kritiku “Što hoće postići Armando Černjul sa svojim kolumnama?” u kojem je istaknuo da je Giorgia Meloni dala obećanje da će surađivati s EU… Što će nego surađivati, pa neće valjda izolirati Italiju od Europske unije i Europskog parlamenta. To piskaralo iz Umaga nema pojma da je njezin zamjenik Antonio Tajani iz stranke Naprijed Italija bio predsjednik Europskog parlamenta. Štoviše u Europskom parlamentu su zastupnici Melonijine stranke. Ali stanoviti gospodin, bivši sekretar Općinskog komiteta SKH (čitaj komunisti) u Umagu i dogradonačelnik Grada Umaga pomiješao je lončiće i lupeta o politici. U Umagu, gdje živi kao umirovljenik, znaju veoma dobro da je promijenio više političkih stranaka, što znači da pripada velikoj skupini settebandira (to su oni koji nose sedam zastava!!). To su prevrtljivci kakvih u Hrvatskoj ima previše – ne znam točan broj, a to nitko ne zna – i takvi i slični unazadili su ovu Lijepu našu za najmanje trideset godina!

Talijanski arditi u Puli ubili četiri radnika i 34 ranili!

S obzirom da će se 30. listopada održati fašistička fešta – komemoracija u povodu 100-godišnjice “Marša na Rim”, biti će zanimljivo što će se događati. Uoči te komemoracije, a dan kasnije je blagdan Svih svetih ili Dan mrtvih (31. listopada) i može doći do sukoba fašista i antifašista, koji može završiti poražavajuće… Iako sam protivnik te fašističke udruge, ne bih želio da budemo svjedoci krvavog obračuna… Sve je moguće, jer velika većina od 60 milijuna stanovnika je protiv krvoprolića, kakva je bila u Puli za prvomajskog radničkog blagdana. Baš takvi arditi koji se pripremaju za fašističku komemoraciju, zajedno s policijom 1. svibnja 1920. u središtu Pule napali su oružjem oko 7 000 radnika, uglavnom socijalista i antifašista, mnogi su se razbježali po gradu, a četvoricu radnika su ubili i 34 ranili. Tog krvavog prvosvibanjskog blagdana prolivena je krv, ali 99 % povjesničara, publicista i novinara u Italiji nisu objavili ni jedan članak o tom fašističkom zlodjelu!! Ali, već sam bezbroj puta objavio da pišu o zločincu Titu, komunistima i partizanima. Što bi pisali talijanski mediji, kada o tome ne pišu desničarski, ultradesničarski i proustaški mediji!!! Ali ništa nisu bolji tzv. objektivni mediji… Evo, zagrebačka dnevna novina Jutarnji list, čije je glavni urednik Goran Ogurlić, mijenja mjesta novinara i glavnog urednika (prethodno je bio glavni urednik Večernjeg lista) kao čarape. To navodim radi toga, jer iako je Riječanin, 29. listopada na dvije stranice s fotografijama objavio je članak “ZLO PUŠTENO IZ BOCE PRIJE 100 GODINA” (nadnaslov Obljetnica Fašistički Marš na Rim 1922. godine) Inoslava Beškera, vječnog dopisnika iz Rima! Taj novinar s pet velikih hrvatskih nagrada i predavač na ŠEST FAKULTETA (pod. A. Č.) u Hrvatskoj i Italiji, u navedenu članku, uz ostalo, napisao je da su fašisti zapalili slovenski Narodni dom u Trstu 13. srpnja 1920., a NE ZNA DA JE TE ISTE GODINE, DANA I MJESECA ZAPALJEN HRVATSKI NARODNI DOM u PULI! (pod. A. Č.). No comment Jutarnji list, Inoslav Bešker i Goran Ogurlić!!!