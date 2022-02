Evropska parlamentarka Milanoviću: Dat ćemo sve od sebe da vam objasnimo kako BiH nije Hrvatska

Foto: EU

Evropska parlamentarka i zastupnica ispred njemačke stranke Zelenih Viola von Cramon prokomentarisala je izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića u kojoj on navodi da će se umiješati u izborni proces u Bosni i Hercegovini.

Milanović je nedavno ponovo loše govorio o BiH. Kazao je da ova država nikada neće ući u NATO jer je “nikakva”, ali još važnije rekao je da će raditi na tome da blokira izbore u BiH.

“Ako ne dođe do dogovora, onda se izbori ne bi trebali održati. Dat ću sve od sebe da se izbori ne održe”, kazao je Milanović.

Viola von Cramon je reagovala na Milanovićevu izjavu napisavši kako će “dati sve od sebe kako bi mu bilo jasno da BiH nije Hrvatska, nego nezavisna i suverena država koja može da odlučuje sama za sebe”.

🇭🇷 President says he’ll do his utmost for #BiH elections not to take place.

Well, we’ll do our utmost to explain him that Bosnia is not Croatia, but an independent and sovereign state that can make its own decision.

PS. Looking forward to the October elections in BiH. https://t.co/03Fwcmy6ZL

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) February 19, 2022