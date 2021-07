Feđa Dudić je vođa kojem bi pozavidio Fatih Terim!

Foto: Nadir Frlj

Klub koji iduće godine slavi 100. rođendan trebao je voljom političkih hijena biti ugašen i ugašen. Bez igdje ičega, protjeran i pregažen uspio je preživjeti. Nekima samo u lijepom sjećanju, dok su ga neki ponovo podigli na noge. Ovo šta danas proživljava Velež je čista renesansa. Uspjeli su Rođeni ujediniti Bosnu i Hercegovinu, pa i prostor bivše Jugoslavije.

Velež je uzrokovao neviđen tektonski poremećaj u fudbalskoj Evropi. U jedno takmičenje klubova upetljao je cijelu BiH, pa i region. Srca živih i duše mrtvih evo su uz Velež. Ima ih na milione. A priča je počela tako što su protiv Colerainea na teren istrčali momci koji su ginuli za svoj dres, grb, navijače pa i svoje dostojanstvo, sportsko i ljudsko. Ljudi su to nakon pet minuta utakmice prepoznali. A uz aut liniju bio je čovjek, Feđa Dudić, koji je te momke ujedinio, fantastično angažovao sve njihove potencijale, i tehničke i ratničke, i usmjerio ih ka uspjehu. A taj uspjeh je nešto što nam desetljećima izmiče, u svim segmentima društva, uz nedostatak samopouzdanja i samopoštovanja. Mnogi od onih u kojima je ovaj Velež probudio i pokrenuo nadu bili su i zaboravili blistavu istoriju kluba, tradiciju, velemajstore fudbala koje je dao taj klub, pa i sve ratne i poratne nedaće o koje se saplitao. Sve to je neko i svjesno brisao, neko i svojim nemarom. Odjednom, svima se ukazalo svjetlo na kraju tunela Salakovac, Crnaja i Ivan.

Feđa Dudić će definitivno postati veliko svjetsko trenersko ime. Već je ustvari. Od Veležovih igrača koji su bili rang druge lige napravio je vrhunske fudbalere za koje će se, gotovo sigurno, otimati respektabilni evropski klubovi. Dudić i njegov pobjednički mentalitet u samo par mjeseci iznjedrio je najljepšu i najhumaniju bosansko-hercegovačku priču. Nije tu više samo fudbal u pitanju. Ovo je više od toga. Samo par godina unazad Veležu je prijetilo gašenje. Danas su Rođeni s Feđom na čelu sjajna evropska priča. U sve to svoj rukopis duboko je utisnuo Feđa Dudić. Čovjeku je naprosto teško izabrati koje su to Dudićeve odlike i reference vidljivije u labuđem pjevu mostarskih Rođenih. Je li to njegovo znanje, umijeće da čita taktiku, da postavlja ciljeve koje neki drugi samo sanjaju, a on ih postiže. Mnogo je prvoklasnih karakteristika koje posjeduje ovaj fenomenalni fudbalski stručnjak. A njegovo vrijeme je tek nastupilo. Najbolja investicija Veleža u budućnosti bit će da klub zadrži Dudića. Bit će izazovno i teško, ali to naprosto moraju uraditi. Veležovog trenera već sada mnogi bi jedva dočekali kao selektora reprezentacije BiH. Dudića, sa svojom karizmom i znanjem sigurno čeka i taj izazov, no, poznajući ga, neće nigdje otići dok ne zaokruži ovu sjajnu, blistavu priču s Veležom. Fatiha Terima neko je davno nazvao imperatorom. Feđa ima njegovih manira kao vođa i jači je kao stručnjak kojem bi i sam Terim zavidio i aplaudirao. Naklonite se fudbalskom mađioničaru, Veležovom ser Alex Fergusonu – Feđi Dudiću!