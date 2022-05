Godišnjica Bitke za ranjenike: Hoćemo Titovo “Ranjenike ne smijemo ostaviti” pretvoriti u ovovremeni jezik

Foto: Arhiv

Antifašisti iz cijele regije danas u Jablanici obilježavaju 79. godišnjicu Bitke za ranjenike na Neretvi i 77 godina pobjede nad fašizmom uz spuštanje 79 karanfila u Neretvu, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti onima koji su dali svoje živote za slobodu.

Predsjednik SABNOR-a BiH Sead Đulić za Klix.ba je rekao kako se ovih dana mnogi pitaju zašto se stalno antifašisti sjećaju prošlosti i idu od spomenika do spomenika, polažući cvijeće i spočitavajući ih da su stalno u nekim dalekim godinama, jer kako naglašava ne razumiju i žive u neznanju.

“Nismo mi u Jablanici da bi se samo prisjetili te slavne bitke iz 1943. godine. Naravno, i zbog toga smo tu, ali mi smo u Jablanici da pričamo, inspirisani 1943. godinom, o 2043., o 2050., da pričamo o budućnosti. Nas zanima budućnost na temeljima najslavnije bitke u Drugom svjetskom ratu u okupiranoj Evropi. Nikad niko, do našeg Vrhovnog komandanta, nije rekao: ‘Ranjenike ne smijemo ostaviti!’ Nije to bila naredba vojnika vojnicima, bila je to naredba srca, bila je to naredba čovjeka ljudima. I nisu kalkulisali, nisu ostavili ranjenike, spasili su sve koje su mogli biti spašeni, probili obruč, prešli Neretvu i ušli sa pjesmom u istoriju. Ušli u vječnost”, kaže Đulić.

To je kako naglašava pokazatelj da samo oni koji ne znaju ništa, pitaju što idu u Jablanicu.

“Idemo da slavimo vječnost, da maštamo o takvoj budućnosti inspirisanoj na najboljoj tradiciji koju imamo. Hoćemo da pretvorimo, danas, ono Titovo: Ranjenike ne smijemo ostaviti, u ovovremeni jezik”, naglasio je Predsjednik SABNORA-a BiH.

To znači, kako objašnjava, “Ne smijemo se odreći slabijih, ne smijemo se odreći manjina, ne smijemo se odreći marginaliziranih, ne smijemo se odreći siromašnih, a sve nas je više”.

“To je danas Titovo: Ranjenike ne smijemo ostaviti. Ako to uradimo, imaćemo društvo socijalne pravde, imaćemo društvo jednakosti, imaćemo društvo slobode na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. A onda ovi koji su se infiltrirali u sve pore vlasti i uništavaju nam i sadašnjost i budućnost prekrajajući prošlost, neće biti među nama, biće tamo gdje im je mjesto, na smetljištu historije”, kaže Đulić za Klix.ba

Poručio je kako se ne smije zaboraviti da su državnost Bosne i Hercegovine, nakon vijekova tlačenja, ostvarili i ustanovili antifašisti.

“Vratimo se toj antifašističkoj tradiciji iz 1943. godine i 1944. godine, sa našeg Prvog i Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu i Sanskom Mostu. To su nam korijeni. Antifašisti su tamo stvorili modernu Bosnu i Hercegovinu”, podsjetio je Đulić.

Referirajući se na taj period kaže kako su današnji vlastodršci sve to pokrali, osiromašili i još narod i dalje dijele.

“Antifašizam to mora savladati. Danas je fašizam kada govorimo Mi i Oni, kad govorimo o dvije škole pod jednim krovom, kad govorimo o brojnim novim granicama unutar države, ali i o prekrajanju spoljnih. To je fašizam. Danas i ovdje jesmo da se tome suprotstavimo, da se udružimo, da ojačamo. Ne smijemo se dijeliti. Pojedinci, grupe, udruženja, svi u antifašistički stroj kao 1943. godine ovdje na Neretvi.Tad će biti Bosne i Hercegovine, tad će biti budućnosti. Do nas je. Ne smijemo više šutjeti. Danas nam često kažu: Ne mogu ja javno reći podržavam vas, ostat ću bez posla. Pa šta, ostani bez posla, na Neretvi, Sutjesci i inim mjestima širom ove zemlje i one mnogo veće ljudi su ostajali bez života zbog nade, zbog vjere u bolje. Šta je jedan posao i neka platica ako mislimo na djecu, na unuke i na budućnost” poručio je Đulić.

Za san o budućnosti kako dodaje Jablanica i bitka na Neretvi su pravo su mjesto za nadahnuće.

Obilježavanje 79. godišnjice “Bitke za ranjenike na Neretvi” i 77. godina “Pobjede nad fašizmom” organizirali su SABNOR BiH, OO UABNOR Jablanica, Društvo “Josip Broz Tito”, Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” iz Jablanice i Općina Jablanica.

Odavanju počasti svima onima koji su dali svoje živote za slobodnu zemlje uz polaganje vijenaca i cvijeća učestvuju mnogobrojne delegacije antifašista iz BiH i regiona, kao i predstavnici političkih stranki i drugih udruženja koja baštine antifašističku tradiciju na ovim prostorima.

