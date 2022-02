Govor za planetu

Dugo je svijet čekao na ove riječi.

“Evo, ja vas gledam u oči. Vi nećete vidjeti naša leđa. Vi ćete vidjeti naše lice. Svi smo ovdje. Naša vojska je ovdje… Svi smo ovdje u odbrani naše nezavisnosti, u odbrani naše zemlje i tako će ostati. I, vi nećete osvojiti ovu zemlju…”

Piše: Fuad Đidić

Ovo su riječi predsjednika Ukraine, V. Zelenskog koje je, samo nekoliko sati uoči potpune invazije njegove zemlje od strane ruske vojne armade, poslao novom “Hitleru Europe”, ruskom predsjedniku Putinu.

Bila je to hrabra video poruka snimljena u Kijeva u noći, 25.2.2022. god. u kojoj smo Zelenskog vidjeli u punoj vojnoj spremi sa kacigom, ratnom uniformom i prslukom kako u jednom dramatičnom trenutku, dok se grad trese pred moćnim gusjenicama dolazećih ruskih tenkova i borbenih vozila, sa ulice šalje Putinu poruku, negdje duboko sakrivenom na neidentifikovnoj lokaciji, pod paranoidnim strahom od virusa, usamljenim i očigledno u kontaktu sa vrlo malim brojem svojih prvih saradnika. Ovaj veliki kontrast liderstva, taj kontrast slobode i hrabrosti u trenutku početka rata sa neslobodom i kukavičlukom bunkera; te njegove riječi, taj čin hrabrosti bez presedana, koje je mogao čuti ovaj i ovako demoralizirani svijet Zapada, bile su posve sigurno, lekcija za taj svijet, ali što je puno važnije i prekretnica u odbrani i opstanku Ukraine.

Na njih smo čekali toliko dugo.

Vjerujem, da će ovaj čin neustrašivosti lidera, pred jednim podbuhlim diktatorom “sitnih očiju i kratka pogleda” koji sjedi na najvećem nukleranom arsenalu ove planete, još dugo ostati inspiracija i nadahnuće i svim onim malim narodima i zemljama nad čijim opstankom se nadvijaju gusti oblaci i crne prijetnje opstanka.

Vjerujem da će taj govor, na isti onaj način, kao što su riječi Čerčila ili De Gola nekada, u klaonici svjetskog rata, dugo ostati da živi kao snaga, kao gorivo koje potpaljuje moralnu snagu miliona, koje ohrabruje i daje smisao cijeloj njegovoj borbi i žrtvi.

Zelensky je znao iskoristiti jednostavne riječi, kako bi u trenucima potpune neizvjesnosti, oblikovao poruku visoko simboličke vrijednosti. Zbog toga njegov govor upravo i zaslužuje poredbu sa riječima Čerčila i De Gola što je dosada uopšte bilo nezamislivo u modernoj Evropi poslije II svjetskog rata.

Simbolizam u danima rata je od posebne važnosti. Samo pravi i veliki lideri dobro razumiju vrijednost odlučnog i rezolutnog jezika, snagu jednostavnih i tečnih riječi, koji u momentima mraka i opšteg beznađa, podstiču moral i podiže borbeni duh naroda.

Zelensky je progovorio takvim jezikom koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Govor koji je treptio i prodirao u srca.

“Ostajem u zemlji i ako umrem umrijet ću sa svojim vojnicima”.

On je bio potpuno svjestan opasnosti koja ga čeka. Građanima Ukraine u jednoj drugoj video poruci poručio je :” Ja sam glavna meta ruske vojske.. ja u sebi nosim utjelotvorenje života i opstanka nezavisnosti ove zemlje…”

Kada se 24. februara obratio liderima EU u Briselu kazao je: “Ovo bi moglo biti zadnji puta da me vidite živog…“ A, samo dan kasnije Zelensky je odbio američku ponudu sigurne evakuacije iz Kieva riječima koje već postaju historija “Meni ne treba vaša vožnja, meni treba municija i oružje”.

Koji šamar, koja hrabrost u trenucima kada zemlja vapi za podrškom svijeta. Upravo tog svijeta kojem je Zelensky prebacivao “ostavili ste nas same”, “kasnite..” “samo iz daljine posmatrate stradanje I borbu ove zemlje” I vjerujete kako će te na kraju pronaći neku formulu mira sa režimom opijenim idejama o povratku velikog carstva sa smetljišta povijesti.

Tako su ove riječi od Zelenskog preko noći, napravile globalnu ikonu, planetarni simbol dostojanstva i hrabrosti, časti i stoicizma u predvečerje jedne nezamislive ratne oluje i stradanja.

Svijet je zadrhtao pred veličinom opasnosti I izazova.Ali, svijet je i odahnuo. Konačno. Da se neko suoči. Da neko ovim zadriglim u vlasti i sili, opijenim prekrajanjem granica, oduzimanjem života i nade Drugima, da im neko konačno kaže – dosta je. Mi smo tu i mi imamo snagu da se suprotstavimo. Da vratimo dignitet i snagu riječi koje ste vi obesmislili i da vratimo hrabrost, da vratimo vjeru u državništvo kojeg ste vi decenijama i decenijama svoje beskonačne vlasti i vladanja uništili, obesmislili i ispraznili od svakog sadržaja i svrhe. Da povratimo nadu u govor, da vratimo smisao stoicizma kojeg živimo.

Ovo su riječi koje danas potresaju planetu. Tlo ovog svijeta fundamentalno drhti pod našim nogama. Sprema li se rat globalnih razmjera. Slijede li planetarne katastrofe. Pred našim očima u ovim trenucima dok se vode presudne i strašne bitke za jednu zemlju, razobličava se velika “Putinova internacionala zla”. Pod pritiskom svijeta, pod pritiskom duha kojeg je pokrenuo Zelensky odlaze, mijenjaju preko noći svoje politike zla, svoj narativ, lideri kao što su Orban, Janša, Vučić, Dodik, Milanović, Čović … Svijet ulazi u novu transformaciju. Nad ovim upokorenim i demoralisanim svijetom lebde riječi Zelenskog “Ne bojimo vas se više…” Oslobađa se energija miliona izmrcvarenih, izdanih, prevarenih onih koji su bili prozvani kao “otpad civilizacije”.

Jednostavni govor Zelenskog mijenja filozofiju naše porobljenosti. Kada vas izdaju kada vam prijete, kada vas ponižavaju, kada vas pljuju… pokažite lice, gledajte im u oči. Budite neustrašivi. Zelensky je dotakao našu traumu, on je dotaknuo jedno veliko podzemno more ovog naroda koji je vjerovao kako je najvažniji čin njegovog opstanka “umirivanje”, “zadovoljavanje apetita dobro naoružanih”, “neprekidno žrtvovanje”, “odricanju i uzmicanje od zemlje, od njene povijesti, tla, sjećanja…” “potpisivanja sporazuma o miru po svaku cijenu i lažna ohrabrenja kako su to tobože, potezi velikih državnika.

Moram priznati Zelensky je lider u kojeg samo prije nekoliko dana nismo vjerovali. Izabran na izborima 2019 god, bez prethodnog iskustva političara I lidera, glumac, komičar koji je do tada glumio predsjednika i nije ostavljao utisak lidera koji impresionira i obećava. Teško je bilo povjerovati da će takav čovjek umjeti povesti zemlju od preko 40 miliona ljudi kroz najveći rat na tlu Europe od 1945 godine.

Ali, historija je paradoks. Svijet ne mijenjaju, svijet ne inspirišu oni koji vladaju decenijama I decenijama, oni vječni I nezamjenljivi. Povijest je pokazala da novi svjetski duh nose upravo oni izvan sistema vlasti, upravo oni hrabri, neustrašivi, oslobođeni, autsajderi.

Treba znati da Zelensky nije ponikao niti je rastao pod okriljem bilo koje političke stranke, on nije robovao niti jednom partijskom činovničkom aparatu kako bi se na kraju domogao državne vlasti. I upravo zbog toga, zbog takvog stasanja izvan svijeta partijskog poslušništva i pokornosti vjerujem da je stepen njegove transformacije bio tako snažan, odlučan i nepobjediv.

Zelensky se promijenio preko noći. Zašto! Zato jer je imao snagu, imao je instinkt da je u pravom momentu osjetio svoj narod. Da osjeti njegov pravi puls da se saživi sa njegovim težnjama, otvorio njegovu traumu koja traje decenijama. On je Jevrej i potiče iz dijela Ukraine gdje se govori pretežno ruski jezik i upravo kao pripadnik ove manjine ( govoreći riječima Bosne -“ostalih”) uspio je pogoditi dušu naroda, uspio je objediniti cijelu zemlju u jednoj težnji i želji za neovisnošću i opstankom u slobodi.

Duboko je neizvjesno koliko dugo i da li će Ukraina moći izdržati napade najjače vojne armade svijeta. Neizvjesno je također, da li će Zelensky nastaviti biti u ulozi lidera ove velike zemlje u ulozi u kojoj nema probe. On je centralna meta ruskih vojnih snaga. Sve je u ovom trenutku moguće. Kao što je moguće da Zelensky bude eliminisan. Ja ne mogu na to pomisliti. Mi držimo palčeve za njega. Uz njega su milioni onih čiju je traumu on dotakao svojom neustrašivosti.

I još jednom poslušajmo ove njegove riječi:

“Kada nas budete napadali vidjet će te naša lica”