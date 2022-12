Grupa europarlamentaraca traži da sredstva EU za RS ostanu zamrznuta

Foto: Arhiv

Grupa europarlamentaraca uputila je pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen o potencijalnom odmrzavanju sredstava EU za RS pri čemu je izrazila zabrinutost o tim navodima i zatražila da finansiranje prema RS-u ostane suspendirano sve dok njeno rukovodstvo ne pokaže ozbiljnu promjenu kursa.

Osmero europarlamentaraca je u svom pismu navelo da je odluka o zamrzavanju ovih sredstava pokazala političko vodstvo i hrabrost te su istakli da je u potpunosti u skladu sa vladavinom prava i uslovljavanjem koje je toliko potrebno da se ožive i unaprijede procesi proširenja zemalja Zapadnog Balkana. Oko 600 miliona eura IPA III finansija – uključujući ulaganja za drumske i željezničke veze na Koridoru V – trenutno je zamrznuto, zbog opasne secesionističke politike entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koja direktno šteti suverenitetu zemlje i to je proEU budućnost.

“Komesar Várhelyi je prošle sedmice posjetio Bosnu i Hercegovinu i sastao se, između ostalih, sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom, nakon čega je ovaj u medijskim istupima ustvrdio da je postignut dogovor oko nastavka finansiranja entiteta RS. Kako komesar nije negirao izjave u AFET komitetu Evropskog parlamenta na direktno pitanje, dozvolite nam da direktno pribjegnemo vama”, stoji u pismu.

We received concrete signals that @OliverVarhelyi discussed with Dodik the resumption of the frozen €600 million of EU funds to the RS.

Giving up this financial leverage would be a huge strategic mistake. With a broad coalition of MEPs, we ask @vonderleyen to intervene. pic.twitter.com/22tEJQswrA

— Tineke Strik (@Tineke_Strik) December 12, 2022