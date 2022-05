Hadžikadić: Sve opcije su otvorene

Foto: F.K.

Na predizbornoj tribini Platforme za progras u Oslu zamolio sam profesora dr. Mirsada Hadžikadića da prokomentariše optužbe pripadnika pojedinih stranaka i njihovih medijskih govornika da je on mogući preletač i da bi njegova eventualna kandidatura za člana predsjedništva mogla oduzeti glasove i tako poboljšati šanse drugih kandidata, posebno onih iz nacionalističkih opcija.

– To je nešto što se protura od strane građanskih stranaka da bi ugušili bilo kakvu novu ideju. Ja tome ne pridajem neku važnost, jer smo svojim dosadašnjim radom i djelovanjem pokazali da nikada nismo podržali SDA recimo, niti smo radili s njima. A 2018., na izborima je bio kandidat i Fahrudin Radončić, dobio je više glasova nego ja, pa ipak nije optužen za to neko „uzimanje“ glasova.

Međutim, ja ću nastojati, u svakom slučaju, da pomognem da ova opozicija bude iskrena opozicija i ukoliko nam dozvole da učestvujemo u definisanju i kreiranju programa i ciljeva i njihovih izvršenja, ja ću uvijek nastojati da učinim ono što je najbolje u interesu Bosne i Hercegovine i te građanske opcije! Ali ne zbog toga što to neko traži ono hajde Mirsade povuci se pa da mi možemo proći, nego dajte nam garanciju da će njihovo buduće djelovanje biti iskrena promjena. U ovom trenutku je te iskrenosti ne vidim. To ne znači da se, kroz razgovor ne može doći do saglasnosti!

– Dakle, Vi, profesore Hadžikadić držite otvorenom i mogućnost za eventualno povlačenje Vaše kandidature?

– Da, ali samo ukoliko se principi „Platforme za progres“ implemetiraju u buduće dogovore. Moramo doći da toga da povjerujemo da je naša žrtva, opravdana i u interesu Bosne i Hercegovine. Ja sam otvoren za sve razgovore i sigurno ću uraditi sve što se pokaže da je u korist Bosne i Hercegovine. Dakle, ako nas ubjede da je naša žrtva, to jest odustajanje kandidature opravdana i ako nas ubijede u svoju iskrenost, ja ću to uraditi. I do sada sam pokazao da je interes države BiH uvijek najvažniji!

Inače, tribine “Platforme za progres”, odnosno koalicije okupljene oko grupe “Država” u Oslu i Trondheimu su dio turneje po Skandinaviji, a organizovali su ih aktivisti ove partije.

U Oslu, uz prisustvo nekolicine simpatizera i radoznalih, u fokusu je bio angažman i učešće ove stranke na predstojećim izborima.

Tokom svojih izlaganja predstavnici „Platforme za progres“ a i koalicije „Država“ istaknuto je da je veoma važno da se naši koji žive van granica BiH politički angažuju i iziđu na izbore. Učešće dijaspore je veoma važno na svim izborima, jer sama riječ „dijaspora“ znači da su svi oni koji su bili prisiljeni napustiti svoju domovinu dio Bosne i Hercegovine!

Jedno od pitanja je bilo i o tome gdje se svrstava „Platforma za progres“, odnosno koalicija „Država“ kojoj oni pripadaju. Ovo posebno u svjetlu da su najavili da će imati svoje kandidate za sve funkcije.

– Mi, dakle „Platforma za progres“ i svi oni okupljeni oko političke grupacije „Država“ pripadamo političkoj opciji širokog centra i centra ljevice, kazao je Mirsad Hadžikadić u svom obraćanju. Nama je prirodno da koaliramo sa građanskim strankama, ali samo sa onim strankama koji iskreno podržavaju naše principe, a oni su jasni: država, znanje, poštenje, mladi i odgovornost. Siguran sam da nikada nećemo koalirati sa nacionalistima, ma šta to značilo i fašistima. Ja znam da postoji dosta stranaka koji podržavaju principe o kojima smo govorili, odnosno, znam da u mnogim strankama postoje ljudi koji podržavaju principe „Platforme“!

Posebnu pažnju je privuklo i izlaganje Jusufa Arifagića, potpredsjednika “Platforme” odnosno njegove ideje o investicijama i mogućem ekonomskom razvoju, koje proizilaze iz njegovog bogatog iskustva!