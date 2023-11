HDZ-ov ravnatelj bolnice izbacuje ljude na ulicu

Foto: N1

Dobro poznat javnosti ravnatelj Sisačke Opće bolnice Tomislav Dujmenović u jeku priprema za prijenos vlasništva Županijske bolnice „dr. Ivo Pedišić„ Sisak od 01.01.2024. pod Beroševom reformom organizacije zdravstva u okrilje države nakon 20 godina Dujmenović bez ikakvog pisanog obrazloženja izbacuje dvije obitelji na ulicu. U razgovoru sa najmoprimcem, koji želi ostati anoniman, pokušali smo doznati razloge naprasnog dopisa kojim se obavještava da Opća bolnica više nema namjeru produžavati ugovore sa postojećim podstanarima već da do 31.12.2023. stanove predaju vlasniku u posjed oslobođene od osoba i stvari. No, priča je kompliciranija nego što izgleda na prvu naime.

“Stan sam dobio prema zakonu o napuštenoj imovini na području od posebne državne skrbi. Stan je zbog ratnog djelovanja bio doslovno razoren bez vanjskog zida, prozora, vrata, podova, zidova,i nstalacija. Gospođa koja je živjela u njemu isti je napustila i 1995. otišla u Srbiju gdje je i preminula. Podnio sam prema zakonu o napuštenoj imovini Zahtjev za dodjelom nekretnine u Petrinji koja je veličine 21 m2 i devastiranu pa nikome nije bila primamljiva za useliti. Ugovor ispred grada mi je uručio tadašnji gradonačelnik Pejo Trgovčević uz suglasnost Specijalne bolnice za kronične bolesti Petrinja jer, iako je zgrada građena 1975. godine iz društvenog samodoprinosa, bila je rezervirana za djelatnike tadašnjeg Medicinskog centra koji se kasnije podijelio na Specijalnu bolnicu i Dom zdravlja Petrinja. Podigao sam kredit i stan obnovio kako bih u njemu mogao i živjeti dostojno i znajući da nikome stan nisam oteo ili uselio u nečije vlasništvo. Idila je trajala do famozne reforme zdravstva i prvog pripajanja bolnica kada Specijalna bolnica za kronične bolesti prelazi u vlasništvo Opće bolnice Sisak i na temelju toga bolnica sudskim putem traži da joj se odobri upis nad stanovima pa tako i na moj. Godine 2014. Općinski sud u Petrinji donosi pozitivno Rješenje na postavljeni zahtjev bolnice i tu se mijenja vlasnička struktura. Najmoprimci koji su imali ugovore sa gradom prisiljeni su potpisati nove sa bolnicom uz obećanje da ih se neće deložirati niti dirati već da će, ako i kada budu prodavali stanove, sadašnji najmoprimci imati prvenstvo otkupa. Ugovori su se produžavali svake godine od 2015. za tekuću godinu i do 24.10.2023. nitko nije mogao niti pomisliti da slijedi šok. Preporučenom poštom dobivamo obavijest da nam se od 31.12.2023. do kada vrijedi postojeći ugovor isti više neće produžavati već se pozivamo kao najmoprimci da stanove oslobođene od osoba i stvari predamo najmodavcu odnosno Općoj bolnici Sisak. Nazvao sam po zaprimanju dopisa pravnicu na telefon koji je bio naveden u dopisu no na izričiti upit zašto nam se nakon 20 godina naprasno donosi odluka da nam ugovori neće više produžavati, odgovor nisam dobio. Osim da se nema namjeru raspravljati. Na opasku da je u taj stan uloženo dosta financijskih sredstava, da živimo tu 20 godina i da nas kao pse izbacuju na ulicu, da sam u međuvremenu zbog teške bolesti i invaliditeta morao otići u invalidsku mirovinu i da hoću nemam za podstanarstvo naročito danas kada u Petrinji nakon potresa nema nekretnina za iznajmljivanje, a i ako se pronađe koja, cijene su iste kao i za najam stana u Zagrebu jer su se ljudi polakomili i iznajmljuju isključivo radnicima za cijenu od 500 eura po krevetu. Kao da nam rat i potres nisu donijeli dovoljno patnje već se međusobno eliminiramo.”

Na pitanje što i kako dalje, gdje se vidi, sugovornik u suzama odgovara da je sve što ima ovih 21 metar kvadratni, sva imovina i da bi sav život trebao potrpati u kartonske kutije i vreće i otići na ulicu jer nema gdje, nema obitelji, nema rezervne solucije.

“Bolnica Sisak odbija bilo kakav dijalog, objašnjenje, samo prijete zaštitom svoje imovine pravnim sredstvima. Pa Dujmenoviću gdje će ti kršćanska duša, imaš li morala i socijalne osjetljivosti uopće imaš li dušu, topli dom znam da imaš. Ti znaš gdje ćeš sjesti za stol kada iz uredske fotelje dođeš kući, jer ti imaš kuću i krevet, a meni si uzeo dostojanstvo. Sjeti se ovoga što si napravio ljudima kad se prekrižiš na nedjelju svetu. Sjeti se da si dao stan i gradskom uhljebu koji bi trebao živjeti u stanu ispod mene na račun potresa ali ne živi jer ima kuću, sjeti se i da je kršćanski od tebe ne dati otkaz medicinskom tehničaru koji je na testiranju bio pozitivan na opijate na radnom mjestu ali i dalje radi sa narkoticima, vrlo je kršćanski od tebe jer u nedostatku bolesničkog kreveta ispraznio si ordinaciju interniste i tu stavio krevet za doktoricu koja radi u bolnici. Petrinja je mala i svako svakog poznaje i sve se doznaje. No batina ima dva kraja ti držiš jedan no Svevišnji na koncu drži drugi”. Riječi su to čovjeka koji je imao malo ali dosta, koji će za malo manje od dva mjeseca postati beskućnik pred najveće kršćanske blagdane jer u socijalnoj državi neki su socijalniji od drugih naročito kada se moralnost dovodi u pitanje.

Tomislav Dujmenović postaje poznat široj javnosti kada su u javnost procurile fotografije dviju starica koje leže zajedno u bolničkom krevetu na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Ravnatelj je iz redova HDZ-a.

Bio je član HSP-a dr. Ante Starčević te je 2014. trebao biti i njihov kandidat za župana, no na kraju su podržali HDZ. Godinu kasnije sudjelovao je na konferenciji na kojoj je predstavljena koalicija s HČSP-om. Šef navedene stranke sastavio je obrazloženje sklapanja koalicije, a dokument je završio ustaškim pozdravom “Za dom spremni”. Dujmenović je potom na upit novinara izjavio da je ZDS “stari hrvatski pozdrav”, ali i da je riječ o pozdravu koji izaziva kontroverze te da ga osobno ne koristi. Malo je muljao i sa imovinskom karticom pa tako je debelo snizio vrijednost svoje imovine. Na čelo sisačke bolnice došao je 2016., a po struci je urolog.

U najnovijoj imovinskoj kartici stoji da mu je mjesečna neto plaća 3034.97 eura, bruto 4490 eura, uz to ima i dodatan prihod kao sudski vještak pa je na godišnjoj razini dodatno zaradio 2000 eura. Suvlasnik je kuće s okućnicom u Sisku ukupne površine 1002 kvadrata čiju je vrijednost procijenio na 66.361 euro. Ima i apartman na moru pa tako navodi da posjeduje apartman u Malinskoj od 43,32 kvadrata koji je u imovinskoj procijenio na 59.725 eura, a kupljen je bankovnim kreditom. Njegova supruga kupila je na kredit stan u Zagrebu veličine 49,49 kvadrata koji je u imovinskoj procijenjen na tek 61.848 eura. Nalazi se u katastarskoj općini Klara gdje se stanovi prema podacima iz oglasa na Njuškalu prodaju za minimalno 2000 eura po kvadratu.

Supruga mu je ujedno i vlasnica automobila Volkswagen T-Roc iz 2018. čija je vrijednost u imovinskoj procijenjena na 9.954 eura. Pregledom oglasa na Njuškalu ta se marka automobila iz 2018. prodaje za 20.000 do 23.000 eura.

Dujmenović posjeduje 49.000 eura ušteđevine, za što navodi da je stekao od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada.

Od Udruge blagajne uzajamne pomoći radnika zaposlenih u zdravstvu i umirovljenika iz zdravstva lani je uzeo pozajmicu od 5.309 eura s nula posto kamate, s otplatom na dvije godine, a rata mu je 221 euro.