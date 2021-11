Husić: Elektroprivreda je odbila prijedlog rudara koji je dogovoren na protestima

foto: Avaz.ba

Predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić u razgovoru za Klix.ba je kazao da je ono što je dogovoreno drugog dana protesta jučer stavljeno na papir, a danas već odbijeno jer nije prihvatljivo predstavnicima Elektroprivrede BiH.

Husić je u razgovoru za Klix.ba obrazložio posljednje aktivnosti Sindikata na rješavanju krize u rudnicima u Federaciji BiH i ostvarenja prava radnika uposlenih u rudnicima u koncernu Elektroprivrede BiH uz obrazloženje da su bili spremni održati pregovore, da su ih čekali od 18. do 23. novembra te da je drugog dana protesta manja delegacija održala razgovor s ministrom Nerminom Džindićem.

Interesantno, javnost sada saznaje da su tokom protesta predstavnici rudara ipak pregovarali sa federalnim ministrom Džindićem.

“Drugog dana protesta obavili smo razgovor s ministrom energetike i rudarstva Nerminom Džindićem i usaglasili određena pitanja kada su u pitanju naši zahtjevi. To smo jučer stavili na papir, dostavili predstavnicima Federalnog ministarstva energije i rudarstva na uvid i informacija koju smo dobili je ta da ni to nije prihvatljivo predstavnicima Elektroprivrede”, kazao je Husić.

Tražili su da je važenje kolektivnog ugovora i pravilnika o radu neupitno do isteka važenja ovog kolektivnog ugovora, a to je 30. april 2022. godine, da se usaglase stvari za novi kolektivni ugovor do 1. maja i da se u istom paketu usaglasi jedinstven pravilnik o radu u rudnicima i pravilnik o radnom učinku koji će stupiti na snagu s kolektivnim ugovorom od 1. maja naredne godine.

Sinan Husić

U Elektroprivredi, kako kaže, Husić ne žele čuti o tome te žele nastaviti s primjenom akata koji nisu u skladu s kolektivnim ugovorima i nisu proizvod socijalnog dijaloga.

“U Elektroprivredi BiH ne žele preuzeti ni obavezu da će s menadžmentima rudnika osigurati uslove za penzionisanje radnika u svim rudnicima u sastavu koncerna koji u toku 2022. godine ispune uslove za penzionisanje. Tražimo da predstave i plan i program o uvezivanju staža rudarima”, dodaje Husić.

Naglasio je da žele pregovarati, ali da u Elektroprivredi BiH žele da pregovaraju na taj način da rudari prihvate ono što oni ponude.

“Ubjeđuju nas da je 850 KM manje od 570 KM i da je 20 posto od 850 manje od 20 posto od 570 KM”, kazao je Husić u razgovoru za naš portal.

Pojasnio je da su izdajnici u pojedinim rudnicima spremni potpisati ugovore i za manju cijenu uglja nego su je prodavali 2020. godine te da su oni usaglasili da cijena uglja treba biti veća za 20 posto u odnosu na 2021. godinu.

“Pozvali smo predsjednika DF-a da objasni radnicima u rudnicima zašto ne može biti smijenjen generalni direktor Elektroprivrede. Direktor rudnika Kreka je proizveo haos, proizvodni rezultati su katastrofalni, devastirao je međuljudske odnose u rudniku, jednostranim odlukama, a koje se tiču životnog standarda je napravio katastrofu”, izjavio je Husić te dodao:

“Jučer je izdao nalog nadležnoj službi Kreke u Tuzli da formira krivičnu prijavu protiv predsjednika sindikalne organizacije Kreke jer je imao aktivno učešće u radničkoj borbi za radnička prava. Na depou TE ima 1,5 -2 tone uglja i on ne devastira energetski sektor već ga devastira predsjednik sindikata Kreke koji je sa svima nama stao u zaštitu prava radnika.”

Rudari u FBiH tražu poštivanje akata koje je potpisala Vlada FBiH, pravilnik o radu za koju su u EP BiH dali saglasnost, a otvoreni su i za pregovore oko novog kolektivnog ugovora koji treba biti na snazi od 1. maja.

Na kraju razgovora Husić je kazao da će večeras ispred kapija rudnika biti organizovani skupovi podrške članova porodica rudara i drugih građana.

“Danas smo u obraćanju javnosti pozvali članove porodica radnika u rudnicima u gradovima gdje imaju rudnici da se spontanim skupom od 18 do 19 sati pred kapijama i direkcijama rudnika pruži podrška rudarima, a u Tuzli i Kaknju to neće biti pred kapijama pogona već pred direkcijama rudnika od 18 do 19 sati”, zaključio je Husić.

