Hvalite me usta moja! Kada čujete tu zajebanciju u Dalmaciji tada znate da je upućena nekom tko sebi uspješno pripisuje riješene zadatke,a neuspjeh obično pripisuje vanjskim faktorima. Atribucija u vlastitu korist, rekli bi stručno, i hvalisavost je obično dobar znak nekompetentnosti. Bolji nikada nećete naći. Hvale se usta našeg premijera u zadnje vrijeme gdje god stigne i kada ga bilo što pitaju. Na konkretna pitanja već odavno Andrej Plenković ne daje jasne odgovore već nam isporuči dozu hvalisanja svojim navodnim uspjesima, i ako malo bolje analiziramo drugi ešalon njegova HDZ-a koji medijima isporučuje besmislice, izgleda da je hvalisanje postalo naputak. Svojevrsna matrica. Nije zbilja jasno u modernoj psihologiji kako jedan čovjek koji bilježi neuspjehe na ama baš svim poljima i čiji ljudi su ili po zatvorima ili se nad njima provode ozbiljne istrage, uspijeva sa tolikom lakoćom i mirom sebe stalno prikazivati kao sposobnog, a svoju Vladu kao najuspješniju u hrvatskoj povijesti?

Nije jasno,ali je naravno moguće u Hrvatskoj, zemlji svakojakih čuda, u kojoj ne zaboravimo i po najnovijim analizama HDZ ima stabilnih 28 posto među biračima i da dan danas budu izbori. Tu tajnu znanost pokušava razjasniti već godinama, i oni slični meni koji u Andreju Plenkoviću ne vide ništa doli nesposobnosti i nekompetencije skloni su vjerovati da smo i na izborima, kao uostalom i u svemu drugome, prevareni, pokradeni i prevedeni žedni preko vode. Zašto bi u konačnici jedna stranka koja je osuđena kao kriminalna organizacija, koja je umiješana u sve što ima predznak krađa i korupcija, jedino u izborima bila fer i poštena? Zašto bi jedino u izborima, dakle u najvažnijem segmentu opstanka, ta kriminalna vrsta imala nultu toleranciju da se bilo što nečasno ili nelegitimno radi ili petlja oko izbora?

Andrej Plenković kada se hvali ne spominje rezultate prošlogodišnjeg Popisa stanovništva, i ne spominje ih zato što je Hrvatska u posljednjem desetljeću, a šest godina pod njegovom vlašću, ostala bez više od 400 tisuća ljudi, mahom mladih ljudi, mladih obitelji. Kada se hvali, Andrej Plenković ne spominje potpuni slom sigurnosnog sustava, kao i potpuni debakl države i njenih institucija oko mladih koji vidimo iz dana u dan proizvode više užasa nego li korpus njegovih ministara zajedno. Andrej Plenković kada se hvali ne kaže da je i jedna od posljedica depopulacije i nejednakost u pogledu vrijednosti glasova u pojedinim izbornim jedinicama, posebno u Slavoniji zbog čega je Miroslav Šeparović ovih dana skrenuo pažnju na samu ustavnost budućih izbora.

Andrej Plenković, kad se hvali, neće vam kazati kako HDZ taj problem misli okrenuti u svoju korist, barem što se izbora tiče, što znači da Andrej Plenković neće ostaviti izborne jedinice teritorijalno iste, ali sa manjim brojem zastupnika, točnije da se isti biraju recipročno po sadašnjem stanju glasačkog tijela. Andrej Plenković kada se hvali neće vam kazati kako je sadašnja administrativno teritorijalna struktura i zamišljena na način da HDZ-u donosi sigurnu bazu od 20 posto glasova koju čine pretežno oni koji za HDZ glasaju ili iz koristi, ili što moraju. Taj model, a to vam uvaženi premijer nikako neće reći, upravo je u tehničkom pogledu ustrojen da isključivo HDZ-u donosi ključan broj mandata koji dolaze isključivo iz ruralnih sredina u kojima više mladosti praktički i nema, ali ima glasača HDZ-a što je daleko bitnije.

Hvalite me usta moja, nikako vam neće objasniti zašto drsko i na sebi svojstven bahati način minorizira ovih dana taj problem, kao što daje tim načinom sebi i svojim mudrijašima dovoljno vremena da smisle kako da kozmetički promjene model koji bi u suštini ostao za njih isti. To naravno neće biti teško, jer Hvalite me usta moja ima sasvim dovoljno zahvalnih ruku u Saboru koje će se podignuti za još jednu prevaru koja nas čeka za dvije godine. Izbori u Hrvatskoj nikada nisu bili ni fer niti korektni.

Upravo zbog ovih činjenica koje je Popis stanovništva tako uspješno razotkrio. Bahatost i drskost Andreja Plenkovića, poznatijeg kao „Hvalite me usta moja“, daje vjetar u leđa drugom ešalonu koji ovaj put u vidu Maria Kapulice o istoj temi kaže kako se sigurno neće uzeti škare i prekrajati izborne jedinice kako kome padne na pamet, i kako bi netko ( tko nije u HDZ-u) dobio mandat više. Okupljenim novinarima Kapulica je u maniri svog šefa pojasnio kako na Predsjedništvu HDZ-a nije bilo ni riječi o promjeni izbornih jedinica, te je dodao i kako se toi pitanje neće politizirati, daleko bilo svesti na uskogrudnu stranačku matematiku.

Zašto bi naravno itko pametan dao, sad lupam, jedan mandat više gradu Zagrebu u kojem kao i u Splitu, Rijeci ili bilo kojem većem gradu u Hrvatskoj neće dobiti HDZ, kada možemo kao i do sada, imati svoje vjerne izborne jedinice u kojima istina više nema dovoljno ljudi, ali ima dovoljno HDZ-ovih kandidata. Hvalite me usta moja će samo odmahnuti rukom i kazati vam kako su to sve konstrukcije oporbe iza koje stoji ruska obavještajna služba i insinuacije medija koji nažalost nisu pod njegovom kontrolom. Kako bilo, Andrej Plenković vam neće objasniti zašto je kadar provesti i neustavne izbore samo da ostane na vlasti, na vlasti koja je producirala više nesigurnosti među građanima nego iti jedna do sada, a sigurnost je osnovni motiv da glasač, prosječni Hrvat koji se boji da mu nebo padne na glavu, a državni aparat blokira račun , da svoj glas. To smo najbolje vidjeli kod žurno izvedenih izbora pred koje je „Hvalite me usta moja“ izašao pobjedonosno sa izjavom kako je njegova Vlada pobijedila koronavirus.

Osjećaj sigurnosti temeljna je dužnost vlasti i osnovno, zagarantirano pravo pojedinca koji živi u modernom, civiliziranom društvu. Osjećaj sigurnosti, tj. atmosfera u samom društvu, garantira stabilnost u državi, a koju su dužni osigurati dužnosnici izabrani na demokratskim izborima. Tako suvremena društva funkcioniraju. Duboko uznemirujući događaji kojima svjedočimo u našoj zemlji, a koje stručno nazivamo događajima koji ugrožavaju sigurnost hrvatskih građana, u ljudima stvaraju osjećaj nestabilnosti. Osjećaj nesigurnosti i straha. Osjećaje koje nisu zaslužili jer uredno obavljaju svoje građanske dužnosti, uredno podmiruju svoje račune i poreze iz kojih se financiraju sustavi zaduženi za sigurnost hrvatskih građana. Hrvatski građani itekako osjećaju ovih dana nesigurnost. Navijačke skupine divljaju, i direktno se obračunavaju s policijom koja odgovara na neprimjeren i neprihvatljiv način. Ni o tome od našeg hvalisavca ni glasa. Najnoviji slučaj mladića koji je putem društvenih mreža preko stotinu maloljetnica podvodio na prostituciju, a samo je jedna prijavila slučaj policiji zorno pokazuje koliko je sigurnost i povjerenje u institucije narušeno.

Eskalacija nesigurnosti kojoj svjedočimo, s pravom u nama budi sumnju u nestabilnost u državi, a iz koje recipročno proizlazi nesposobnost zaduženih za sigurnost da istu prvo garantiraju kako stoji u Ustavu RH, da je institucionalno provode, i na koncu, da je opravdaju. Svojom kompetencijom. Kada se hvali svojim postignućima, ulaskom Hrvatske u eu integracije i uvođenjem eura kao nacionalne valute, kada stihiju koju nazivamo turizmom koristi kao uspjeh njegove Vlade, tada znajte da Andrej Plenković samo bezuspješno skriva kaos kojem svjedočimo na svim razinama. Najviše kaos među ljudima kojima je okružen, a o kojima nikada ništa ne zna.

Problem sa Andrejem Plenkovićem jest taj da je riješenih zadataka sve manje, a vanjskih faktora sve više.