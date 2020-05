Ivica Puljak: „HNS je koristio obrazovanje kao što HDZ koristi domoljublje, za svoje sebične interese“

Aktualna kriza potaknula je pozitivnu transformaciju u procesima učenja i značajno ubrzala primjenu modernih tehnologija u nastavi, no istovremeno na površinu još jednom izbacila probleme lošeg upravljanja sustavom obrazovanja. Zaključak je to online konferencije „Obrazovanje u krizi ili kriza u obrazovanju?“, održane u utorak u organizaciji stranke Pametno.

Kako je na konferenciji istaknuo član predsjedništva stranke Pametno Ivica Puljak, u ovom specifičnom razdoblju kojeg smo proživjeli bilo je brojnih oscilacija, problema, ali i novih prilika, no opet se pokazalo da politika treba postaviti pravi okvir razvoja obrazovanja. „Protekle četiri godine ove vlade i ovog ministarstva pokazale su se kao promašeni potez i promašena politika. HNS je koristio obrazovanje kao što HDZ inače koristi domoljublje, kao izgovor za svoje sumnjive poslove i sebične interese. Opet smo izgubili četiri godine i ne bih želio da ih opet izgubimo još toliko. Na predstojećim izborima treba birati ljude kojima je zaista stalo do obrazovanja i budućnosti“, poručio je Puljak.

Prema riječima ravnatelja Gimnazije Pula Filipa Zoričića, Hrvatska ima kvalitetan kadar u obrazovanju, no u krizi se pokazuju dobra i loša strana čovjeka i sustava. Društveno-politička „bitka“ između rukovodećih institucija u obrazovanju, kazao je, odrazila se jako loše na maturante. „Riječ je o mladim ljudima koji su željeli čuti konkretne informacije, a one se bile različite jer su se odluke stalno mijenjale. Za njih je to bilo šokantno i razočaravajuće, bili su pod velikim stresom, ne znajući hoće li se matura održati, kada i pod kojim uvjetima. No, u svakoj krizi možemo izvući i puno dobrih stvari. Jako sam zadovoljan onim što su moje kolegice i kolege, kao i učenici, pokazali, kako su radili i motivirali jedni druge, ali smatram da konačno moramo postati organizirana zemlja, a ne da se sve uvijek svodi na spontanost u kojoj smo svjetski prvaci“, rekao je Zoričić.

Profesor geografije Dejan Nemčić poručio je pak kako se nada da će nakon ove krize ljudi shvatiti koliko je obrazovanje bitno za razvoj društva. „Oni koji vladaju resorom trebaju imati odvažnosti, ponekad čak i riskirati, a učitelj, učenik i roditelj moraju biti u fokusu. Afrika je počela puno ulagati u učitelje i škole i taj se razvoj jako vidi. To je poruka svim učiteljima i onima na vlasti koji se bave obrazovanjem – budite hrabri i počnite ulagati“, kazao je Nemčić, dodajući da su u trenutnoj situaciji potpuno zanemareni daroviti učenici. Njih je, naime, osobito pogodila odluka da se odgađaju sva državna natjecanja za koja su se pripremali mjesecima.

Profesor matematike i statistike Toni Milun istaknuo je da Hrvatska nema spreman obrazovni sustav za potpunu online nastavu, niti ga je ikad za to pripremala. No, kroz projekt eŠkole, sustav će kroz koju godinu biti znatno napredniji. Milun je naglasio da su se novonastaloj situaciji brže prilagodile privatne obrazovne ustanove, no one se sada suočavaju s posljedicama ekonomske krize. „Cijela Europa i svijet našli su se u sličnoj situaciji i mislim da smo se dobro snašli. Ali, neke tvrtke koje kod nas obrazuju svoje djelatnike odgodile su tečajeve obrazovanja. Nadam se da će se situacija s virusom poboljšati i da ćemo na jesen svi normalno krenuti u škole i na fakultete“, zaključio je Milun.

Konferenciju je moderirala ugledna novinarka Dora Kršul, a održana je uz podršku Fondacije Friedrich Naumann.