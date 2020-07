Između umjetnosti i sjećanja: Šta može jedan fildžan kafe?

Na pitanje da li je umjetnicima u dijaspori lakše izražavati se o traumatičnoj prošlosti rodne zemlje kaže: “Mislim da je distanca bitna koliko je i blizina. Vidim probleme u radovima u kojim su umjetnici totalno van neke teme. Skroz su autsajderi, a prilaze nekoj temi jer ulaze tu izvana, potpuno izvana. Koliko god se oni mogu obrazovati i naučiti nikad nisu lično dirnuti tom temom. Tu može doći do problema jer nema te bliskosti”.

“S druge strane, mislim isto da ako je čovjek u tome u tom momentu, pogotovo ako se radi o iskustvu koje je neko doživio mislim da je jako teško odmaći se dovoljno da bi se stvorio neki umjetnički rad koji je za sve. Jer svaki rad je ustvari, idealno bi svaki umjetnički rad bio za sve ljude, za sva vremena, za sve zemlje, za sve kulture. Tu je teško stvoriti tu distancu koja je potrebna da se to sagleda sa druge strane”, kaže Šehović.

‘Što te nema?’ Cirih, 11. juli 2018.

O odnosu prema iskustvima rata i izbjeglištva i odlaska iz rodnog grada, te o tome kako kroz umjetnost sama nalazi načine artikulacije lične traume i da li je prevazišla vlastitu prošlost Aida otvoreno govori:

“Zbog toga mislim da sam ja u unikatnoj poziciji u odnosu na Srebrenicu, jer nisam iz Srebrenice ali jesam iz Bosne i Hercegovine. I ono što je interesantno jeste da nikad nisam napravila rad o Banjaluci. To bi bilo moje lično. Imam ustvari koji je u progresu, koji još uvijek nisam razradila i završila, ali to je to, zato što nemam tu distancu koja je potrebna jer je to moj rodni grad. To je moje lično iskustvo, ja nisam preradila sve što trebam preraditi u vezi te traume i moj odnos sa mojim rodnim gradom je do dan danas jako problematičan. Nije zdrav odnos. Ja razmišljam o Banjaluci ali ja sam to jednostavno, zatvorila tu knjigu i mene ništa tamo ne interesuje. Ne razmišljam o Banjaluci sa nekom pozitivnom nostalgijom. Ne osjećam se ugodno kad sam tamo, i dan danas što je s jedne strane smiješno jer eto prošlo je toliko godina ali ja još nemam tu distancu da se suočim s tim radom (o Banjaluci, op. aut.).”

Univerzalnost spomenika za sve

Upravo izbjegličko iskustvo, kako sama kaže, oblikovalo je njene umjetničke interese koji se odnose na pitanja rituala i politike, te ispisivanja istorije marginalizovanih: “To pitanje – što nema onih koji su ubijeni u Srebrenici. Ja želim da se desi transformacija – da to pitanje ne postavljaju samo njihove familije koje su preživjele nego da onda i ja i ti bilo ko drugi iz svijeta da postavlja to pitanje – znači preuzima na sebe isto to sjećanje i taj gubitak ljudskog života.”

‘Što te nema?’, Chicago 11. juli 2017.