Javni linč iz penthousea

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Četvero aktera nekretninske malverzacije koji su u vezi s Thompsonovom vilom pritvoreno je, optuženo ili pod istragom, ali hajka je pokrenuta na novinarku Danku Derifaj

Javnost je uzburkana pričom o sudskom sporu koji Marko Perković Thompson vodi s deset susjeda na splitskom Žnjanu, kao i njegovim napadima na Danku Derifaj. Nacionalistički je bard putem svog Facebook-profila, koji prati preko 250 tisuća ljudi, RTL-ovu istraživačku novinarku optužio da je zajedno sa snimateljem i Thompsonovim susjedom Brankom Miodragom 12. kolovoza provalila u njegov dom i prestrašila maloljetnu djecu. Zbog toga je, tvrdi, podigao kaznenu prijavu, iako je policija koja je izašla na teren utvrdila da nije bilo elemenata prekršaja ni kaznenog djela.

Na Facebooku je pokrenut masovni javni linč novinarke. Među ispisanim prijetnjama bilo je i onih smrću, a u hajku se uključio i portal narod.hr. Derifaj i njena odvjetnica Jadranka Sloković zbog prijetnji su podnijele kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja, a razmatraju i prijavu protiv samog Thompsona zbog nesprečavanja, izvjesno i poticanja verbalnih i fizičkih napada. Stvar je eskalirala toliko da se oglasio i premijer Andrej Plenković, osudivši govor mržnje prema Derifaj.

U suštini spora je priča o građevinskim malverzacijama i Thompsonovom nezakonitom širenju na susjednu parcelu. Pjevač je do vile došao zamjenom s nekadašnjim čelnikom Hypo banke Zoranom Sikiricom, kojem je ustupio kuću u Zagrebu. U ugovoru stoji da je predmetna vila površine 532 kvadratna metra, no Thompson je kasnije legalizirao čak 1.962 kvadrata neto površine.

Ispostavilo se da su investitor Zvonko Kotarac i arhitekt Emil Šverko u susjednoj zgradi, na padini neposredno pored vile, izgradili “dodatne kvadrate” ispod Thompsonove čestice. Kad je to doznao, pjevač je pokrenuo sudske sporove kako bi se domogao ondje sagrađenih prostorija, premda su ih stanari platili te su im uračunate u cijenu stanova. O akterima ove poduzetničke močvare dovoljno govori to da je Kotarac pritvoren zbog malverzacija, Sikirica i bivša voditeljica Odsjeka za graditeljstvo grada Splita Lada Pocrnić Mladinić čekaju suđenje, a Šverko je pod istragom. Thompson je uzurpirao i krov spomenute susjedne zgrade pretvorivši ga u zeleno dvorište, kao produžetak penthousea u sklopu kojeg ima i bazen, iako je upisan samo kao jedan od niza suvlasnika krova. Stanarima zgrade Thompson sada brani pristup krovu, iako se na njemu nalazi i protupožarni izlaz. A kada se na krov popela Derifaj kako bi snimila uzurpiranu površinu, uslijedila je hajka.

– To su očajnički napadi konstruirani na lažima isključivo s ciljem da skrenu fokus s onog što je važno – novinarskog rada kojim se propituje građevinski kriminal i nečije ostvarivanje nepripadajuće osobne koristi, zbog kojih se novinari valjda trebaju prepasti i paziti što rade. No na krivoj su adresi, to na RTL-u ne prolazi – kaže Derifaj za Novosti.

Dodaje da se huškanju i poticanju govora mržnje protiv novinara treba jasno oduprijeti, “kao što je moja redakcija i učinila, kao što su poručili i mnogi kolege koji su mi javno dali podršku”.

– No prema Kaznenom zakonu nikako nije na novinarima da se sami brane. Takve pojave nadležne institucije trebaju sankcionirati. Ukoliko sankcije izostaju, za potencijalne posljedice ne možemo više kriviti one koji govor mržnje šire, već vlast koja to dozvoljava. Premijerova načelna osuda je, naravno, u redu, ali ne znači puno. Dodao je da “mi ne možemo ništa na društvenim mrežama” i “da nećemo gasiti Twitter kao u Afganistanu”. Pa nemamo što gasiti, trebamo samo u Zakon o elektroničkim medijima ugraditi to da odgovornost za poticanje nasilja i širenje mržnje snosi onaj s čije stranice ili profila to kreće, a sukladno tome i sankciju – zaključuje Derifaj.

Portalnovosti.com