Josip Manolić, nekadašnji partizanski ratnik, član SKJ-a i premijer u Republici Hrvatskoj, 2015. godine u eksluzivnom intervjuu zagrebačkom tjedniku Nacional izjavio je da je Tomislav Karamarko bio doušnik UDBA-e

Tomislavu Karamarku nije bilo potrebno da se na svom Facebooku, 3. srpnja ove godine, oglasi glede podizanja spomenika Viktoru Kancijaniću, članu emigrantsko-neprijateljske organizacije Hrvatsko revolucionarno bratstvo (HRB) i pripadniku Bugojanske skupine Feniks – 72, koja je 20. lipnja 1972. godine upala u Jugoslaviju s namjerom da podigne ustanak protiv Jugoslavije i oslobodi Hrvatsku. On je, da podsjetimo, napao načelnika Općine Tinjan Gorana Hrvatina, članove SDP-a i IDS-a, klevetajući ih da su za Jugoslaviju i, što je najgore, hrvatske pripadnike terorističke skupine Feniks nazvao domoljubima i herojima. U potpunosti je skrenuo u dno, propagirajući hrvatske teroriste koji su završili u pepelu i s njima svi ultradesničarski i proustaški mediji, te Karamarko i istomišljenici, koji će ostati zapisani crnim slovima u povijesti Republike Hrvatske!

Zmaj od Istre otvorio spomenik istarskom teroristi

Inače, spomenik Viktoru Kancijaniću podignut je 7. lipnja 2018. na tinjanskom groblju, a spomenik je otvorio Nevio Šetić, pročelnik Družbe “Braća Hrvatskog Zmaja” i bivši predsjednik HDZ-a Istarske županije. To znači da je Šetić cijenio Kancijanića, istarskog i hrvatskog teroristu, a sigurno ga to nisu učili dok je studirao. Kako se uopće usudio otvoriti spomenik kad je obnašao više dužnosti kao što su pomoćnik savjetnika predsjednika RH za unutarnju politiku, zastupnik Hrvatskog sabora, vijećnik Skupštine Istarske županije, državni tajnik za osnovno obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja i znanosti, a potom redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i predsjednik Hrvatskog pedagoško-književnog zbora. Osim toga, veliki je meštar Družbe “Braća Hrvatskog Zmaja”, a u Pazinu je pročelnik Zmajskog stola Družbe “Braća Hrvatskog Zmaja” i u njoj ima ime Zmaj od Istre. To sa “Zmajevima”, “meštrima”, “Zmajem od Istre” i dr. toliko mi je smiješno i nedopadljivo da mislim kako je javnosti dosta “igara i kruha”, a sada neki “zmajevi”!

Je li prof. Šetić možda predavao studentima o Kancijaniću i drugim članovima terorističke skupine Feniks – 72? Ne vjerujem, jer na fakultetu čvrsto drži stolicu i zasigurno prima veliku plaću. E, to se zove kukavičluk, jer na otvorenju spomenika govoriš o domoljubu i heroju, a na fakultetu šuti kao zaliven!

Predsjednik dr. Tuđman osnovao Vijeće za Istru i kaznio Istrijane!

U bogatoj političkoj karijeri vrlo brzo je napredovao i mora najviše biti zahvalan HDZ-u, ali ipak je nepošten što skriva neke vrlo “važne” podatke. Naime, u njegovom opširnom životopisu nema nijedne riječi o tomu da je odlukom hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, 12. travnja 1994. godine osnovano Vijeće za Istru, što je najveći sramotni čin u novoj povijesti Istre i Hrvatske, točnije od 1945. do 1994. godine. Za tajnika Vijeća za Istru postavio je prof. Nevija Šetića koji taj dio svoje biografije skriva jer zna, bar tako mislim, da je to prihvatio da bi se vladajući HDZ mogao osvetiti IDS-u! HDZ-ovci, naime, to neće priznati, ali je činjenica da o izmišljenom politikantskom Vijeću za Istru znam gotovo sve. Zašto hrvatski predsjednik dr. Tuđman nije takvo isto nakaradno Vijeće osnovao u drugim županijama? Jer, htio je kazniti stanovnike Istarske županije, ne samo zbog toga što su građani uveliko ignorirali HDZ, nego nisu cijenili i voljeli svog predsjednika! Nisu budale, štupidi!

To je na neki način bio kazneno-politički potez nesposobne hrvatske vlasti u Zagrebu; kazniti građane zbog politike koju je vodila regionalna politička stranka IDS! To je, po mom dubokom uvjerenju, bila kazna da se “opamete” IDS-ovci i većina stanovnika Istarske županije.

Likovi ala Šetić i Hasanbegović zabrinjavaju javnost

Ali, da se vratimo tinjanskom groblju i onome što je Nevio Šetić rekao na otvorenju: “Viktor Kancijanić izabrao je revolucionarni, vojni model, a ta akcija 19-orice mladića pokazala je slabost Jugoslavije (…)”. Nevjerojatno da jedan visokoobrazovani čovjek, sadašnji politički “mrtvac”, može pasti tako plitko i V.K. nazvati revolucionarim [sic], čime zapravo propagira terorizam što je kazneno djelo. No, on govori o nekoj “slabosti Jugoslavije” i dakako ostane živ.

Gdje je bio prof. Šetić kad je V.K. sa svojim naoružanim kompanjonima upao u Jugoslaviju, BiH, da dižu ustanak i pobiju ljude koji su slobodno živjeli u svojoj državi i Republici? Imao je samo 14 godina i bio učenik osnovne škole. Kad je narastao, tamo nakon 1991., krenuo je udesno i zato izbrao HDZ. Stoga, Šetić kao Istrijan je mrzio Istru, a da nije tako ne bi govorio političke budalaštine. Zbog dvije negativne ocjene – VIJEĆE ZA ISTRU i OTVARANJE SPOMENIKA TERORISTI (pod. A.Č.) – V.K. – odlazi u pakao, što bi rekli pobožni ljudi, a njegovo ime i prezime ostat će zapisano crnim slovima u povijesti cijelog Istarskog poluotoka!

Međutim, ne znam što je na tinjasko groblje došao saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović, koji je kao političar i čovjek nepoželjan u Istri! Čak se usudio govoriti i kazao notornu glupost da je Kancijanić “hrvatski vitez”. Nema dvojbe da je bio hrvatski terorist, ali Hasanbegović također voli propagirati terorizam, kao Tomislav Karamarko i Nevio Šetić! Hrvatska javnost upamtila je Hasanbegovića kao apolitičara koji je bio jedan od pobornika da se skine ploča s nazivom Trg maršala Tita, kojeg Hasanbegović smatra zločincem. To se zove paranoja, jer Z.H. se boji mrtvog Tita!

U svezi Trga maršala Tita 15. kolovoza 2017. dogodio se nesvakidašnji skandal koji mi liči na huliganski. Naime, vlasnik kafića Neven Brajković je toga dana skinuo ploču s nazivom Trg maršala Tita bez ikakva obrazloženja. Inače, Odbor za imenovanje ulica Skupštine Grada Zagreba 21. srpnja 2017. donio je odluku o promjeni naziva Trga maršala Tita. Kako je odlučeno, tako je učinjeno. Međutim, vremena se mijenjaju i postoji velika prilika da Tito ponovno dobije svoj trg!

Antikomunist je radio u Vladi Ivice Račana

Prije više godina neki su kalkulirali da je Tomislav Karamarko 1972. bio član SKJ i objavili iskaznicu Saveza komunista Jugoslavije s njegovom fotografijom. Međutim, radi se o montaži jer Karamarko je 1972. imao samo 13 godina i nije mogao biti član SKJ. Glupo je optuživati čovjeka za nešto što on nije bio. Ali, postoje drugi dokazi i izjave, što on može poreći, no živi ljudi i ne obični dali su izjave za javnost. Tako je zagrebački portal Index 5. lipnja 2015. iz pera Gorana Vojkovića, između ostalog, objavio da je 2000. godine Tomislav Karamarko bio voditelj izbornog stožera tadašnjeg HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Stipe Mesića. Tada je Karamarko imao 41 godinu i imao dovoljno iskustva. Međutim, simptomatično i sumnjičavo je da se Karamarko danas kune u Tuđmana, a znači da je u vrijeme izborne kampanje Stipe Mesića bio anti-Tuđman, jer je radio s antifašistom. Mesić je nakon pobjede postao hrvatski predsjednik i imenovao Karamarka savjetnikom za nacionalnu sigurnost i šefa Ureda za nacionalnu sigurnost. S dužnosti savjetnika razriješen je nakon tri mjeseca, 22. svibnja te godine! Tada je radio za UNS, središnjoj obavještajnoj službi tadašnje Vlade RH Ivice Račana.

Ne smetaju “crveni vragovi”, “zeleni vragovi” i “žuti vragovi”!

Kako to da je Tomislav Karamarko, mrzitelj SKJ-a, Tita i SDP-a, mogao raditi s bivšim komunistom i velikim poklonikom predsjednika SFRJ-a i predsjednika SKJ-a Josipa Broza Tita?

To je licemjerno od velikog Hrvata i HDZ-ovca iz Dalmacije, koji danas (to traje najmanje trideset godina!) podržava “domoljubni” i “herojski” terorizam! Oko Karamarkova imenovanja (nisu znali da uveliko cijeni Hrvatine u emigraciji) suglasan je bio SDP!! Tada “smrad Titovštine”, kako se neki dan izrazio, nije mu zasmetao, jer je gledao kako bi došao do što unosnijeg zaposlenja i po mogućnosti zaradio što više novca! On je politički i policijski prevrtljivac, koji tada nije zborio o “crvenim vragovima” (SDP), “zelenim vragovima” (HSS) i “žutim vragovima” (HSLS)!!!

Tu se ogleda pravo lice Tomislava Karamarka, ali njega nije briga što ga neki ne mogu smisliti – najvažnija mu je političko-policijska karijera koju je gradio četiri desetljeća, a u međuvremenu je postao biznismen. Kako mu ide taj posao ne znam, a niti me zanima. Ali valja istaknuti da je njegova supruga Ana Karamarko, vlasnica konzultantske tvrtke “Drimia” upala u aferu… Uhićena je 31 osoba osumnjičena za pribavljanje financijske koristi u iznosu od 20 milijuna kuna. Ona, Karamarkova supruga, također je uhićena od policije i Uskoka, 20. svibnja 2020. godine ujutro, ali je puštena da se brani sa slobode. Nije mi poznato kako je završila spomenuta afera. Ali, zato, imam važnijih stvarčica o njezinom suprugu, sve ide po redoslijedu…

Manolić: Tomislav Karamarko bio je doušnik UDBA-e!

Josip Manolić, stari partizanski borac, komunist i političar, iako je prešao u HDZ i tim činom napredovao kao politički djelatnik do funkcije premijera Vlade u RH, u ekskluzivnom intervjuu zagrebačkom tjedniku Nacional, koji je prenio portal Zadarski.hr/Z Danas, 3. lipnja 2015. razobličili su Tomislava Karamarka. Kao rođenog Zadranina, spomenuti zadarski portal uistinu mu je uzeo “mjeru” da će mu biti dosta u karijeri političara, policajca i biznismena. Intervju je na portalu objavljen pod dugačkim naslovom “JOSIP MANOLIĆ: ‘TOMISLAV KARAMARKO JE BIO DOUŠNIK UDBE’!” (pod – A.Č.).

– Karamarko je radio za UDBU krajem 80-ih godina, izjavio je Manolić o sadašnjem predsjedniku HDZ-a Tomislavu Karamarku, kojeg je izravno prozvao da je bio doušnik UDBA-e i dodao da “smatra da je licemjerno da upravo Karamarko poziva na lustraciju te govori kako predsjednik Tuđman nije bio dovoljno odlučan u obračunu s komunistima. Na pitanje, ima li neke dokumente kojima može potkrijepiti da je Karamarko radio za UDBA-u, Manolić je odgovorio:

– O agentima nisu dovoljno samo papiri. Ali, zna se tko mu je bio veza u UDBI i još uvijek su živi ljudi koji to mogu potvrditi, uključujući i mene. Na sljedeće novinarsko pitanje, zašto ste onda uzeli Karamarka za svog predstojnika, lukavi Manolić je vrlo jasan i odgovara: “Prvo, ja sam njega naslijedio od Mesića, a drugo, znao sam njegove veze s UDBOM, ali to meni nije tada smetalo. Ja nisam nikad bio konfident ili doušnik, ja sam bio šef. Tako da sam ja rekao: ‘Hvala Bogu, sad sam se riješio dvije muhe jednim udarcem, imam vezu s Kaptolom, jer je Karamarko bio veza s crkvom u Frankopanskoj ulici, i bio je agent UDBE’.” A zatim, novo pitanje, jeste li kao vaš suradnik bili zadovoljni s njim, Titov partizan je odgovorio: “Mladi čovjek, više se interesirao za žene nego za posao”.

Zašto je mrzio Tita, partizane i komuniste?

Zanimljiv je podatak koji sam saznao iz drugih novinarskih izvora, a to je da je Karamarko bio veliki protivnik da se izradi popis dragovoljaca Domovinskog rata. To je veoma upitno, a možda se nešto krilo što se njemu nije dopadalo…?! No, najvažnije saznao sam zbog čega Tomislav Karamarko ima golemu mržnju prema predsjedniku Titu, partizanima i komunistima. Naime, njegov otac Jure Karamarko u Drugom svjetskom ratu borio se na strani Pavelićeve ustaške NDH-a i bijaše domobran. Prema dokumentima iz pravosuđa, utvrdio sam da je Vojni sud u Zagrebu 18. listopada 1944. godine osudio Juru Karamarka, rođen 1909. u Kruševu, kotar Benkovac, s prebivalištem u Zagrebu, na 134 dana zatvora i po vijeću Vojnog suda sa 3 godine teškog prisilnog rada i 10 godina gubitka građanske časti radi službe neprijatelju. Čitatelji su pametni i sami će donijeti zaključak o “mrtvom” političaru i policajcu Tomislavu Karamarku, koji je, podsjećam, pismom ili dopisom prijetio načelniku Općine Tinjan Goranu Hrvatinu.

Stipe Mesić, nema dvojbe, ljevičarski je orijentirani političar i antifašist, što dokazuju njegovi brojni govori na svečanostima antifašističkih boraca i antifašista. Posjetio je Memorijalni spomenik Jasenovac, odlazi na obilježavanje obljetnice smrti predsjednika Tita u Kumrovec, a autor je brojnih knjiga. Posebno ću istaknuti njegovo djelo “Hrvati u BIH: ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet” (2010.). Ujedno je veliki kritičar političkog stanja u Bosni i Hercegovini i ne slaže se glede stanja Hrvata i Republike Srpske. Na izborima 2005. godine bio je predsjednički kandidat na čak osam lista i nanovo izabran za hrvatskog predsjednika. Greška mu je što je jedno vrijeme “gurao”, po meni, nesposobnog Tomislava Karamarka.

Novinar Čakić stavlja u isti koš teroristu i antifašistu

U Istri situacija u svezi Viktora Kancijanića, člana Hrvatskog revolucionarnog bratstva (HRB) i pripadnika terorističke skupine Feniks – 72, koja se kasnije nazvala Bugojanska skupina, još se nije stišala, oglasili su se neki koji imaju gore mišljenje od Karamarka. Riječ je o Nenadu Čakiću, novinaru i glavnom uredniku portala Istarski.hr u istarskom gradu Labinu. On je, naime, objavio da, iako se s Tomislavom Karamarkom “politički u ničemu ne slaže, u ovom slučaju smatram da je u pravu i mislim da se Goran Hrvatin malo zaletio”. I, sada, dolazi ono najstrašnije zbog čega tvrdim da se Čakić umnogome zaletio i učinio nenormalnu usporedbu između Kancijanića i Vladimira Gortana, poznatog hrvatskog domoljuba iz Berma kraj Pazina. Taj novinarski prostak Čakić postavio je suludo pitanje: Po čemu se to Viktor Kancijanić razlikuje od Vladimira Gortana? Zatim, daje simptomatičan odgovor da su oboje (piše se obojica – op. A.Č.) “hrvatski domoljubi, oboje (valjda obojica – op. A.Č.) su se borili za hrvatsku stvar i oboje (opet bljezgari! – op. A.Č.) su se borili protiv tadašnjih država – Kancijanić protiv SFR Jugoslavije, Gortan protiv Kraljevine Italije (…)”. Dosta je toga još naškrabao novinar, ali neću ga više citirati jer postaje gadljivo!

To može napisati (nisam iznio ostale ludorije) samo Nenad Čakić, bivši politički prevrtljivac ili kako mi u Istri i mnogi Talijani kažu, settebandiere. Najprije je bio predsjedavajući regionalne političke stranke IDS za Labinštinu, a kad se počeo baviti novinarstvom promijenio je politiku i sa članovima obitelji i jednom novinarkom osnovao je tvrtku koja je izdavala desničarski tjednik Istarski glas. Iz oglasa koji su u svakom broju objavljivali preko cijele stranice i to uglavnom od državnih velikih tvrtki, znalo se da iza tog lista, koji je na kraju ugašen, stoji vladajuća stranka HDZ! Uostalom, nije tajna da je ta mala tvrtka izdala knjigu Vladimiru Šeksu, bivšem članu Saveza komunista Jugoslavije i jednom od lidera HDZ-a! Dakle, samo takav Čakić stavlja u isti koš hrvatskog teroristu Viktora Kancijanića i zemljoradnika i antifašistu Vladimira Gortana!! Gortana je Specijalni fašistički sud za zaštitu države 16. listopada 1929. godine u Puli osudio na smrt strijeljanjem, a njegove drugova na zatvorske kazne! Presuda je izvršena sutradan, 17. listopada.

