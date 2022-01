Juratović: Bundestag će razgovarati o BiH, ne mogu zbog Dodika drugi prolaziti ispod radara

Foto: Armin Durgut/Pixsell

Josip Juratović, član Bundestaga, za portal Klix.ba govorio je o problemima u Bosni i Hercegovini. Iznio je svoje viđenje rješenja, kao i stav Bundestaga i Njemačke o krizi koja ponovo, po ko zna koji put, “izbija” pred izbore u BiH.

Jučer su u Stuttgartu održani protesti s ciljem podrške jedinstvenoj BiH sa kojih je poslata poruka njemačkoj vladi i Bundestagu da pomognu BiH na putu ka EU i njenoj demokratizaciji. Juratović je upitan da li će Njemačka dati konkretan odgovor na goruće probleme s kojima žive Bosanci i Hercegovci.

“Pripremamo aktuelni sat u Bundestagu na kojem će se tematizirati situacija u BiH. Već je bilo diskusija o toj temi, a BiH će i dalje ostati tema u njemačkom Bundestagu. Schmidt će iduće sedmice u Berlinu dati izvješće o situaciji u BiH. Nadam se da ćemo nakon svega toga uskoro dati neke zaključke o tome kako se postaviti po pitanju BiH. Bez obzira na Bundestag, njemačka vlada se po tom pitanju odlično postavila”, naveo je Juratović.

Kada je u pitanju generalni stav Bundestaga o Miloradu Dodiku, Juratović je kazao da su za “apsolutno cjelovitost BiH, protiv svakog mijenjanja granica, secesija i pokušaja secesija. Isto tako smo za to da se BiH izgradi u jedno slobodno, demokratsko i socijalno-pravedno društvo gdje će se cjelokupna politika odvijati preko institucija, a ne pojedinaca”, aludirajući na politička soliranja u BiH.

Na konstataciju da je Milorad Dodik ipak trenutno najveći problem u BiH, on poručuje da je njegova uloga tipična za predizborni period i da bi na osnovu njegovog ponašanja sve nacionalističke opcije trebalo da profitiraju.

“Tačno je da je u ovom trenutku Milorad Dodik akter koji praktično najviše ugrožava cjelovitost BiH, ali nam je jasno i u Bundestagu da on manje-više radi jedan prljavi posao od kojeg će imati koristi i drugi akteri sa nacionalnim predznakom. Imamo osjećaj da je to priprema za sljedeće izbore, gdje će nacionalizmi na sve tri strane kupiti poene. Zato je jako bitno da, osim sankcionisanja Dodika i grupe oko njega, upozori se na to da i Dragan Čović i Bakir Izetbegović moraju više raditi na tome da se održi cjelovitost BiH, da se demokratizira BiH prije svega po pitanju Sejdić-Finci”, pojasnio je.

Šta je prioritetni problem u BiH?

Ono što njemački parlamentarac Josip Juratović posebno ističe je da su svi problemi jednako bitni, da je važno u isto vrijeme rješavati problem sa Dodikom, ali i sa izbornim reformama, korupcijom i slično.

“Ne možemo stvari staviti u kontekst ‘hajde da se sada bavimo Miloradom Dodikom, a onda ćemo sve ostalo kasnije’. To sve treba ići u isto vrijeme. Ako međunarodna zajednica gradi budućnost BiH, onda nemate prioritete koje je ustvari Milorad Dodik napravio, a ostali ih koriste. Ne možete reći ‘Prvo ovo, Izborni zakon ćemo kasnije’. Sve treba odjedanput”, naglasio je.

Nastavio je govoreći da je ispravno sankcionisati Milorada Dodika, ali da to nije dovoljno za rješavanje problema u BiH.

“U isto vrijeme treba dati do znanja da se BiH mora demokratizirati, a ne da se zbog Milorada Dodika drugi provlače ispod radara. To se do sada stalno ponavljalo. Izmisli se neka kriza, onda bude jedan prljavi dečko u toj krizi, zatim idemo na izbore i odjedanput nacionalni torovi dobiju poene”, naglasio je on ovaj put stav o stvaranju predizborne atmosfere.

Na kraju dao je svoj komentar i na rad pravosuđa u BiH.

“Meni je najveći problem taj što tužilaštvo ne funkcionira, da imate u tri tabora kriminalce oko politike koji sada uživaju jer se svi mi bavimo Miloradom Dodikom. Neće biti secesije, niti rata, treba reći mi hoćemo funkcionalnu državu. Takva država treba parlament gdje će svi biti zastupljeni, tužilaštvo i sudstvo koji će početi raditi svoj posao po zakonima”, poručio je.