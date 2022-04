Karamatićeva tehnika masovne manipulacije

Foto: N1

“Prema tome, ako nam je glavni neprijatelj srpski agresor, jeste danas. Ali, isto tako, mi ne smijemo biti slijepi pred tim, da bismo BiH mogli izgubiti definitivno ukoliko bismo zaboravili da postoji težnja da se stvori građanska, to znači, islamska BiH. Šta onda, molim vas?

Šta onda, odgovor nude jastrebovi ili možda neke druge zvijeri u liku Maria Karamatića i Milana Tegeltije. Karamatićev “turski zulum” koji je, kako sam kaže, ujedinio Srbe i Hrvate je rješenje, odnosno konačno rješenje, i to po principu sile. S druge strane pomoć mu šalje Milan Tegeltija. Ovoj pravnik (Stevan Moljević je bio pravnik i on je iz Banja Luke) kliče od sreće što se vojska Srbije nenormalno naoružava i veselo šalje prijetnju: “Da je srpska vojska tamo gdje JNA nikada nije bila”! Novinari se pitaju: da li ovi likovi prizivaju duhove devedesetih? Pitaju se novinari a da li se išta pitaju ovi u tužilaštvu? Pa, ovo su prijetnje, ovo je narušavanje sigurnosti, ovo je stvaranje ambijenta za duhove devedesetih.

“Turski zulum” kod jednog i drugog jastreba odnosi se isključivo na muslimane, dakle isključivo vjerski motivisana mržnja, pa tako i prijetnje koje su skoro svakodnevne. Međutim, oni koji se brinu za sigurnost reći će da to nije opasna stvar jer ova dvojica likova nisu na važnim i odlučujućim pozicijama, pa prema tome nisu potrebne nikakve mjere. A to što ovakvi likovi iz dana u dan pripremaju ambijent za duhove devedesetih, nikom ništa.

Mržnjom “turski zulum” prizivati nasilje i slati prijetnje raketnim sistemima koje kupuje sebi druga država nekome ko ni u primisli nema namjeru, a ni mogućnost da nekog napada, je više nego mržnja. To se slobodno može nazvati mirnodopski zločin, jer vlasnici ovih riječi siju strah i paniku među stanovnicima BiH. Narod je potpuno svjestan, jer nedo Bog, ako bi ovi likovi i njihovi šefovi prizivali duhove devedesetih, sigurno oni i njihovi najbliži ne bi bili izloženi nasilju, nego običan narod. Zato ove prijetnje ne pogađaju samo Bošnjake, one istovremeno pogađaju Srbe i Hrvate.To, ovi likovi, iz sljepila mržnje ne vide.

Ali, ovi likovi su zaduženi da što češće koriste tehniku masovne manipulacije i da razvijaju strah od muslimana kako bi se završili ciljevi iz devedesetih. Oni kreiraju problem koji treba da izazove strah ljudi, prije svega Hrvata, kako se to već godinama govori, strah za egzistencijom, strah od gubitka statusa, privilegija i slično. Karamatić tako nastoji postaviti problem kao realnu prijetnju: Bošnjaci hoće unitarnu islamsku državu! On govori onako kako je to svojevremeno govorio Radovan Karadžić: Ako se ne budemo branili, islamski ekstremisti će nas istrijebiti!

Karamatić, kao što je nekad činio Karadžić, navodi ljude da zahtijevaju da nešto hitno treba učiniti kako bi se opasnost od “turskog zuluma” uklonila. Naravno, onim ljudima koje tehnikom manipulacije ubjeđuje da im je egzistencija ugrožena, on nudi rješenje, a to je potpuno razdvajanje naroda u BiH, što će konačno dovesti do ispunjenja ratnih ciljeva iz devedesetih. Zato i nije čudno što već godinama hrvatski političari ubjeđuju hrvatski narod u BiH da su žrtva bošnjačke politike ili “političkog Sarajeva”, kako u novije vrijeme nastoje da državu omalovaže.

Karadžićeve tehnike manipulacije: “Moj narod, moja kultura, moje vrijednosti su u opasnosti. Imamo pravo da branimo svoj narod”, potpuno se koriste u svakodnevnom govoru hrvatskih političara. Zato, ako se ovo ne zaustavi, ovi likovi će nastaviti da izmišljaju horor priče i nastavit će da siju strah među ljudima. Kao što je Karadžić stalno podsjećao na “zločine” koje je neprijatelj njegovog naroda počinio u davnoj prošlosti, dakle turski zulum, tako se kod hrvatskih političara godinama ponavlja “ugroženost Hrvata i Izborni zakon”, kao “zločin” nad njihovim narodom od strane Bošnjaka.

Ali, kako stvari stoje, ni Hrvati ni Bošnjaci neće nasjesti na truhlu dasku koju podmeće Karamatić uz podršku njegovog brata, jastreba Milana Tegeltije. Na svu sreću ljudi se kreću, komuniciraju, trguju, proizvode i obezbjeđuju materijalnu sigurnost i privredni rast. Poreze plaćaju i pune državni budžet, i umjesto da ih političari, koji uzimaju ogroman dio tog budžeta, ohrabre da još bolje rade i surađuju, oni ih nastoje zavaditi i ugroziti njegovu sigurnost.