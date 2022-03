Konferencija istražuje rješenja za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja

Projekt Media for All i Udruženje novinara BH jučer su organizirali konferenciju “Ustanimo za novinarke u Bosni i Hercegovini!”. Ovim putem njihovo saopćenje za javnost prenosimo u cijelosti:

“Novinari i novinarke, predstavnici i predstavnice vlasti, pravosuđa i stručnjaci i stručnjakinje za rodna pitanja okupili su se na ovogodišnji Međunarodni dan žena i razgovarali o sigurnosti novinarki u BiH, rodno zasnovanom nasilju i rodnoj ravnopravnosti u medijima.

U organizaciji projekta „Media for All“ i Mreže novinarki, formirane u sklopu Udruženja novinara Bosne i Hercegovine, konferencija je okupila preko 50 učesnika i učesnica kako bi razgovarali o potencijalnim rješenjima u vezi pitanja sve manje sigurnosti i istražili kako novinarke mogu „ustati“ da zahtijevaju svoja prava na jednak tretman.

Na konferenciji su doneseni slijedeći glavni zaključci:

Svi mi imamo odgovornost da pomognemo u osnaživanju novinarki da osiguraju i održe svoju bezbjednost i sigurnost. Sami zakoni i propisi nisu dovoljni. Zahtjevi za jednakim pravima i zaštitom u medijskoj profesiji moraju biti sprovedeni u praksi od strane svih aktera.

Mreže žena u medijima pokazuju koliko je važno stvaranje sigurnog prostora za razmjenu i prenošenje iskustava vezanih za ugroženu sigurnost i bezbjednost novinarki. Mreže pomažu da se izgrade veze i povjerenje u rješavanju zajedničkih problema.

Mentorstvo predstavlja važan alat za lični i profesionalni razvoj, sa dokazanom efikasnošću u različitim industrijama, i trebalo bi da bude kontinuirano dostupno ženama koje rade u medijima.

Izjava ambasadora Matta Fielda za saopštenje:

“Sloboda medija izložena je konstantnim pritiscima, a broj napada, prijetnji i uvreda novinarima i novinarkama se povećava, ne samo u BiH, nego i na globalnom nivou. Danas smo razgovarali o snazi umrežavanja, u zemlji i diljem regiona, kao i o načinima da omogućimo razmjenu iskustava i umrežavanje novinarki. Razgovarali smo o tome kako možemo zaštiti novinare i novinarke, kako jednako možemo zaštiti žene i muškarce u toj profesiji, i kako možemo svi zajedno raditi da dođemo do promjene.”

Larisa Halilović, direktorica projekta Media for All, komentariše: „Danas smo čuli uznemirujuća svjedočenja o fizičkom i onlajn rodno zasnovanom nasilju. Ono ne smije postati norma. Bezbjednost žena, muškaraca i nedovoljno zastupljenih grupa u medijima nije opciona, već obavezna. Svi mi imamo odgovornost da pomognemo u osnaživanju novinarki da ostvare i očuvaju svoju bezbjednost i sigurnost. Kroz program „Media for All“ obučili smo preko 1.500 novinarki, stvorili bezbjedne prostore za razgovor o teškim temama i iskustvima i okupili žene i eksperte i ekspertkinje iz cijelog regiona Zapadnog Balkana u cilju donošenja praktičnih rješenja. To podrazumijeva uključivanje više žena u razgovor – u svojstvu ekspertkinja, medijskih profesionalki i članica publike.”

Udruženje/Udruga BH novinari, Borka Rudić, generalna tajnica: “BH Novinari su asocijacija koja borbu za ženska ljudska prava u medijima smatra dijelom svojih ključnih vrijednosti. Zbog toga smo i formirali Mrežu novinarki u BiH, kako bismo te vrijednosti učinili vidljivim, te ojačali i educirali novinarke za prepozavanje rodno zasnovanog nasilja i rodne diskrimnacije ne samo u javnom komunikacijskom prostoru, već i na radnim mjestima, unutar medijskih kuća u kojima rade novinarke.”

Zinaida Đelilović, novinarka, Online magazin “Žurnal”:“….Otišla sam i korak dalje – sve sam javno objavila i javno o tome pričam, kad god mi se pruži prilika. Smatram da je to mnogo bolja prevencija od bilo koje kazne. Iz tog razloga je konferencija “Ustanimo za novinarke u Bosni i Hercegovini” koju je Udruženje BH novinara organizovalo u saradnji sa Media for All programom, izuzetno značajna. Jako je bitno da novinarke u BiH znaju da nisu same, da ima neko ko će im pomoći u borbi za njihova prava. Bitno je da pričamo o svojim iskustvima, da razmijenimo mišljenja, da jedna drugoj budemo podrška i da zajedničkim snagama radimo na osnaživanju novinarki.””