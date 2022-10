Kuda ide Italija s predsjednikom senata La Russom i predsjednikom zastupničkog doma Lorenzom Fontanom koji su u službi neprijatelja?

Foto: tag43 – Ignazio La Russa i Lorenzo Fontana

DVA DANA ZAREDOM REPUBLIKA ITALIJA DOBILA JE PREDSJEDNIKA SENATA IGNAZIJA LA RUSSA, KOJI JE OKORJELI POSTFAŠIST I PREDSJEDNIKA ZASTUPNIČKOG DOMA LORENZA FONTANA, KOJI UZDIŽE VLADIMIRA PUTINA

Republika Italija samo u dva dana dobila je novog predsjednika Senata iz postfašističke političke stranke Fratelli d’Ialia (Talijanska braća) Ignazija La Russa i novog predsjednika Zastupničkog Donjeg doma iz ultradesničarske političke stranke Lega per premier Salvini (Liga za premijera Salvini). Te dvije odluke nikoga ne iznenađuje jer su političari, ali i velik broj birača na nedavnim političkim izborima glasovali za ekstremnu desnicu i znali su da će biti izabran La Russa, ali bilo je nedoumica tko će postati novi predsjednik Zastupničkog Donjeg doma. Sada je, napokon, sve jasno kao što je jasno da će uskoro biti izabrana nova predsjednica talijanske vlade Giorgia Meloni.

Mislim da samo veliki pesimisti drže da Meloni neće proći. Tvrdim da Talijani moraju biti više nego zabrinuti, jer nanovo će pobjednica biti Giorgia Meloni, prva žena u poslijeratnoj Italiji.

Što reći o novoizabranom predsjedniku Zastupničkog Donjeg doma Republike Italije Lorenzu Fontana? Rođen je u Veroni 1968. (taj lijepi grad je zbratimljen s Gradom Pulom), i nakon završene osnovne i srednje škole, diplomirao je u Padovi i Rimu političke znanosti, povijest i filozofiju. Dakle, riječ je o visokoobrazovanom intelektualcu i političaru, koji je po profesiji publicist (upisan je u registar novinara kao publicista) a to je u Italiji niži stupanj od novinara.

Zastupnik u Europskom parlamentu

Najprije je postao član Lega Veneta 2002., koja je osnovana 1979. godine u Padovi i koja je promijenila naziv Lega Veneta per premier Salvini (Liga Veneta za premijera Salvinija, a od 26. veljače 2016. do 23. ožujka 2018. obnašao je funkciju zamjenika saveznog tajnika Lige za premijera Salvini. Zatim je potpredsjednik Zastupničkog doma od 29. ožujka 2016. do 1. lipnja 2018., ministar obitelji i invalidite od 1. lipnja 2018. do 10. rujna 2019. i ministar europskih poslova od 10. srpnja do 5. rujna 2019. godine. Zastupnik u Europskom parlamentu od 2009. do 2018. godine. Fonatana je, dakle, ostvario bogatu političku karijeru i u talijanskom parlamenti i Senatu ne postoji političar koj je završio tri fakulteta!!! Za to mu trebaju svi skinuti kapu, ali njegove političke ideje su strane i podle te ih zbog toga valja odbaciti!!

Obožava Vladimira Putina i njegovu politiku!

U Europi je poznat kao zaljubljenik u politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina i tvrdi da je on “referenca za one koji vjeruju u model identiteta društva (pod. A. Č.). Je li moguće da to zbori iskusan političar, novinar publicist, povjesničar i filozof? Jest, moguće je kad političari, poput Fontane, uzdižu ratnog zločinca Putina, čija vojska je prva napala Ukrajinu i osim ukrajinskih vojnika, pobila tisuće staraca, žena i djece. Iako je ruska vojska osvojila četiri ukrajinske regije i nastavlja rušiti mjesta i gradove, on, Fontana, obožava Putina! To je ravno ludilu, a takvih luđaka ima podosta u Hrvatskoj koji imaju isto mišljenje, a za ostale republike bivše SFRJ, ne znam političko i ljudsko mišljenje… Samo koliko puta su mi rođaci, prijatelji i znanci u Hrvatskoj rekli da mediji, a naročito televizijske postaje u Europi i svijetu, prikazuju montirane emisije i da su rušenja kuća, ustanova i drugih objekata iz rata u Iraku, Libiji i drugim zemljama. Dakle, nije Fontana jedini “politički bolesnik” koji priča gluposti i laže non-stop!

Sada pazite: predsjednik Senata Ignazio La Russa je okorjeli fašist i predesjednik Zastupničkog doma Lorenzo Fontana, Putinov čovjek, pa se treba ozbiljno priupitati KUDA IDE REPUBLIKA ITALIJA? (pod. A. Č.).

U Srbiji i RS četništvo, a u Hrvatskoj i Herceg-Bosni ustaštvo…

Odgovorno tvrdim, nakon svega što smo dosad čuli i što će se dogoditi u Italiji i drugim zemljama, kako političko stanje više nego zabrinuto – zavladalo je neofašističko-nacističko ludilo! K tomu treba obvezatno i iskreno reći da to nije jedino europsko zlo… Slično stanje je zahvatilo Republiku Srbiju i Republiku Srpsku u BIH – ČETNIŠTVO-FAŠIZAM, a Hrvatskoj i dijelu tzv. Herceg-Bosne USTAŠTVO=FAŠIZAM!!!

Možda će ove moje optužujeće riječi biti napadnute brojnim kritikama, a možda nepoćudnim predmetima, ali za Srbiju i Republiku Srpsku sve je jasno, a za Republiku Hrvatku i tzv. Herceg-Bosnu već smo slušali neke političare, umirovljene časnike i jednog generala-bojnika, koji se ne srami da je ustaša, a zastupnik je u Hrvatskom saboru. Valjda pogađate o kome je riječ. Jednom sam ga spomenuo s povampirenim pripadnicima jedinice HV – HOS-a “Rafael vitez Boban”! Danas me je stid spomenuti niti njegove inicijale, a kamoli ime i prezime. Ipak, završit ću riječima: Živjeli hrvatski predsjednik Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković i premijer Plenković!!! Živjeli Ustavni sud i DORH!