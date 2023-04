Legalizira li pravosuđe RH ovisnost?

Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Legalizacija ovisnosti u Zatvorima

Biti ovisnik o drogama, tabletama, kocki, video igricama, kupovini postao je prihvaćeni društveni obrazac. Više nije bauk, no nije sustavno prepoznat kroz nacionalne programe. Već duže vrijeme svjedočimo sve većem otkrivanju kaznenih djela raspačavanja, kaznenih djela povezanih sa ovisnošću, više to nisu imovinski delikti koje počini ovisnik radi stjecanja imovinske koristi za kupnju droge, već su kaznena djela postala sve teža. Posebno se to osjeti u Zatvorima i Kaznionicama gdje potražnja ne prati ponudu te su cijene izražene u kupovanju na kantini ili uplatama trećih osoba na zatvorenički račun prodavatelja zamjenske terapije iako je poznato da unošenje droge u zatvor ili kaznionicu nije samo u filmovima opisano već stvarnost koja ne zaobilazi Hrvatski pravosudni sustav. U utorak 21. 03. 2023. počelo je suđenje zatvoreniku Kaznionice u Glini na Županijskom sudu u Velikoj Gorici koji je radi stjecanja imovinske koristi u stvarima prodao drugome zatvoreniku svoju supstitucijsku terapiju od čega je nesretni zatvorenik preminuo u zatvorskoj ćeliji. Te je obdukcijskim nalazom utvrđeno predoziranje supstitucijskom terapijom koju nije i nije mogao imati. No što je supstitucijska terapija, kome je namijenjena i ostale nedoumice o ovom složenom i dovoljno nepoznatom vidu liječenja ovisnosti, kako se zloupotrebljava i odgovor pravosudnog sustava donosimo u nastavku.

Što je supstitucijska terapija i kako se koristi u kaznenom sustavu

Supstitucijska terapija je medicinski tretman koji se koristi za liječenje ovisnosti o opijatima. Terapija se sastoji od zamjenske droge koja se daje pacijentu kako bi se smanjile ili eliminirali neugodni simptomi apstinencijske krize koja se manifestira psihičkim i fizičkim simptomima no zabilježeni su slučajevi i smrtnih posljedica uzrokovane naglim prestankom uzimanja opijata. Supstitucijska terapija smatra se jednim od najučinkovitijih načina liječenja ovisnosti o opijatima.

Međutim, zlouporaba supstitucijske terapije u zatvorima postaje sve veći problem. Mnogi zatvorenici koriste ovu terapiju kao način da dobiju lak pristup drogama. Ovisnici uzimaju veće doze supstitucijske terapije kako bi se osjećali “bolje” ili bi pomogli drugim zatvorenicima da koriste supstitucijsku terapiju tako što bi im ju prodali.

Kako bi se spriječila zlouporaba supstitucijske terapije u zatvorima, trebali bi se poduzeti određeni koraci. Liječnički tim bi trebao pratiti zatvorenike koji uzimaju supstitucijski lijek i osigurati da se lijekovi uzimaju ispravno. Također, trebalo bi se provoditi redoviti testovi na prisutnost ilegalnih supstanci kako bi se osiguralo da se lijekovi ne koriste kao droga kod drugih zatvorenika koji pokazuju simptome korištenja supstitucijske terapije.

Osim toga, trebalo bi osigurati da se zatvorski sustavi pravodobno bave ovisnošću o drogama kako bi zatvorenici dobili odgovarajuću terapiju i podršku za oporavak. Stoga bi trebalo raditi na poboljšanju programa rehabilitacije i prepreka za zlouporabu terapije.

Kako se koristi supstitucijska terapija i kome je namijenjena

Supstitucijska terapija koristi se za zamjenu nedostajuće tvari u tijelu pri nekoj bolesti ili poremećaju. To je terapija koja se provodi uz pomoć lijekova ili drugih tvari koje se koriste radi zamjene endogenog hormona ili supstance koja nedostaje u tijelu.

Primjerice, kod dijabetesa tipa 1, pacijenti ne mogu sami proizvesti dovoljno inzulina, a inzulin je važan za reguliranje razine šećera u krvi. Stoga pacijenti moraju koristiti inzulin kao zamjenu. Kod nedostatka štitnjače, propisuje se terapija sintetičkim hormonom štitnjače za održavanje razine hormona u tijelu.

Supstitucijska terapija namijenjena je pacijentima kojima nedostaje određena supstanca ili hormon, a koji ne mogu sami proizvesti dovoljne količine istog. Primjenjuje se u različitim bolestima i poremećajima, kao što su dijabetes, štitnjača, adrenalni poremećaji, nedostatak hormona rasta, nedostatak vitamina i minerala, sredstava ovisnosti.

Što je supstitucijska terapija ovisnika

Supstitucijska terapija ovisnika je vrsta podržane medicinske terapije koja se koristi za liječenje ovisnosti o opijatima. Ovaj tretman uključuje zamjenu jake droge, poput heroine ili fentanila, blažim lijekom poput metadona ili buprenorfina, koji se uzimaju oralno ili kao injekcije. Ovi lijekovi pomažu u smanjenju žudnje za opijatima, skupini simptoma apstinencije tijekom detoksikacije i pomažu u oporavku ovisnika. Ova terapija često se nadopunjuje i psihološkom podrškom kako bi se pomoglo ovisnicima da se suočavaju s uzrocima njihove ovisnosti i razvijaju zdrave navike i strategije za prevladavanje stresnih situacija.

Kolika je pojavnost recidivizma kod ovisnika liječenih supstitucijskom terapijom?

Recidivizam je vrlo važna tema u liječenju ovisnosti, posebno kod ovisnika koji se liječi supstitucijskom terapijom. Supstitucijska terapija obuhvaća zamjenu opojnih droga (najčešće heroina) drugim, manje štetnim drogama, poput metadona ili buprenorfina. Cilj ove terapije je smanjiti simptome apstinencijske krize i poticati ovisnike na stabilizaciju životnog stila.

Međutim, iako je supstitucijska terapija učinkovita u smanjenoj upotrebi opojnih droga, postoji rizik od recidivizma. Recidivizam se odnosi na ponovnu upotrebu droga nakon završetka terapije. Istraživanja pokazuju da ovisnici koji se liječe supstitucijskom terapijom imaju veću vjerojatnost za recidivizam u usporedbi s drugim oblicima liječenja.

Stoga je važno kontinuirano pratiti ovisnike nakon završetka terapije i pružiti im podršku u sustavu zajednice. Upravljanje recidivizmom također bi trebalo biti dio cjelokupnog tretmana ovisnosti koji bi trebao biti prilagođen individualnim potrebama ovisnika.

Zbog potkapacitiranosti stručne podrške u kazneno pravnom sustavu kao i jačeg nadzora ovisnika pri uzimanju supstitucijske terapije ona će i dalje biti unosan posao i preprodavači će uvijek biti korak ispred nadziranog uzimanja terapije. Primjerice, Kaznionica u Glini gdje se nalazi na odsluženju zatvorske kazne osuđeni ovisnici postoji izdvojeni dio odjela u koji su smješteni osuđenici na supstitucijskoj terapiji iz razloga nemogućnosti raspačavanja terapije i uz sve napore zdravstvene službe i pravosudne policije supstitucijska terapija je najtraženija roba kojom se trguje u zatvorima odnosno kaznionicama. Sustavna podrška osim uzimanja terapije ne postoji pa tako niti primjena smjernica u liječenju supstitucijskom terapijom čime bi se postupanje sa ovisnicima ukratko moglo nazvati “legalizirano drogiranje” radi kupovanja mira i suzbijanja nemira, što dovodi do daljnje devastacije ličnosti ovisnika te velike vjerojatnosti recidivizma bolesti ovisnosti te počinjenja kaznenog djela i vraćanja u kazneno pravni sustav. Da li svrha kazneno pravne sankcije je cjelovit pristup u pojedinačnom izvršenju kazne zatvora ili zatvaranja očiju pred problemom ovisnosti, raspačavanja ili rehabilitacija ovisnika o tome Uprava za zatvorski sustav nije željela odgovoriti na upit mailom. Stoga, za očekivati je pojavnost novih slučajeva sličnih nesretnom preminulom zatvoreniku koji očito nikada nije imao doticaj sa drogom te je mislio da će si olakšati zatvoreničke dane ako uzme nešto sa strane.

Kažu, život je kao bombonijera… No primjer dobre prakse Kaznionice u Glini je primjer kako jedan upravitelj kaznionice prešutno odobrava iskrivljene obrasce ponašanja, te zatvorenika koji je „pao” test prisutnosti nedopuštenih supstancija u organizmu primjenjuje penološke metode kažnjavanja uskratom kantine iako mu Zakon i pozitivni propisi jasno i nedvosmisleno kazuju da je u slučaju riječ o kaznenom djelu, po kućnom redu Kaznionice teški stegovni prijestup sa jasno naznačenom kaznom koja se može primijeniti na zatvorenika a radi sprječavanja daljnje kupovine, raspačavanja i konzumiranja ilegalnih supstanci u ovom slučaju supstitucijske terapije. Isti upravitelj izjednačava zlouporabu supstitucijske terapije sa svađom zatvorenika te izriče istu kaznu. Upravitelj koji stoji iza ovih odluka zove se Anđelko Nikolić i očito nitko nije od njega tražio očitovanje za zlouporabu opojnih sredstava sa smrtnim ishodom jer za slučaj iz Zatvora u Zagrebu i suđenje zatvoreniku će imati pravosudni epilog no ne postavlja se pitanje odgovornosti Zatvora u Zagrebu i propusta koji je doveo do smrtnog ishoda.

Ministarstvo pravosuđa uistinu mora se sa svim svojim poveznicama uhvatiti u koštac sa problemom ovisnosti jer rehabilitirani zatvorenik ne može izići iz kaznene institucije kao ovisnik, tu kao i u recidivistima se vidi poraz Hrvatskog pravosuđa.