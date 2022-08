Lili Benčik, blogerica i tzv. kolumnistica brojnih proustaških medija u Hrvatskoj i BiH nastavlja sotonizirati SABA RH, Tita, komuniste i partizane

Armando Černjul, foto: Alexandra Černjul

Umirovljena službenica nikako se ne može smiriti i nadalje tvrdi da antifašizma nema u ustavu RH, ni u Povelji EU o temeljnim pravima… i podvaljuje ubojstvo svećenika bl. Don Francesca Bonifacija “antifašistima”…!

U blogu hrvatskepraviceblog.com i proustaškom portalu hrvatskonebo.org (11. kolovoza 2022.), blogerice i tzv. kolumnistice Lili Benčik, suradnice brojnih ultradesničarskih i proustaških medija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, opet se oglasila sa svojim nervoznim tekstom punim laži i povijesnih krivotvorina. Pod naslovom “Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, vašeg antifašizma nema ni u Ustavu RH, ni u Povelji EU o temeljnim pravima, ni u Ugovoru iz Lisabone”, optužujući SABA RH da ne poštuje državne praznike u RH, ni hrvatske branitelje, ni Domovinski rat, ni Ustav RH… – od prve do zadnje riječi sve same neistine! Zatim, iskače iz teme i žalopojkama nastavlja: “Kako se sa mnom, imenom i prezimenom, na tom portalu neargumentirano, primitivno i prostački obračunavaju i prozivaju, sude i osuđuje, bez Suda i presude, svako toliko pogledam što objavljuju njihovi urednici (…)”. To što piše poznata klevetnica uopće me ne pogađa ni iritira, jer je objavila sve u stilu rekla – kazala! Zar je laž da je suradnica mnogobrojnih ultradesničarskih i proustaških listova i portala? Istina je sve što smo objavili o njoj i tim nazovi medijima, pa i to da je antifašizam ugrađen u Ustav RH što sam im već dobrano dokazao. Ali ne mogu pomoći L.B. ako ne razumije što je ZAVNOH! Možda misli da je to fašizam!?

Poštujemo sve, osim onih koji uzvikuju Za dom spremni, koji govore da su ustaše i da nije bilo 10. travnja 1941. ne bismo imali Hrvatsku!

Sve što je nabrojila, SABA RH, a i moja malenkost, rekao bi grande Igor Mandić, poštujemo! Ali zasigurno nećemo poštovati, dapače kritizirat ćemo, dragovoljce Domovinskog rata, časnike, dočasnike i vojnike Hrvatske vojske koji uzvikuju Za dom spremni, branitelje koji na svojim feštama veličaju ustaštvo (to izjavljuju neki generali!) i govore da nije bilo 10. travnja 1941. godine, ne bismo imali Hrvatsku! Lupetanje L. B. da su hrvatski branitelji pobijedili maršalovu vojsku, pobijedili Tita, nije normalno! Do danas nije objavila ni slova o ustašama i domobranima koji su zajedno s talijanskim fašistima i njemačkim nacistima poubijali desetine tisuća civila, staraca, žena i djece! Na naslovnici bloga ispod Hrvatske pravice stoji “u potrazi za istinom” što je sarkazam, jer blogerica non-stop je u potrazi za lažima i falsifikatima. Ali zato proziva portal sabh.hr da nije registriran u upisnik Agencije za elektroničke medije “što ga čini ‘divljim’ – piratskim portalom”. Zamjera da nema impresuma… Ne želim biti odvjetnik portala u kome surađujem, ali je činjenica da su odgovorni predsjednik i tajnik SABA RH i imaju adresu, broj telefona i e-mail. Kako L. B. spočitava SABA-u RH, zašto meni nije odgovorila kada sam je kritizirao da brojni portali u RH i BiH nemaju ništa od toga, već se kriju iza nekih kamenjara, neba, naroda itd., itd. U opširnom tekstu toliko je toga nadrobila da je postala užasno dosadna i, da bih to izbjegao, osvrnut ću se na ilustracije njezina teksta, točnije foto-portrete dvojice Bl. svećenika što će javnost zasigurno zanimati.

Katolička crkva i Vatikan za ubojstvo Bl. Francesca Bonifacija bez jednog dokaza okrivili Tita, komuniste i partizane!

Što se tiče foto-portreta Bl. Miroslava Bulešića, kojeg su prema pisanju brojnih autora, ponajviše u crkvenima medijima, ubili partizani ne mogu komentirati jer o tom istarskom svećeniku nisam dosad pisao. S obzirom da je iznad dviju fotografija tiskano – žrtve istarskih “antifašista”, napisati ću o više o Bl. Francescu Giovanniju Bonifacijum, čiji sam nestanak 1946. istraživao prije četrnaest godina. No, najprije ću objaviti što su o smrti Bl. Bonifacija rekli crkveni vjerodostojnici i citirati najvažnije dijelove nekih članaka koji su objavili listovi u Hrvatskoj i Italiji. Svi su pisali da je svećenik Francesco Giovanni Bonifacio nestao 11. rujna 1944. godine. Prvi koji je glasno progovorio bio je tršćanski biskup Antonio Santin, rođen u Rovinju 1885., a umro u Trstu 1981. i čiju je izjavu objavio Pietro Comelli u tršćanskom dnevnom listu Il Piccolo (28.07.2005.). U toj izjavi stoji: “Prva vijest o ubojstvu datira od 21. rujna 1946. (vjerojatno se potkrala tiskarska greška jer se radi o 11. rujnu – op. A. Č.), a piše je biskup Antonio Santin: ‘Do danas se o njemu ništa ne zna. Vlasti se pretvaraju – piše – da ignoriraju sve. Stanovništvo kaže da je ubijen’. Nasilna smrt je u svakom slučaju sigurna, ali detalji nisu poznati. Ubili bi ga u noći uhićenja, 11. rujna 1946., jugoslavenski partizani. TIJELO NIKADA NIJE PRONAĐENO (pod. A. Č.), prema nekim svjedočanstvima don Bonifacio bi bio bačen u fojbu grožnjanskog sela.” Treba zapamtiti riječi biskupa Santina, a to da tijelo nikada nije pronađeno! To znači da nije dokazano da je don Bonifacio bačen u jamu!!

Fra Škunca piše povijesne falsifikate o ubojstvu don Bonifacija

I portal Porečko-pulske biskupije u Poreču o Bl. Francescu Bonifaciju pisao je o svećeniku i mučeniku (“mučeniku” – op. A. Č.) u natuknicama “Tko je Bl. Francesco?” i međunaslovu “Krasica: novo odredište”. U tom člančiću piše: “Francesco je u okolnim župama (Bujština – op. A. Č.) redovito ispovijedao, tako 11. rujna odlazi ispovijedati u Grožnjan i predvečer su ga sačekali ‘narodni stražari’ na putu povratka iz Grožnjana u Krasicu otad mu se gubi svaki trag. Mučeničku smrt Bl. Francesca opisuje fra Škunca: ‘narodna straža’, tj. oznaši, uvečer ga dočekuju na cesti i odvede u šumu, gdje ga skinu do gola, nogama i kamenjem izudaraju, polumrtva izboden nožem, a zatim bačen u jamu (?). Kad se za njega kod vlasti stao zanimati rođeni brat, i on je sam uhićen i procesuiran jer da ‘širi lažne vijesti’.” Ne poznajem stanovitog fra Škuncu, ali iz bibliografije na portalu pročitao sam da je S. Škunca, Histria sacra, Bl. Francesco Bonifacio (1912-1946) objavio članak u Ladonji, vjerskom informativno-kulturnom listu, broj 6/353, krivotvorinu! On, naime, nije podastrao nijedan vjerodostojni dokument na temelju kojeg bi napisao i objavio taj tekst. Nažalost, nije jedini autor koji je o drugih falsifikatora prepisao neistine o jednom svećeniku koji, nitko ne zna, kako je skončao svoj život. Kad ovo pišem prisjećam se kako sam drugom polovicom 2008. godine telefonom nazvao Porečko-pulsku biskupiju u Poreču i zatražio da razgovaram sa svećenikom Ilijom Jakovljevićem, koji je danas župnik crkve u Fažani, nadomak Nacionalnog parka Brijuni. Budući da sam pripremao članak o Don Francescu Bonifaciju pitao sam gospodina Jakovljevića što on misli o nestanku ili smrti nekadašnjeg župnika u Krasici, odgovorio mi je da su ga ubili Titovi partizani! Tu laž, naravno, urednik mi nije objavio jer da bi moglo doći do skandala. Ali o tomu ću više kasnije…

Portal Arcipelago adriatico i časopis Famiglia Cristiana objavili pamflete o smrti Don Bonafacija

Na portalu Arcipelago adriatico, čiji je nakladnik neoiredentistička udruga Centro di documentazione multimediale della cultura Giuliana istriana fiumana e dalmata (Multimedijalni dokumentacijski centar Julijanske i istarske, riječke i dalmatinske kulture) u Trstu, 10. veljače 2018. objavljen je članak “Don Francesco Bonifacio, mučenik fojbe – 11. rujna 1946” u kome je napisano: “Ubili su ga komunisti, koji nisu mogli podnijeti njegovu prednost. Benedikt XVI. je 2008. proglasio dekret Kongregacije za uzroke svetaca, koji ga je proglasio ubijenim u odiuna fideiu”. U dijelu članka, nadalje, je optužujući zaključak o ubojstvu: “U popodnevnim satima 11. rujna 1944. don Bonifacio vraćao se u župu kada su ga zaustavili trojica aktivista Narodne obrane Titovih paravojnih postrojbi. Nakon što su ga skinuli golog i pretukli krvlju, komunisti su mu kamenom razbili lubanju i prerezali grkljan. Onda su učinili da leš nestane, bacajući ga u fojbu, možda martinsku. Očevidci su protagonisti tipičnog događaja, pokajnik, ispričao je one progonitelje, nudi čelo onima koji ga žele udarati, pazi da naprave križ i umre”. Inače, cijeli članak objavio je veliki lažljivac Saverio Gaeta u crkvenom časopisu Famiglia Cristiana i koji je prenijet na spomenuti portal. Gaeta, kako se može donijeti zaključak, nije naveo niti jedno ime i prezime, što govori da se radi o groznim izmišljotinama. List Il Piccolo je 28. srpnja 2005. objavio članak “Početak ulice XX. rujna nosit će ime u spomen na svećenika ubijenog u Istri”. Članak je prenio portal neoiredentističko-profašističke organizacije Lega Nazonale (Nacionalna liga) koji postoji 131 godinu i davnih godina djelovala je na odnarođivanja Hrvata i Slovenaca u Trstu, Istri, Rijeci, na otocima u Hrvatsko primorju i u Dalmaciji.

Portal Javno.com: Don Bonifacije nije bačen u fojbu!

Inače, papa Benedikt XVI. prihvatio je molbu tršćanskog biskupa mons. Eugenija Ravignanija, rođenog u Puli, da se beatifikacija don Francesca Bonifacija održi u katedrali San Giusto u Trstu 4. listopada 2008. godine. Bila je to velika crkvena ceremonija. Međutim, prije te beatifikacije početkom kolovoza počeo sam pripremati članak o don Francescu Giovaniju Bonifaciju, rođenom 1912. u Piranu, za kojeg sam imao dovoljno podataka da dokažem da nema dokaza o njegovu ubojstvu, mučenju, prerezanom grkljanu i da je bačen u jamu. Opširan i dokumentirani tekst objavljen je na zagrebačkom portalu Javno.com (nažalost je ugašen) 26. kolovoza 2008. pod naslovom “Istražili smo: don Bonifacije nije bačen u fojbu” na hrvatskom i engleskom jeziku, a prenio ga je rimski portal CNJ 29. rujna iste godine na hrvatskom i talijanskom jeziku. Doveo sam u veliku neugodnost i skandaloznu aferu Katoličku crkvu u Hrvata i Vatikan, posebno ideologe za beatifikaciju don Bonifacija u Trstu. To su Pokrajinski odbor neoiredentističke Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Nacionalni savez Julijanske krajine i Dalmacije), zatim Nacionalna liga, Multimedijalni dokumentacijski centar Julijanske, istarske, riječke i dalmatinske kulture, crkveni list Famiglia Cristiana, biskup Eugenio Ravagnani i drugi. Oni su, naime, bez jednog dokumenta, uz pomoć Porečko-pulske biskupije i nekih stanovnika, tzv. svjedoka koji su u Trstu izjavili i potpisali da su Titovi komunisti, oznaši i “narodni stražari” ubili i bacili u jamu don Francesca Bonifacija!!!

Nakon beatifikacije don Francesca Bonifacija dopisnici Vjesnika i Večernjeg lista iz Rima i Vatikana objavili su o odluci Vatikana, odnosno pape Benedikta XVI., te da je rečeno da su don Bonifacija, župnika u Krasici, ubili Titovi partizani. Nijednu rečenicu nisu objavili da za to ne postoji niti jedan dokument!!! I većina hrvatskih medija objavili su iste i slične informacije, pa sam ostao jedini europski novinar koji upoznao javnost o istini don Francesca Giovannija Bonifacija (pod. A. Č.).

