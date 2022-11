Luka Jadrić i Ante Barada: “HDZ iz Segeta je primjer sramotne razine (ne)poznavanja smisla demokracije”

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vijećnici Općine Seget Luka Jadrić i Ante Barada ponovo su se obratili načelniku Općine Seget otvorenim pismom zbog nedopuštanja održavanja tribine u Segetu. Naime, obrazloženje o nedopuštanju održavanje tribine prepušteno je osobi koja je službeno zaposlena u Općini, a koja je opravdanje za opstruiranje tribine “argumentirala” time što ih je nazvala “destruktivnim”. Oni su jučer uputili otvoreno pismo i europskim institucijama.

Njihovo otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

“Neki dan smo pisali europskim institucijama da se na jednom malom teritoriju Europske unije – u Općini Seget – na sve moguće i nemoguće načine guši elementarna demokracija. I evo, od kad smo u segetsku svakodnevicu uključili medijsku javnost i ozbiljne domaće i europske adrese stvari se same razotkrivaju. Segetska HDZ-ova vlast nam svesrdno pomaže dokazati nakaradnost segetske vlasti.

U demokraciji postoje političari koje biraju građani na određeni mandat. Njihov je zadatak da predstavljaju one koji su ih birali i da vode općinu, grad, državu… ako su pobijedili. A da bi uopće postojala demokracija postoje i oni koji nisu pobijedili, ali također predstavljaju dio birača u čije ime nadziru one koji su dobili vlast. Njihov je zadatak da prate, kontroliraju, prigovaraju, pa čak i da glasno negoduju, ako vlast ne radi dobro.

Također u demokraciji postoje i službenici, profesionalci, koji rade u općinskim, gradskim, državnim… službama. Njihov je posao da rade po zakonima i propisima u korist javnog dobra. Ali oni ne odlučuju o tome kako pobjednici misle vladati, ni kako oporba misli ili ne misli gunđati. Oni, službenici, nisu politički arbitri strankama i nezavisnim listama.

Ali kad jedna stranka, kao što je to HDZ u Segetu, zamijeni Općinu sa samom sobom, onda počinju prijetnje neistomišljenicima na sve načine i od svih koji misle da napadom na oporbu brane Općinu samu, a ne sebe, svoje poslove i svoje političke nalogodavce koje slušaju vjernije nego zakone i propise. Jer neistomišljenici, to jest oporba, prema njihovim mozgovima smije i mora raditi samo ono što oni smatraju da treba. A oni misle da oporba treba konstruktivno šutjeti ili se još konstruktivnije dodvoravati vlastima. Svaku drugu oporbu, a to je zapravo ona jedina i prava, oni zabranjuju. Jer oni misle da tako treba biti.

Zato je HDZ iz Segeta primjer sramotne razine (ne)poznavanja smisla demokracije.

Kad su ovih dana neki mediji zvali načelnika da se očituje o nedopuštanju održavanja tribine u Segetu u organizaciji oporbenih vijećnika, on se nije htio ni očitovati. Prepustio je da obrazloženje izrekne jedna službena zaposlena osoba u Općini. I ta osoba je opravdanje za opstruiranje naše tribine ‘argumentirala’ time što smo mi ‘destruktivni’. Je li shvaćate što se dogodilo?

Ajde da nas je destruktivnima proglasio ‘konstruktivni’ načelnik, pa još nekako, ali nas politički destruktivnima proglašava zaposlena osoba!

A što će biti ako i kad mi pobijedimo na izborima, recimo 2025. godine? Hoće li ta osoba odbiti izvršavati svoje radne obaveze, opravdavajući to i tada našom destruktivnošću? A trebala bi, jer mi ne mislimo svoje političke pozicije mijenjati u korist konstruktivnosti s HDZom. Recimo, neće htjeti obračunati putni nalog od Segeta do Splita u kojem je navedeno samo gorivo, a nema računa od nekoliko tisuća kuna za škampe ili barem kozice?

Možete li, dakle, vjerovati da zaposlena osoba u Općini Seget kaže medijima da su oporbeni vijećnici destruktivni, jer stalno nešto prigovaraju u mjestu čiji je bivši načelnik priveden pod sumnjom da je privatizirao općinsku blagajnu za svoje gastronomske i druge konstruktivnosti? Od oporbe u jednoj korupcijom opelješenoj Općini traži se da bude konstruktivna? Kako to treba izgledati? Pa naš zadatak je da dižemo glas na nepravilnosti, na netransparentno trošenje javnog novca, na štetan i protuzakonit rad vladajuće pozicije.

Jesu li zaposlenici Općine konstruktivno šutjeli na ono za što je bivši načelnik priveden? Ako jesu, onda su se i oni ogriješili o zakon, jer su kršenje zakona bili obavezni prijaviti. Nama ne dopuštaju tribinu u općinskim prostorima, jer smo prema njihovu mišljenju nekonstruktivni i jer ometamo rad Općine, a oni su – recimo sadašnji načelnik kao tadašnji pročelnik – valjda konstruktivno pomagali bivšem načelniku kojega je DORH počastio prenoćištem iza rešetaka!?

Ali u Općini Seget demokracija i vladavina prava, pa i prava na političku oporbenu nekonstruktivnost, zabranjeni su pojmovi. Barem u glavama istreniranima od strane HDZ-a. Na sreću po demokraciju, mi i dalje ne namjeravamo biti konstruktivni s lopovima. Baš o tome planiramo govoriti na tribini koju nam konstruktivni nedemokrati opstruiraju.

Kad pobijedimo održat ćemo tečaj iz demokracije zaposlenicima Općine Seget i dati im do znanja da se u politička prepucavanja s našim protivnicima ne smiju upuštati. To nije njihov posao. Na tečaju će naučiti i to da svoj posao moraju raditi u skladu s propisima, a u slučaju naših financijskih malverzacija da nas moraju prijaviti DORH-u! Ako to nisu u stanju, onda neće moći ni raditi u Općini.

Vidimo se u Segetu, na tribini u javnom općinskom prostoru, kad-tad. I, naravno, u skladu s našom destruktivnošću sljedeći će dopis ići na sve klubove u Europskom parlamentu, kako konstruktivno-vladajuće tako i ‘destruktivno’ – oporbene.”