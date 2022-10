Medicinska sestra rekla je Matijaniću da piša u lonac. Struka kaže da je to etično

Vladimir Matijanić, foto fb

Medicinska djelatnica s Infektološkog odjela Kliničke bolnice Split, koja je kolegi Vladimiru Matijaniću samo par sati prije smrti rekla da piša u lonac pored kreveta, nije postupila neetično. Naime, takav je zaključak Hrvatske komore medicinskih sestara. Njihovo povjerenstvo za etička pitanja na sjednici je raspravljalo o postupanju medicinske sestre s Odjela za infektologiju koja je zaprimila Matijanićev poziv.

Povjerenstvo je zaključilo da medicinska sestra, u slučaju pokojnog Matijanića, nije prekršila pravila obavljanja sestrinske djelatnosti. No, krenimo redom.

Uznemirujući audiozapisi

Vladimir Matijanić umro je u petak, 5. kolovoza, u popodnevnim satima nakon što je danima tražio pomoć splitskih liječnika, a Hitna ga je odbila odvesti u bolnicu. Matijanić je imao Sjogrenov sindrom (autoimunu bolest veziva) i intersticijsku bolest pluća te sumnju na još dvije autoimune bolesti. Obolio je bio i od covida.

Činjenica je da je Matijanić od utorka do petka tog kobnog tjedna tražio pomoć splitskih liječnika. U ta četiri dana ne samo da nije hospitaliziran nego nije dobio ni adekvatan zdravstveni pregled.

Ministarstvo zdravstva tvrdi da je javljanje na telefonski poziv nadstandard

Index je objavio audiozapise Matijanićevih razgovora s osobljem bolnice u Splitu. Među tim razgovorima posebno se ističu razgovor s dežurnim doktorom koji je Matijaniću večer prije smrti rekao da se javi za pet dana te razgovor s medicinskom djelatnicom s Infektološkog odjela koja mu je samo par sati prije smrti rekla da piša u lonac pored kreveta.

Podsjetimo, kako je posebno Povjerenstvo Ministarstva zdravstva raspravljalo o okolnostima smrti Vladimira Matijanića. Oni nisu uzeli u obzir telefonske razgovore pokojnog Matijanića.

Kako je više puta rečeno na posebnoj konferenciji za novinare Ministarstva zdravstva, na kojoj su bili članovi povjerenstva, uzimala se obzir medicinska dokumentacija. I to ne sva. Telefonski razgovori su spomenuti, ali u kontekstu nekakvog “nadstandarda”, odnosno da mu je pružena pomoć više od uobičajenog standarda i procedure za pacijente!?

Nije bilo dovoljno dokumentacije za postupak

Hrvatska komora medicinskih sestara je odmah po smrti Vladimira Matijanića, 8. kolovoza, zatražila sestrinsku dokumentaciju od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Kliničkog bolničkog centra Split.

HKMS je od obje institucije dobio odgovor. Odgovor od Zavoda za hitnu medicinu navodi kako je u obje medicinske intervencije sudjelovao TIM 1 (doktor medicine/specijalist hitne medicine, medicinska sestra/tehničar i vozač). Kako su zaključili, u tom slučaju ne postoji sestrinska dokumentacija, nego samo liječnička medicinska dokumentacija o pacijentu – List A – za doktore medicine.

Isto tako nema ni sestrinske dokumentacije u Kliničkom bolničkom centru Split. Naime, Matijanić nije hospitaliziran, a sestrinska dokumentacija postoji samo za hospitalizirane pacijente. Kako nije bilo dovoljno dokumentacije za postupanje prema medicinskom osoblju, Komora je odlučila sve ostaviti na Povjerenstvu za etička pitanja HKMS-a o postupanju medicinskih sestara/tehničara u slučaju Matijanić.

Posebno je bio sporan razgovor koji se vodio 5. kolovoza, svega par sati prije smrti Matijanića, kada je zvao Hitni infektološki odjel bolnice u Splitu.

5.8. u 12:30 poziv na 021 557 565 (Hitna infektologija)

Bolnica: Molim?

Matijanić: Dobar dan, imam 50 godina. Imam dva dana covid.

Halo? Ponovite, molim vas.

Dakle, imam 50 godina i treći dan covida.

E?

Imam intersticijsku bolest pluća i Sjogrena. Temperatura mi je pala, međutim osjećam se užasno nemoćno. Mišići me jako bole.

Dobro…

Popio sam Brufen i Lupocet, međutim nemam nikakve reakcije na to i ne mogu se praktički kretati od kužine do WC-a.

Aha.

Znojim se dosta.

I?

Iako nemam temperaturu. Neki hladan znoj. I ne znam jesam li ja za hospitalizaciju.

Stavi masku na nos (*nekome sa strane)

Šta mislite?

I šta vi sad mene zovete?

Pa trebam li u bolnicu, pobogu, ili ne?

A slušajte, ovi… Vi odlučite, ja vas ne vidim, ja ne znam šta bi vam rekla.

Aha.

Fibre više nemate. Kakvi ste s disanjem?

Pa dišem ubrzano jer se krećem. Kad se krećem, onda…

A zašto se krećete?

A moram otići do WC-a, do kužine.

A ne morate otići do… a s kim živite?

Sa ženom.

A ne morate otići do kužine, nego morate ležati u krevetu i otići do WC-a. Ha, za mokriti može vam neku posudu staviti i proliti. Imate li možda onu ___ saturaciju kisikom?

Nemam. Je l’ može doći netko eventualno me pregledati?

A tko?

Pa liječnik neki.

Zovite Hitnu.

Dobro.

E, znači ovdje kod nas vi možete doći privatno, mi ne idemo po kućama. Eto, bog.

Kako smo napisali u uvodu, Povjerenstvo je zaključilo kako medicinska sestra nije prekršila pravila obavljanja sestrinske djelatnosti.

“Medicinska sestra koja je zaprimila poziv nije ovlašteni liječnik niti je ista primila poziv u svojstvu dispečera”

“Povjerenstvo je zaključilo kako je medicinska sestra zaprimila poziv pacijenta, prikupila informacije o njegovom zdravstvenom stanju, obavijestila ga je o mogućnosti osobnog dolaska na sam odjel, a u slučaju nemogućnosti za isto, obavijestila ga je o nužnosti pozivanja Hitne medicinske službe”, stoji u odgovoru koji smo dobili od HKMS-a.

Kako su naglasili, postupanje medicinske sestre u slučaju Matijanić bilo je u skladu s njezinim kompetencijama i ovlastima danim odredbama Zakona o sestrinstvu.

“Medicinska sestra koja je zaprimila poziv nije ovlašteni liječnik niti je ista primila poziv u svojstvu dispečera Zavoda za hitnu medicinsku pomoć”, stoji u zaključku Povjerenstva.

