Milanović: Ja od Čovića ovog trenutka ne mogu očekivati više

Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

“Gledajmo što radi Turska. Oni neće otići kratkih rukava. To što oni traže je velika stvar, a to što mi tražimo je jako mala stvar, i to u državi u kojoj smo mi jamac mirovnog sporazuma. Srbi su genocidni, Hrvati skoro genocidni, slušamo tu prljavštinu već godinama. I onda Plenković pozove Džaferovića da šeta u Vukovaru i on dođe samo da iritira Srbe. To je njihova politika, gora od Miloševićeve tri puta”, kazao je danas između ostalog hrvatski predsjednik Zoran Milanović na konferenciji za medije u Uredu predsjednika.

Švedska i Finska danas su glavnom tajniku NATO-a Jensu Stoltenbergu predale pismene zahtjeve za pristupanje tih zemalja NATO-u. “Sastalo se Sjevernoatlantsko vijeće, ali nisu ništa odlučili jer je Turska protiv. Zato danas NATO nije donio nikakvu odluku. Onima koji to ne žele vidjeti, da vide kako se ponašaju države koji brinu o svojim interesima. Nitko nije razgovarao. Je li se švedski kralj ili premijerka javili turskom predsjedniku? Nije, potpuno zanemaruju Ankaru, i onda pet minuta do 12 Turci kažu ne, ne gledamo pozitivno na to, da bi na kraju Turci razgovarali s onima koji jedini mogu nešto promijeniti. Ne znam što će se iz toga izroditi, je li moguće da Švedska zadovolji turske zahtjeve. Pristane li na neke od tih zahtjeva, to neće biti ista država. Neće biti ista ni ulaskom u NATO. Pristane li na ono što Turska traži, njihova vjerodostojnost će se raspasti. Turska sigurno neće odustati bez da nešto dobije i to ne bilo što”, rekao je na početku Milanović.

Komentirao je i izjavu turskog ministra vanjskih poslova Mevluta Cavusoglua, koji je rekao da mu narod ne dopušta da Švedska uđe u NATO. “Kako se Hrvatska ponaša u svemu tome? Potpuno suprotno. Turska traži stvari koje su joj važne, koje drži nezaobilaznima. Na Švedsku gleda na sve osim kao na prijatelja. Tu je i odnos prema Rusiji. Osobni odnos Erdogana i Putina, trgovinski odnosi… Činjenica da bi Rusija to smatrala indirektnim neprijateljskim potezom prema sebi. Rat se događa, traje, daleko od nas, mi imamo svoje probleme. Korupciju, uništavanje DORH-a, status Hrvata u BIH”, dodao je Milanović.

“Ovo nije dobro što se događa, s Finskom, Švedskom, Turskom, ali u jednu ruku je i dobro, da ljudi vide kako se ozbiljne države ponašaju. Mi nismo protiv Švedske i Finske. Svatko bi se u međunarodnim odnosima trebao držati svoje kategorije. Ne s jačim. Jer kad se upustiš u to, onda pukne arkada. Švedska ima mišljenje o svemu i sad se događa da jedan izvorna članica koja ima 75 milijuna stanovnika… To nije pitanje pameti nego turskog dostojanstva, da ih se tretira kao nas u BiH. Hrvate se u BiH kao entitet razara i u tome u zadnje vrijeme sudjeluje Plenković”, rekao je.

‘Ratificiramo li to bez ispaljenog krika, mi smo poklonili jedino obiteljsko srebro’

Pita se kako se borimo za svoj interes. “Tako da se 25 godina nakon rata tamo nema nijednog hrvatskog časnika ili časnice, samo stožernog. Zašto? Jer nam ne daju. Tamo ne smije primirisati nijedan hrvatski uniformirani čovjek ili žena. Što je vlada učinila? Ništa. Znate tko može biti? Austrija, Ugarska i Turska. To su države koje su povijesno napravile sav red u BiH. Što je s nama? Tko je to dizajnirao… Kad govorim da Hrvatska mora biti jedinstvena, pa jedinstvena i u tome da odbaci Hrvate u BiH. Zato sam predložio sastanak VNS-a”, rekao je.

Milanović kaže da je Plenković to napravio zbog napada na Ukrajinu. “To nije i neće biti razloga da hrvatski državni vrh vijeća. Kad ja predložim da se nađemo i u skladu s Ustavom, prema kojemu Vlada nema monopol u vođenju vanjske politike, onda 10 dana nema odgovora, ništa, muk… Što mi onda preostaje? Da napišem instrukciju hrvatskom ambasadoru i dovedem ga u neugodnu situaciju? Napisat ću mu instrukciju. Ako želi imati svoj mir, nek se makne… Do zadnjeg trenutka ću govoriti i upozoravati da je zadnja na Hrvatskom saboru koji može i ne mora dići ruku za ratifikaciju tog pristupa”, rekao je.

Milanović je dodao da to ne bi bio čin protiv Finske i Švedske nego za Hrvatsku. “Tog trenutka bi se rodio nevjerojatan interes za hrvatske probleme. Ratificiramo li to bez ispaljenog krika, mi smo poklonili jedino obiteljsko srebro, jedini način da riješimo ozbiljan problem, ne na Dnjepru, nego na Uni”.

Upozorio je da bi Hrvati mogli proglasiti samoupravu, a onda bi moglo biti ozbiljnih situacija i problema.

“Nije moguće da hadezeovci ne misle o tome. Vidjeli ste mišljenje HNS-a. Dragan Čović kaže ‘vi se dogovorite’. To je poruka Plenkoviću. Ja od Čovića ovog trenutka ne mogu očekivati više. To je njegov interes, on će morati objasniti svom narodu i biračima što su govorili, radili i obrazložiti svaki problem i propust”, rekao je.

‘Plenković je premijer male države, dopušta da ju razvlače kao bludnicu po cesti’

Poručio je da zna da Turci neće ustati od stola s rješenjem s kojim neće biti zadovoljni. “Očekujem da kaže kako nema nikakvih želja i ostaje ovdje do kraja. ‘Ne pokušavam se ugraditi na neko mjesto.’ To nek kaže. Onda ću se još više pitati što stoji na putu”, kaže predsjednik o premijeru i postavlja mu pitanje: “Zašto hipnotiziraš taj narod i lažeš im već godinu dana?”

Predsjednik kaže kako je kod premijera u pitanju ‘hiperservilnost’. “Plenković je premijer male države, dopušta da ju razvlače kao bludnicu po cesti. Ako meni prijeti blamaža, spreman sam na 10 puta veću blamažu. Rekao sam da mi je važnija zanoktica Hrvata u BiH nego cijela rusko-finska granica. Neka mi netko kaže što tu prijeti Hrvatskoj. Schengen? Mi možemo živjeti bez Schengena, ali nećemo. Schengen ili opstanak Hrvata u BiH, to je pitanje epohe. Kad je trebalo braniti Hrvatsku, zajedno smo je branili, tad je bilo drugo vrijeme. Gdje je bio Plenković tad? Da bi komentirao Antu Gotovinu, Čermaka i druge koji su branili Hrvatsku, što je on dao?”, pita se predsjednik.

Na novinarsko pitanje može li Turska biti uzor s obzirom na to kako se odnosi prema Kurdima, rekao je da ga, u situaciji kad njegovom narodu prijeti požar, ne zanima stanje ljudskih prava Kurda.

Milanović je komentirao kakav mu je manevarski prostor po pitanju Finske i Švedske te u kakvu će poziciju staviti ambasadora Nobila. “On može napraviti bilo što. Od mene će dobiti instrukciju da bude protiv dok se problem ne riješi”, kazao je Milanović.

‘Imamo izdajnike u svojim redovima’

Predsjednik kaže kako već razgovara s političkim strankama o ovoj temi. “Pisao sam mu. Pisat ću i dalje. Pisat ću i NATO-u. Poslat ću pismo Stoltenbergu. A vi me pitate jesam li zvao Plenkovića? Nisam. Zvao sam ga puno puta. Sad, kao što je on rekao, samo službeno”, kaže predsjednik.

“Imamo izdajnike u svojim redovima”, rekao je Milanović ponavljajući da je njegova ustavna dužnost da radi ovo što radi. “Ne znam kako će završiti, kao što ni Ukrajinci ne znaju kako će završiti, ali bore se.”

“Čuli ste što sam rekao. Izdajnik”, kaže na pitanje o premijerovoj izjavi da će ovo narušiti poziciju Hrvata u BiH.

Predsjednik kaže kako Hrvatskoj ne daju da ima svoje časnike u zapovjedništvu NATO-a. “Tko je to trebao riješiti? Grlić Radman, taj se boji svoje sjene, i Plenković? ”Sada kad je sve formalno propalo, nije još, ali formalno, Komšić će i dalje biti član Predsjedništva. Ne vidim način da se to spriječi. Hrvata naprosto nema dovoljno. Zato je smišljen instrument u Daytonu da se to spriječi. Srbi, Hrvati i Bošnjaci su realnost. Sama borba ima smisla po sebi”, rekao je.

‘Ustavni sud je izveo državni udar’

Govoreći o Ustavnom sudu, ponovio je da je sudjelovao u pisanju Ustava te da su izjave stručnjaka o mogućnostima ukidanja Ustavnog suda – cinične. Ja da pišem saborskoj većini i budem dželat? To ima šansu za uspjeh? Ništa pošteno ni čestito nema šansu za uspjeh s tim ljudima. Ustavni sud je izveo državni udar, uskratio je volju građana. Kad se skupe potpisi za promjenu Ustava, nitko nije iznad toga. Kakav Ustavni sud?”, pita.

Dodao je da su mu 2014. u Saboru falila dva glasa da poništi odredbu o broju potpisa i vrati je na prethodnu. Milanović poručuje da je 400 tisuća glasova više od 20 posto na redovnim izborima. “To je sila. I oni su to spriječili, to je državni udar. I ja da pišem. Inače, ustavno pravo je politika, nemojte nasjedati na trikove veleumnih pravnika, za Ustav su kompetentni ljudi koji znaju misliti, to nije medicina”, rekao je predsjednik i dodao da u bivšoj državi za biti ustavni sudac nije bio uvjet biti pravnik, da je u njemu bilo i ekonomista i drugih zvanja.

‘Ovo su Plenkovićevi hagiografi, oni pišu njegovu lažnu svetačku povijest’

Upitao se što DORH čeka kad je već prije nekoliko mjeseci zaprimljena kaznena prijava. “Opet Đerek radi posao šefice USKOK-a čiju je ostavku tražila glavna državna odvjetnica. Nevjerojatno. Koji je ugled tih ljudi, tko im vjeruje, nad kim imaju autoritet? Plenkoviću se sad žari telefon da je brani od mene. Od koga je ona neovisna? Od mene sigurno”, rekao je Milanović te dodao da je danas jedan zastupnik lagao da zaštiti premijera. “Jel’ to posao za premijera? Da zove? Čemu mu ministar služi? Premijer to ne smije raditi. Mislim, može, ali onda imamo ovakvu situaciju”, ističe.

U slučaju da se Ustavni sud ukine, kaže, njegov bi posao radilo neko drugo tijelo. “Samo ne korumpirana ekipica. Imate 10 primjera kako se to može, ovo treba razjuriti. Ovo su Plenkovićevi hagiografi, oni pišu njegovu lažnu svetačku povijest”, kaže predsjednik.

Upitan što je značila njegova izjava ‘Neka strepe’, predsjednik kaže da ‘kukavice uvijek trebaju strepiti’. Na pitanje od čega, odgovara: “Od narodne pravde.”

“Prijetnja fizičkom integritetu je kazneno djelo. Prijetnja da ćeš nekoga ucijeniti tako da ćeš raskrinkati neku njegovu osobinu udarom na čast je također kazneno djelo. Ali ne možeš udariti na čast nekome tko je nema”, rekao je Milanović.

Ponovno je prozvao i predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića: “Što je sljedeće? Kardinal zagrebački, vladika pakrački? Ako bude slobodno mjesto, možda će se i tamo uvaliti”.

‘Što DORH-u treba Maja Đerek da prijavi Banožića?’

I danas je komentirao i ministra obrane Marija Banožića: “Činjenica je da je Mario Banožić počinio gazdinsko kazneno djelo. Pošto je pokvaren insinuira na račun jednog od trojice hrvatskih pilota. Što je Banožić tad radio? Cinkao Srbima kod Vinkovaca? Dopušteno je reći bilo što, zar ne? Čovjek je insinuirao da je jedan od tih pilota ubijao Hrvate. Ja to recimo ne znam, ali svašta se sazna uz lovački kotlić i rakiju. Zao čovjek”.

Pita se što DORH-u treba Maja Đerek da prijavi Banožića. “Što on radi? Utjeruje strah u kosti ženama da ne bi raskinule ugovor i zapečatile prostor ljudima koji varaju državu. Radi čega je Željko Sabo bio godinu dana u zatvoru? Radi razgovora. Ovaj krade, vara državu, traži da se ne postupi u interesu države. … Kad netko dođe iz stajskog gnoja, sve mu miriše”, poručio je.

‘Zekanović počeo slaviti Plenkovića kao što muze slave Apolona’

Osvrnuo se i na izjavu Plenkovića da je ponižavao saborskog zastupnika. “Taj Zvekanović, Zekanović, zeko, mrkva, šargarepa, on je došao tamo i pohvalio se lokalnim novinarima da će demonstrativno izaći kad počnem govoriti. To je tip koji je do jučer vrijeđao Srbe na polufašistički način. To je tip koji je počeo slaviti Plenkovića kao što muze slave Apolona. Odakle ta iznenadna ljubav ako nije novac? Pazite koja ideja, da sam ja rekao ‘šargarepa’ jer je on posalo malu (Anju Šimpragu, op.) da predstavlja Vladu. Nitko ne želi biti dvorska luda Andreja Plenkovića, zato je našao šargarepića. Našao je korumpiranog zvekana da to radi. Pa prema takvim tipovima majka Tereza nema empatije. Pa u čemu je njegov problem sa mnom? Ja ću reći u čemu je moj s njim. Izbačen je iz te stranke i sad se očajnički batrga…”, rekao je.

Plenkoviću je poručio da si nađe ‘bolju dvorsku ludu’. “Čovjek se zakačio za mene kao pijavica. Ne znam što mi zamjera. Tko će reći nešto o čudnovatom slučaju Benjamina Zekanovića”, rekao je. “Kad se sljedeći put prošeta s Lawrenceom od Arabije po šibenskoj rivi, pitajte ga kako je taj čovjek baš njega našao. Da on vodi milijardere po šibenskoj rivi”, dodao je.

Kako je konferenciju započeo s Turskom, tako ju je i završio. “Gledajmo što radi Turska. Oni neće otići kratkih rukava. To što oni traže je velika stvar, a to što mi tražimo je jako mala stvar, i to u državi u kojoj smo mi jamac mirovnog sporazuma. Srbi su genocidni, Hrvati skoro genocidni, slušamo tu prljavštinu već godinama. I onda Plenković pozove Džaferovića da šeta u Vukovaru i on dođe samo da iritira Srbe. To je njihova politika, gora od Miloševićeve tri puta”, zaključio je predsjednik Milanović.

Nacional.hr