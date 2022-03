Nizozemska se protivi pojmu konstitutivnosti u BiH: Nijedan zakon ne smije produbljivati podjele

Foto: Europska komisija

Vlada Nizozemske saopćila je kako pozdravlja odluku Evropske unije o usvajanju Strateškog kompasa koji bi se trebao odnositi na odbranu i sigurnost Evrope, ali su naglasili kako dokument sadrži neprihvatljive formulacije koje se tiču Bosne i Hercegovine.

Iako je naglašeno kako je usvajanje dokumenta dobar potez, iz Nizozemske ističu kako je vezivanje pojma “konstitutivni narodi” za Bosnu i Hercegovinu potpuno diskriminatorno.

“Nizozemska pozdravlja usvajanje Strateškog kompasa za sigurnost i odbranu. Ipak, žalimo zbog činjenice da je tekst izmijenjen tako da sadrži i reference koje se odnose na diskriminatorni koncept konstitutivnih naroda”, navodi se u saopćenju.

Pojašnjavaju kako Nizozemska i dalje ostaje pri principima jednakosti i nediskriminacije svih građana u Bosni i Hercegovini.

We welcome the approval of the #StrategicCompass.

The Netherlands stands firmly for equality and non-discrimination principles in #BiH.

The @ECHR_CEDH Sejdić-Finci ruling is leading.

Read our statement👇 pic.twitter.com/fo0ndEFBQU

— Netherlands at the EU (@NLatEU) March 23, 2022