NOVI POKUŠAJ PLJAČKE GRAĐANA: Novalićeva Vlada pripremila zakone o povećanju poreza na dohodak i doprinose

„Usvoje li se ovi zakoni, neki poslodavci će to iskoristiti da oštete radnike jer će ih ostaviti bez toplog obroka i naknade za prevoz koji se do sada nisu oporezovali“, upozorava sagovornik iz Vlade FBiH

U situaciji kada većina vlada u svijetu priprema poreski i ekonomski set olakšica za svoje građane kao odgovor na posljedice pandemije i rata u Ukrajini, federalni premijer Fadil Novalić i Vlada Federacije za svoje građane pripemaju nove namete.

Naime, Novalić će preko svog stranačkog kolege, predsjedavajućeg Predstavničkog doma FBiH Mirsada Zaimovića učiniti sve da progura sramne i gotovo pljačkaške prijedloge zakona o povećanju poreza na dohodak i doprinose. Zaimović je sjednicu Predstavničkog doma zakazao za 28. i 29. mart te su ova dva zakona stavljena na dnevni red, uz Prijedlog budžeta za 2022. godinu, što je nonsens.

Ovi zakoni već duže stoje u Novalićevoj ladici i insteresantno je da ih je odlučio, baš sada, u vrijeme najveće poslijeratne krize – provesti. Suština Novalićevih novih prijedloga zakona je da će se sa 13 posto oporezivati topli obrok, regres za godišnji odmor, te troškovi prevoza i pomoć poslodavca. Dosad ove stavke nisu bile oporezivane. Novim zakonima za ugovore o djelu će se plaćati iste stope doprinosa kao i za puni radni odnos, dok se i dalje neće moći koristiti usluge zdravstvenog osiguranja – iako će se povećati stopa doprinosa. Novalić lobira da se ugovori o djelu oporezuju kao plata.

U nekoliko navrata federalni premijer je pokušaj uvođenja novih nameta nemušto pravdao tezom kako su najveći protivnici toga oni koji svoje radnike drže na ugovorima o djelu, što apsolutno nije tačno jer se ugovorima o djelu finansiraju obavljeni povremeni poslovi iz nekog projekta ili slično. Novalić takvu činjenicu svjesno ignorira i ovakvim prijedlogom nekoliko desetina hiljada honoraraca, koji nemaju stalno zaposlenje, definitivno će ostaviti bez hljeba.

Nije zanemariv ni broj onih koji uz stalni posao imaju stalne ili povremene angažmane i na drugim poslovima.

Naš izvor objašnjava da je poenta u tome da Federaciji BiH nedostaje novca te je ovo drski pokušaj da se taj nedostatak nadomjesti. Vlada Federacije nedavno je digla visinu minimalne plate sa 450 KM na 550 KM.

Neposredno prije toga Savez samostalih sindikata BiH je izradio prijedlog zakona o minimalnoj plati i taj su prijedlog potpisali svi šefovi klubova stranaka u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. On je predviđao podizanje minimalne plate prvo na 750 a potom u naredne dvije godine na iznos od 1.000 KM. Iako su stranački šefovi potpisali prijedlog takvog rješenja zajedno sa sindikatom, danas samo opozicija insistira da se sporazum ispoštuje. No, pozicija konstruiše priču da se stavljanje potpisa na sindikalni prijedlog nije ni dogodilo i sve gura pod to da je Novalić sam podigao minimalnu platu na 550 KM.

„Usvoje li se ovi zakoni, neki poslodavci će to iskoristiti da oštete radnike jer će ih ostaviti bez toplog obroka i naknade za prevoz koji se do sada nisu oporezovali“, ističe naš sagovornik iz Vlade.

On pojašnjava da, ukoliko je radnik primao npr. 450 KM platu plus 180 KM topli obrok i recimo 50 KM za prijevoz, sada se može dogoditi da mu poslodavac samo uplati platu od 550 – i da to bude to, čime su primanja umanjena na štetu radnika.

“Imamo dokaze da već neki poslodavci daju radnicima 550 KM platu, da su im dali ugovore s tim iznosom bez uopće spominjanja toplog obroka i naknade za prijevoz te se zapravo dešava određeni lov u mutnom”, kazao nam je izvoz iz federalne vlade.

Podsjećamo, prema podacima iz Porezne uprave FBiH, od 2015. do 2020. godine na osnovu ugovora o djelu ostvaren je dohodak od oko 1,1 milijardu KM. Za taj period plaćeni su porezi i doprinosi u iznosu većem od 178,3 miliona KM. Ove osobe u većini su honorarci i nemaju ni zdravstveno, a ni penziono osiguranje. U pitanju je klasična pljačka jer za uplaćeni doprinos ovi ljudi ne dobijaju ništa.

U još gorem položaju, naći će se freelanceri i oni će najgore proći. Umjesto dosadašnjih 10+4%, sada će plaćati 13+32,5% za svaku uplatu iz inostranstva i to će za njih biti ogromno opterećenje. Freelanceri u FBiH ne mogu koristiti zdravstveno osiguranje, jer ih takođe Zakon o zdravstvenom osiguranju BiH ne prepoznaje kao osiguranike. Osim toga, uplaćeni doprinosi za penziono osiguranje im se ne uračunavaju u staž jer Zakon o PIO nije harmoniziran sa onim o doprinosima FBiH.

Prođu li Novalićevi zakoni, koji kao takvi ne egzistiraju nigdje u svijetu u državama parlamentarne demokratije, ove osobe izdvajaće ogromne sume za ono što ujedno ne mogu koristiti.

Da pojasnimo, freelanceri, kao i svi radnici u našoj zemlji, dužni su plaćati poreze državi bez obzira na sporadičnost ostvarenog prihoda. Međutim, plaćanje ovakvih poreza freelancere dovodi u nepovoljan položaj jer i sada, prema trenutnim zakonima, oni imaju samo obaveze, ali ne i prava koja proizilaze iz njih. U Poreznoj upravi FBiH smatraju da u važećim poreznim zakonima termin freelancer ne postoji, već se koristi termin „dohodak po osnovu povremene samostalne djelatnosti“.

Premijer Novalić je do sada tendenciozno i namjerno pogrešno objašnjavao ove prijedloge zakona, jer Federaciji fali para, a i izborna je godina.

Kako saznajemo, nove zakone pred zastupnike u Paralament guraju SDA, DF, HDZ i SD koji imaju većinu. Međutim, prema svim dostupnim informacijama, ostale parlamentarne stranke glasače protiv ovakve pljačke građana koje je ionako u potpunosti osiromašila Novalićeva vlada.

inforadar