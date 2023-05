Novinari napustili raspravu o kriminalizaciji klevete

Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Novinari su danas demonstrativno napustili javnu raspravu o kriminalizaciji klevete poručivši time da je povlačenje iz procedure Nacrta zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika RS jedini ispravan potez.

Novinari su napuštajući Narodnu skupštinu Republike Srpske u kojoj se održava javna rasprava na protokolu ostavili svoje zahtjeve za povlačenje spornog zakona.

Gojković Arbutina: Javna rasprava samo forma

Glavna i odgovorna urednica „Nezavisnih novina“ Sandra Gojković Arbutina je istakla da novinarska zajednica već mjesec dana priča o spornom nacrtu i ukazuje na to da on mora biti povučen.

„Javnu raspravu smatramo samo formom da se ispoštuje zbog javnosti i da se tu ništa novo neće donijeti. Zato je dogovor medijske zajednice u Banjaluci, a nadam se i u ostalim gradovima, da dođemo na javnu raspravu, donesemo ponovo svoje amandmane i argumente na ovaj nacrt i da je napustimo jer smatramo bespredmetnim da ponavljamo sve ono što smo ponavljali u posljednje vrijeme, a da apsolutno niko ne reaguje“, naglasila je Gojković Arbutina te dodala da novinari mjesecima nisu mogli doći do ministra pravde RS Miloša Bukejlovića.

Dodala je da je ova rasprava osmišljena tako da se sve zgura u četiri grada, te da na kraju nema ništa od dugonajavljivane sveobuhvatne rasprave.

„Vidimo da je planirano i u danu kada je jedna od najvećih slava jer su se nadali da će biti što manje ljudi, ali mi smo se pojavili u velikom broju i nadamo se da će ova slika doći do onih do kojih treba, iako su šanse za to male“, rekla je Gojković Arbutina.

Milojević: Dodik najveći povratnik u uvrede i klevetu

Novinarka „Euroblica“ Milkica Milojević kazala je da se novinarstvom bavi od 1988. godine te da pamti član 133. KZ-a SFRJ i čuveni verbalni delikt, te da čak ni tada nije bilo ovakve represije kakva je današnja.

„Zbog toga sam i danas poručila na ovoj javnoj raspravi da nema o čemu da se raspravlja o ovom zakonskom prijedlogu i da on odmah treba da bude povučen i da uvreda i kleveta ne smiju da se kriminalizuju, te da imamo građanske zakone kojima je to sve regulisano“, rekla je Milojevićeva.

Poručila je donosiocima odluka da ne zloupotrebljavaju smrt nesrećnog mladića iz Laktaša koji se ubio zbog neprimjerenog snimka.

„To im je samo povod, jer neovlašteno snimanje i distribuiranje snimljenog sadržaja je već sankiconisano drugim članovima KZ-a i to se moglo procesuirati ako se htjelo. Takođe sam poručila da ne pretjeruju u ponavljanju stava da je sve više povratnika u vršenju prekršaja uvreda i kleveta jer imamo jednog povratnika koji najčešće vrijeđa i kleveće i to javno, a to je predsjednik RS“, navela je Milojevićeva.

Dodala je da ukoliko bi ovaj zakon silom skupštinske većine bio usvojen sudijama i tužiocima poručila da postupaju po zakonu jednako kako prema predsjedniku i drugim političkim moćnicima tako prema radnicima, seljacima i poštenoj inteligenciji i biračima koji su izabrali te političke moćnike.

Na pitanje novinara kako komentariše činjenicu da se niko od poslanika opozicije u NS RS nije pojavio da podrži novinare, Milojevićeva je kazala da vrlo ozbiljni novinari i politički analitičari tvrde da opozicija zapravo ne postoji osim ako pod opozicijom podrazumijevamo politički program „Sjaši kurta da uzjaši Murta, odnosno hoću da budem sultan umjesto sultana“ .

Vukelić: Novinarstvo je postalo opasno zanimanje

Predsjednik Kluba novinara Banjaluka i glavni i odgovorni urednik CAPITAL-a Siniša Vukelić naglasio je da je bilo besmisleno učestvovati u ovakvom prividu demokratije koji pokušavaju da prikažu izvršna i zakonodavna vlast u Republici Srpskoj.

„Ovo nije javna rasprava, ovdje se argumenti ne uvažavaju i smatramo da je novinarska zajednica napuštajući ovu javnu raspravu demonstrativno pokazala svoj jasan stav – povucite nacrt zakona. Ovaj zakon je toliko loše napisan, toliko skandalozan i takve posljedice može proizvesti da nema smisla uopšte učestvovati i pokušati poboljšati neke njihove članove. Mi smo na izlasku iz sale i pisanim putem predali svoje zahtjeve da se ovaj nacrt povuče iz procedure, ali neke kolege su predale i amandmane da se povuku svi članovi koji se odnose na povredu časti i ugleda, odnosno oni kojima se kriminalizuje kleveta u RS“, dodao je Vukelić.

Smatra da je predlagaču ovakvog zakona i narodnim poslanicima skupštinske većine potpuno jasno da će ovim narušiti slobodu govora trajno, da će uniziti novinarsku profesiju i ugroziti medijske slobode, koje su već sada na jako niskom nivou.

„Već sada 74 odsto građana smatra da je ponekad dozvoljeno udariti novinara. Novinarstvom u RS nije samo teško baviti se nego je i opasno. To je postalo opasno zanimanje. Usvajanjem ovakvog Zakona novinari neće smjeti izaći iz svoje kuće i redakcije. Neće smjeti otići na posao. Zašto to raditi osim ako vam nije cilj uspostaviti jednoumlje u RS“, upozorio je Vukelić.

Capital.ba