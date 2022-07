Foto: D.S./Klix.ba

Danas je u Potočarima obilježena 27. godišnjica genocida u Srebrenici nad 8372 muškarca i dječaka, a komemoraciji je prisustvovalo hiljade ljudi i brojne delegacije. Dženaza je klanjana za 50 identificiranih osoba koje su tek danas ukopane.

U Memorijalni centar Potočari jutros su stigle broje delegacije, a među njima su bili visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, generalna sekretarka Vijeća Evrope Marija Pejčinović – Burić, potpredsjednica njemačkog Bundestaga Aydan Ozoguz, zamjenica generalnog sekretara UN-a Alice Nderitu, ministrica odbrane Nizozemske Kasja Ollongren, parlamentarac u Velikoj narodnoj skupštini Turske i potpredsjednik AK Partije Numan Kurtulmus, potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović te Visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell, predstavnik Vatikana te član Savjetodavnog vijeća (Majlis Ash Shura) Saudijske Arabije, zastupnik u Bundestagu Adis Ahmetović i drugi, prenosi Klix.ba.

U hali bivše fabrike akumulatora prisutnima se prvo obratio zamjenik načelnika Srebrenice Hamdija Fejzić kao preživjela žrtva i istakao najvažnije detalje bola i patnje koju su Srebreničani prošli.

“Danas u Srebrenici rastu djeca rođena poslije genocida. Ta djeca su naša nada da obnavljamo život. U njima nema mržnje, ali ima znanja i spremnosti da nastave onda kada mi, svjedoci i žrtve genocida ne budemo mogli dalje”, kazao je Hamdija Fejzić.

Prisutnima se također obratio i Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt kazavši da ko god pokuša negirati genocid u Srebrenici, da ga umanji ili porekne ili umanji broj žrtava, živi učahuren u svjesno odabranom neznanju”, prenosi Klix.ba.

Predsjednik Svjetskog Jevrejskog kongresa Menachem Z. Rosensaft obratio se prisutnima i naglasio da se ne može dozvoliti negatorima genocida u Srebrenici da i dalje nekažnjeno šire svoje laži, ili da besramno pokušavaju prebaciti krivicu na žrtve.

Kasja Ollongren, ministrica odbrane Kraljevine Nizozemske, u svom obraćanju u Potočarima je ponudila najdublje izvinjenje za neuspjeh međunarodne zajednice i Nizozemske u zaštiti stanovništva zaštićene zone UN-a Srebrenica.

Prisutnima su se obratili i potpredsjednica Bundestaga Aydan Ozoguz, potpredsjednik AK partije Numan Kurtulmus, u ime predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana te predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.

Na ovogodišnjem obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici svoju podršku su dale i aktivistice grupe Žene u crnom iz Srbije, poslavši poruku da se genocid u Srebrenici nikada neće zaboraviti.

Ministrica vanjskih poslova Švedske, Ann Linde je na svom Twitteru profilu odala počast sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici i izrazila solidarnost sa preživjelima i porodicama.

“Moramo poduzeti zajedničke akcije kako bismo osigurali da se genocidi i drugi masovni zločini više nikada ne ponove”, istakala je Linde.

Today we pay respect & honour to the memory of the victims of the Srebrenica genocide in 1995 & express solidarity with the survivors and families. We must take joint action to make sure genocides & other mass atrocity crimes never happen again. #srebrenica27 #FlowerOfSrebrenica pic.twitter.com/rCIRHd9u8h

— Ann Linde (@AnnLinde) July 11, 2022