Odbornik SNSD-a izvrijeđao novinarku i urednika CAPITAL-a, stigle osude

Član Senata Republike Srpske, odbornik SNSD-a u Skupštini Grada Banja Luka, predsjednik Rukometnog saveza RS i tehnički direktor fabrike Bema Marinko Umičević verbalno je napao novinarku portala CAPITAL Bojanu Ninković i uputio niz najprizemnijih uvreda i psovki na račun glavnog urednika Siniše Vukelića.

Novinarka Capitala Bojana Ninković je u telefonskom razgovoru tražila od Umičevića da prokomentariše to što je Rukometni klub “Borac m:tel” od Grada Banja Luka 2020. godine dobio grant u iznosu od 126.867 KM, dok je u isto vrijeme Umičević bio potpredsjednik tog kluba i odbornik u Skupštini grada Banja Luka, što po zakonu predstavlja sukob interesa. Umičević je na račun novinarke Capitala te direktora i glavnog i odgovornog urednika portala Siniše Vukelića izgovorio niz najprizemnijih uvreda i psovki.

Nakon prijave Liniji za pomoć novinarima, Upravni odbor Udruženja „BH novinari“ i Linija za pomoć novinarima danas u najoštrije osudili brutalne uvrede koje je ekipi portala CAPITAL uputio Marinko Umičević.

“Ovo je još jedan u nizu slučajeva prijavljenih Liniji za pomoć novinarima posljednjih mjeseci u kojima političari i visoki javni funkcioneri u Republici Srpskoj verbalno napadaju, prijete, vrijeđaju i omalovažavaju novinare, te na taj način “odgovaraju” na njihove zahtjeve za pristup informacijama od javnog interesa. Uprkos tome što je Upravni odbor BH novinara u više navrata javno reagovao i redovno prijavljivao ovakve slučajeve nadležnim institucijama, te apelovao na predstavnike vlasti u Republici Srpskoj da štite slobodu medija i pravo novinara, kao i svih drugih građana, da žive i rade u sigurnom ambijentu, čini se da situacija postaje samo gora za medijske profesionalce u tom entitetu, ali i u cijeloj državi. Posebno su “na meti” oni koji se bave istraživačkim novinarstvom i otkrivaju brojne koruptivne afere vlasti, zbog čega su svakodnevno izloženi pritiscima, uvredama i govoru mržnje na društvenim mrežama i portalima, te besprizornim pokušajima kompromitacije njihovog ličnog i profesionalnog integriteta”, saopšteno je iz Udruženja.

Podsjećaju da je u najnovijem izvještaju organizacije Human Rights Watch istaknuto kako „javni dužnosnici u BiH potiču ksenofobiju, ne hvataju se u koštac s diskriminacijom i vrše pritisak na novinare“, a Evropska komisija je u svom posljednjem izvještaju takođe izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog sve većeg političkog pritiska, zastrašivanja i prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini. Istraživanje BH novinara pokazalo da je u posljednje tri godine više od 40 odsto medijskih radnika bilo izloženo prijetnjama i zastrašivanju, uglavnom od strane političara i javnih dužnosnika.

Ovaj slučaj Udruženje će prijavit domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama za zaštitu slobode medija.

“Od predstavnika vlasti u BiH na svim nivoima i lidera političkih partija očekujemo da ovakve pojave javno i konkretno osude i sankcionišu svoje članove koji se prema novinarima ponašaju poput Marinka Umičevića, te na taj način pokažu da njihova podrška slobodnim medijima u demokratskom društvu nije samo na nivou ispraznih fraza”, stoji u saopštenju Udruženja „BH novinari“.

Gnusne uvrede Umičevića

CAPITAL je prije objave teksta o brojnim grantovima raznim udruženjima građana Marinku Umičević pružio priliku da argumentovano objasni situaciju da li je bio u sukobu interesa. Umjesto toga Umičević je na račun novinarke koja ga je kontaktirala, te direktora i glavnog i odgovornog urednika portala CAPITAL iznio niz najgorih uvreda koje u nastavku citiramo.

“Reci ti tom svom š**ku Vukeliću da ga je Marinko nabio na k***c. On tamo proziva kako je “Bema” dobila 30.000 KM, đubre jedno. Svi su mu krivi što on ima pet kćerki, kako ga nije sramota. A to isto prije tri godine bilo, kako objašnjava, objasni ti. Kak’e to ima veze? Evo sad su drugi direktori dobili po milion maraka. Kak’e to ima veze što je dobio “Borac”? To “Borac” dobija svakako, rukometni klub od grada 120.000 KM godišnje,u zadnjih deset godina”, rekao je Umičević.

Na ovakve uvrede novinarka portala CAPITAL Umičeviću ukazuje da po Zakonu o spriječavanju sukoba interesa u organima vlasti u RS ovakav čin predstavlja sukob interesa na šta Umičević vrijeđa novinarku sljedećim riječima

“Ma daj mala jedi g**na, mrš u p***u materinu, ti pričaš o sukobu j**o ti Vukelić mater”.

Redakcija CAPITAL-a najoštrije osuđuje ovakvo ponašanje izabranih funkcionera, senatora i bivšeg savjetnika Milorada Dodika, i očekuje od Saveza nezavisnih socijalidemokrata da se ogradi od ovakvog odnosa njihovog člana prema medijima, a koji nije iznimka, već sve više postaje uobičajen odnos prema novinarima.

